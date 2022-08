«IT — самая быстрорастущая сфера в Центральной Азии», — CEO Billz о том, как создать успешный технологический продукт

Сооснователь и CEO узбекистанского стартапа Billz рассказал, каким должен быть IT-предприниматель и где научиться нужным навыкам.

Рустам Хамдамов, 32 года, город — Ташкент, CEO Billz





О себе

После окончания института я устроился в компанию UCell — часть шведско-финского телекоммуникационного концерна. Сначала работал менеджером по маркетингу, потом руководил отделом по технологиям и инновациям. Затем встал во главе секции, которая занималась развитием продукта. Мы создавали разные проекты и запускали их в рамках корпорации. Именно здесь у меня появился интерес к технологиям.

В определенный момент компания переквалифицировала нашу команду в подразделение, которое занималось быстрым запуском инновационных услуг. Для этого я погрузился в стартап-тему, прошел онлайн-курс Stanford University по этой теме. Тогда же задумался о создании собственного проекта.

Одной из наших задач была работа над адаптацией эстонского продукта для малого и среднего бизнеса под рынок Узбекистана. Для этого мы проводили Customer Development — тестирование будущего продукта на потенциальных потребителях. В это время один из бывших коллег, который открыл свою ритейл-сеть, рассказал о сложностях с ведением учета и предложил разработать другой продукт. Мы проанализировали рынок и поняли, что около 80% компаний в этой сфере не автоматизировано. Приняли решение создать Billz.

Что такое Billz

Billz — продукт для малого и среднего бизнеса в сфере ритейла. Он позволяет решать сразу несколько проблем:

— управление ассортиментом. Наш сервис помогает проводить правильный закуп, вовремя узнавать о неликвидных товарах и запускать распродажи, автоматически запускать акции. Оптимизация до 30% и экономия времени на формирование отчетов до 40%

— управление трафиком. В системе есть маркетинговые инструменты и CRM, с помощью которых можно фиксировать данные о покупках. На их основе можно персонализировать предложения под клиентов, формировать программы лояльности. Все это помогает возвращать клиентов и увеличивать средний чек

— управление сервисом. Billz дает возможность фиксировать эффективность работы продавцов. Также продукт дает возможность интеграции с популярными маркетплейсами или создания собственного сайта.





После полугода работы предприниматели могут подать заявку на финансирование. Мы смотрим на данные о их деятельности и выдаем до 20 000 $ на масштабирование.

На данный момент к Billz подключено больше 600 брендов и 1000 локаций.

​О предпринимательстве в IT

IT-рынок отличается от традиционного тем, что он быстро меняется.

В традиционном бизнесе для расширения необходимо арендовать здание, нанять новых сотрудников. В IT достаточно один раз написать хороший продукт — с ним можно выходить на новые рынки. Быстрая дистрибуция дает свои преимущества.

В IT-сфере можно собирать большое количество данных. С их помощью видеть, откуда приходят клиенты и что именно они использую внутри продукта. На основе этой информации легко формировать перспективные направления для развития.

IT — самая быстрорастущая сфера в Центральной Азии. В нашем регионе много направлений, которые еще не реализованы. Как следствие — потенциально большие возможности для роста и масштабирования.

Каким должен быть IT-предприниматель

IT-предприниматели бывают разные. Идеальной формулы нет, но есть вещи, которые помогут стать лучше.

Вести бизнес в IT-сфере легче, если есть продуктовый бэкграунд. Еще лучше, если основатель — инженер. Такие люди создают лучшие в мире продукты.

Вести бизнес в IT-сфере легче, если есть продуктовый бэкграунд

Когда вы начинаете делать IT-продукт, вы должны надевать разные «шляпы»: общаться с клиентом, работать в поддержке, выявлять «боли» заказчиков, создавать ценностные предложения. Мультизадачность и умение погружаться в разные темы — одна из главных характеристик успешного IT-предпринимателя.

Бывают моменты, когда хочется все бросить. В это время помогает упорство и вера в то, что все получится.

Компании растут и меняются. Предприниматель не должен останавливаться в развитии. Ему необходимо уметь трансформироваться вместе со своим проектом.

О трендах

В нашем регионе проекты строятся на основе технологий, которые были освоены за рубежом. Сегодня быстро развивается Edtech-индустрия. Набирает обороты автоматизация. На рынке мало B2B SaaS-стартапов, но в них есть потребность.

Где учиться предпринимательству в IT

При Y Combinator есть отличный бесплатный ресурс для основателей стартапов — Startup School. Зарегистрироваться может любой человек. Здесь самый качественный контент по теме.

Всем, кто хочет заниматься IT или уже это делает, советую почитать блог основателя Y Combinator — Пола Грэма.

На YouTube есть отличный канал Рида Хоффмана — основателя LinkedIn, где он дискутирует с предпринимателями на различные темы. На этой же площадке можно найти бесплатный видео-курс Entrepreneurship 101 от MIT.





Я читаю блог Бена Хоровица. У него же есть отличное произведение Hard things about hard things. Вот другие книги, которые я советую прочесть:

— Good to Great, Jim Collins

— Trillion Dollar Coach, Alan Eagle, Eric Schmidt, and Jonathan Rosenberg

— Hooked: How to Build Habit-Forming Products, Nir Eyal

— High output management, Andrew Grove

— Blitzscaling: The Lightning-Fast Path to Building Massively Valuable Companies, Chris Yeh and Reid Hoffman

— The Power of Habit, Charles Duhigg

— Zero to One, Peter Thiel.

Советы начинающим

Лучший совет, который я могу дать: начните. Пока вы ничего не делаете, у вас нет данных, только гипотезы. Как только вы начнете делать первые шаги, вы начнете понимать, какие проблемы есть на рынке, чего хотят люди и как этого можно добиться.

Еще один хороший способ узнать больше об индустрии — устроиться в крупную корпорацию. Здесь можно приобрести экспертизу, параллельно думая над своим проектом.

Есть такое понятие Founder Problem Fit. Оно определяет, насколько основатель подходит к решению проблемы. Нужно найти свой FPF и начать.