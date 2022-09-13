«IT-предприниматель должен быть хорошим продуктологом», — Айдос Рыскельдинов о том, как построить успешный бизнес в IT-сфере

Айдос Рыскельдинов — основатель iDos Games, компании, которая заняла первое место на Unicorn Battle Central Asia и прошла на акселерацию Google for Startups. Мы поговорили с ним об особенностях индустрии, ее развитии и трендовых направлениях.





Айдос Рыскельдинов, 29 лет, город — Алматы, Founder, CTO iDos Games, @idos.games





О себе

Я всегда интересовался IT-сферой. С 2012 года запускал разные онлайн-серверы. Для меня это было хобби, увлечением. Моей главной деятельностью оставалось развитие традиционного бизнеса.

В декабре 2019 года я продал бизнес и погрузился в геймдев. Я любитель игр со стажем. Играю с трех лет. Изучив рынок, понял, что вырученных от продажи средств хватит, чтобы создать несколько продуктов. С этого началась история iDos Games.

Что такое iDos Games

iDos Games — это экосистема для мобильных игр, соединенная единой токеномикой, NFT-маркетплейсом и экономикой. Мы работаем по системе Play-to-Earn — пользователи могут играть и зарабатывать на продаже внутриигровых предметов.

На первом этапе мы создали три-четыре простые игры, набрались опыта. 25 июля 2021 года выпустили ShootGun — первый в мире мультиплеерный шутер с использованием блокчейна. Позже выпустили вторую игру — 2048 Cube Crypto IGT. Оба проекта бесплатны. На данный момент они доступны только в Google Play Market.





Пользователям не нужно знать ничего о криптовалютах перед началом игры. Геймплей интуитивно понятен. Мы разрабатываем экосистему именно для мобильных игр. Большая часть наших конкурентов создает проекты под браузер, что ограничивает их аудиторию.

За время работы мы достигли цифры в 170 000 пользователей. Ежемесячное количество активных игроков достигает 48 000.

У компании iDos Games есть ряд достижений. Мы заняли первое место на турнире для стартапов Unicorn Battle Central Asia и второе на Unicorn Battle Worldwide Game & Entertainment. Стали первыми на Kazakhstan Blockchain Day. Прошли на акселерационную программу Google for Startups при поддержке Astana Hub.

​О предпринимательстве в IT

Я разделяю IT-бизнес на два лагеря. В одном информационные технологии интегрируются в традиционное предпринимательство. Основной минус здесь — сложность в масштабировании. Она такая же, как в офлайн-проектах. Второй вариант — полностью онлайн-проекты. Игры — яркий пример этого направления. Здесь почти все бизнес-процессы можно автоматизировать за счет кода. В этом случае можно запускаться сразу на весь мир, не ограничиваясь рынком Казахстана или СНГ. Главное — следить за языковой локализацией продукта.

В IT-сфере легче внедрять новые функции. При условии автономной системы достаточно встроить новый код поверх существующего. В офлайн-бизнесе сделать это сложнее. Люди привыкают к системе, а поэтому меняются неохотно.

Каким должен быть IT-предприниматель

Главное качество успешного IT-предпринимателя — быть хорошим продуктологом, видеть боль рынка, которую можно решить с помощью технологического решения.

Важный Soft Skill для технологического предпринимателя — умение строить нетворкинг

Здорово, если основатель разбирается в технической части. Это позволит ему понимать, куда развиваться. Нужно работать с трафиком и аудиторией. Знать, как действует маркетинг.

Важный Soft Skill для технологического предпринимателя — умение строить нетворкинг. Рано или поздно придется привлекать инвесторов. В этом процессе многое зависит от того, как вы сможете презентовать продукт и донести идею.

О трендах

Быстро развивается тренд на автоматизацию бизнес-процессов с использованием искусственного интеллекта. Так, ИИ можно подключить к камере и собирать через нее биометрические данные, которые можно в дальнейшем использовать.

Вторая область, которая стремительно развивается, — блокчейн. Технология удобна в плане транзакций, они быстрые и дешевые. Главная особенность — децентрализация. Нет одного человека или организации, которая бы за всем следила. Еще один плюс — простой доступ к криптовалютным средствам — достаточно интернета.

Метавселенные — перспективное направление. Игровых проектов в этой сфере не хватает на рынке. Считаю, что за этим будущее. Поэтому мы развиваем Metaverse в нашей экосистеме.

Советы начинающим

Главный совет начинающим: Не переставайте учиться, получать знания и применять их на практике.

Два самых простых способа найти ответ на любой вопрос: воспользоваться YouTube или Google.

Тем, кто увлекается игровой индустрией, рекомендую прочесть книги «Геймдизайн», Джесси Шелл и «Игры, в которые играют люди», Эрик Берн. Узнаете много о психологии игроков.

Перед тем как идти в IT-предпринимательство стоит получить хотя бы небольшой опыт в традиционном бизнесе. Это поможет понять, как устроены процессы и как зарабатываются деньги.