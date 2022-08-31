Управляющий директор самого популярного финтех-проекта Таджикистана о работе «Алиф Банка» и особенностях отрасли

«Алиф Банк» — один из самых популярных банков Таджикистана. Мы познакомились с его управляющим директором и попросили поделиться секретами успеха.





Диловар Амонов, 32 года, город — Душанбе, управляющий директор «Алиф Банк»

О себе

Моя деятельность в IT-сфере началась в 2005-2006 годах. Тогда мы со знакомыми создали ряд локальных ресурсов в «Таджнете»: форумы, чаты, информационные порталы. Это были первые шаги, которые привели нас в IT-предпринимательство.

В 2008 году мы создали первую компанию в IT-сфере. Занимались регистрацией доменов, предоставляли хостинги. Стали официальным регистратором. Она работает и сегодня. Мы с партнером в прошлом году вышли из состава правления.

Моя д еятельность в IT-сфере началась в 2005-2006 годах





С 2009 по 2017 годы активно работало наше агентство AdMedia. Мы разрабатывали сайты и занимались продвижением брендов. Параллельно запускали различные ресурсы. Один из самых успешных кейсов — Somon.tj — Классифайд, или Доска объявлений. Сегодня этот сайт самый популярный в «Таджнете».

В 2017 году я присоединился к компании «Алиф». На первом этапе вел платежное направление. В 2018 году запустили электронный кошелек. Сегодня через него проходит около половины всех электронных платежей в стране. После работал над карточным направлением. Мы стали единственным банком-партнером Visa в Центральной Азии. Недавно узнали, что больше половины транзакций Visa в Таджикистане проходит с помощью карт, которые выпустил «Алиф». А ведь на нашем рынке присутствуют еще семь партнеров этой платежной системы.

Сегодня я занимаю позицию управляющего директора. Курирую направление IT-продуктов, занимаюсь развитием в регионах и корпоративным сегментом.

Про «Алиф»

В 2014 году в Таджикистане приняли закон об исламском финансировании. В этом же году три партнера — Абдулло Курбанов, Зухуршо Рахматуллоев и Фирдавс Мирзоев — основали Исламский банк «Алиф». Цель компании — предложить населению новые продукты и услуги, которых ранее не было в стране. Но одного закона было недостаточно. Нужны были нормативно-правовые акты со стороны Национального банка и изменения в Налоговом кодексе. Их вводят и сегодня. К примеру, в январе 2022 года было принято важное положение — исключение двойного налогообложения.

На первом этапе «Алиф» получил лицензию регулятора микрокредитной организации, которая давала ограниченные возможности. В 2016 году — лицензию микродепозитной организации. С ней компания могла выпускать банковские карты, предлагать услуги дистанционно. 3 января 2020 года «Алиф» получил полноценную банковскую лицензию и стал называться ОАО «Алиф Банк». В позиционировании мы не используем приставку «Банк». Предлагаем свои услуги как финтех-проект, в котором нет формальностей. Люди, которые приходят к нам, чувствуют себя не просто пользователями банка, а клиентоориентированной компании.

Об особенностях работы в финтехе

Мы всегда делали упор на IT-направление. В департаменте информационных технологий работают около 230 человек — почти четверть всей команды. Большая часть из них — разработчики. Также есть проект-менеджеры, сисадмины, DevOps-специалисты, тим и тех лиды. Раньше в Таджикистане никто не мог подумать, что у банка может быть так много айтишников.

Ядро любой финансовой структуры — автоматизированная банковская система, через которую проходят все операции. Она же позволяет финансовому департаменту закрывать рабочий день. На рынке много предложений, разработанных одной компанией и продаваемых нескольким клиентам. «Алиф» разработал собственную АБС. Это сложная и ответственная работа, но она позволяет нам быть гибкими, постоянно проводить улучшения и изменения в продукте.

В 2017-2018 годах мы разработали платежное приложение. В нем много систем, которые позволяют проводить клиентские транзакции быстро и удобно.

Термин «финтех» подразумевает, что отрасль появилась на стыке двух направлений: финансов и технологий. Бывают споры о том, что важнее. Я считаю, что IT стороне стоит уделять больше внимания. При этом нужно понимать: одной разработкой построить успешный продукт нельзя. Для этого нужна сильная команда — специалисты финансового сектора, продуктовики. Нельзя забывать о направлениях, связанных с классическим банкингом. Важно, чтобы люди верили в идею и собственные силы, стремились сделать лучший продукт.

Особое внимание стоит уделять вопросам безопасности и управлением рисками. Финтех-проекты работают с деньгами клиентов. Нужно быть уверенным, что они попадут куда нужно, и их не смогут украсть. Важна работа комплаенс-специалистов. Если не предусмотреть все законодательные моменты, есть риск быть закрытым регулятором.

Где учиться предпринимательству в финтехе

У меня и моих коллег нет специализированного образования в финтех-отрасли. Мы изучаем информацию в интернете, находим новые идеи. В США и Европе много специализированных ресурсов, которые позволяют получить необходимые знания. В России, Казахстане, Узбекистане часто проводятся мероприятия, посвященные цифровому банкингу.

Каждый день публикуются новые исследования в сфере финтеха. Центральная Азия в них упоминается лишь в общих чертах. Поэтому нужно быть подписанным на разные источники и новостные издания. Vc.ru — интересный сайт об IT, предпринимательстве, финтехе. Spot.uz — все тоже самое, но про Узбекистан. В Telegram есть несколько каналов, которые публикуют полезные подборки: «Финтехно», FinVeritas, Frank Media.

Советы начинающим

Секрет успеха «Алифа» — команда, в которой собраны лучшие специалисты в своем направлении. Средний возраст наших сотрудников — 24-25 лет. Есть и специалисты с многолетним опытом работы.

Советую присмотреться к блокчейну



Центрально-Азиатский регион развивается, наращивает экономический потенциал. Появляется много новых идей, открываются свободные ниши. Но нужно понимать, что не все продукты и услуги, которые стали успешными на других рынках, будут востребованы у нас. В наших странах меньше населения.

Советую присмотреться к блокчейну. В Центральной Азии нет четкого регулирования криптовалют. Но есть понимание, что за этой технологией будущее. Можно создать крутой продукт, соблюдая необходимые требования.