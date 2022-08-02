Фокус на людях и толерантность к риску. IT-предприниматель из Кыргызстана о том, как построить успешный проект

Сооснователь компании Mad Devs поделился мыслями о том, как создать успешную технологическую компанию и какие качества нужны IT-предпринимателю.





Олег Пузанов, 36 лет, город — Бишкек, сооснователь и CSO в компании Mad Devs, linkedin

О себе

В 2003 году я устроился программистом в компанию IKEEN Group. Проработал там несколько лет. В 2007 году вместе с коллегами и друзьями создал проект Namba. Запустили его сначала в Казахстане, затем в Кыргызстане и Таджикистане.

Это была социальная сеть, рассчитанная на рынок Центральной Азии. В ней были сервисы для обмена файлами, сообщениями, просмотра фильмов, прослушивания музыки, ведения блога. Многие из этих технологий мы разрабатывали самостоятельно, так как на рынке не было готовых решений. Это принесло свои результаты. Проект был одним из первых по генерации трафика в Казахстане и Кыргызстане.

Со временем поняли, что сформировали сильный бренд. Приняли решение создавать другие продукты вокруг него. Так появились сервисы Namba Taxi и Namba Food.

Мы собрали сильную команду с хорошей экспертизой, которая была способна реализовывать проекты мирового уровня. Поэтому мы вышли из Namba и поддерживали ее в роли отдельной компании. Сфокусировались на поиске клиентов из-за рубежа. Так появилась Mad Devs.

В первый год работы нас было всего 13 человек. Сейчас, спустя почти шесть лет, в Mad Devs работает уже больше 140 человек. За нашими плечами сотни успешных проектов мирового уровня с миллионной капитализацией и десятки наград.



За эти годы я стал сооснователем еще нескольких продуктов. GoDee — аналог Uber для маршруток во Вьетнаме, над которым работала команда Mad Devs. Также было создано два туристических продукта: ShowMeBishkek и SilkRoadExplore, первый из которых — один из самых популярных в Бишкеке.

О предпринимательстве в IT

Любой технологический бизнес основан на двух китах: продажах и технологической экспертизе. Чтобы быть успешным, IT-проекту нужно уделять равное количество времени этим двум областям. Если одна из этих ниш не развита, клиент не получит сервис, который соответствует всем его нуждам.

Следует сохранять фокус на людях, как на основных носителях знаний и опыта. Развитие технологий ускоряется с каждым годом. Поэтому рост сотрудников компании от стажеров до высшего менеджмента не должен останавливаться.

Мы инвестируем в маркетинг, технологии, людей. Это повышает шансы на масштабирование и успех.

Как сказал Энди Гроув, один из основателей компании Intel, его секрет успеха держится на двух практиках. Первая — уделять персональное внимание сотрудникам. Это получается не всегда, но выстраивание прямых взаимоотношений дает свои плоды.





Второе — относиться к результатам вероятностно. Бизнес в IT-сфере имеет большую долю непредсказуемости. Поэтому мы не цепляемся за одно конкретное решение, а рассматриваем набор, который может привести к различным результатам.

Если предприниматель начинает бизнес, он должен изучить его «от» и «до». Даже если у вас есть гениальный программист, со-основатель, но нет собственного опыта разработки, советую его получить. Так вы будете лучше понимать то, что развиваете и продаете.

У успешного предпринимателя должно быть два навыка. Первый — толерантность к риску, но не азарт. Риск должен быть рассчитанным, осознанным. Второй — четко понимать реальность. Для этого нужно изучать рынок, получать отказы, проверять внутреннее чутье. Это нормально, если вам отказывают в сотый раз, но все срабатывает в сто первый.

Если предприниматель начинает бизнес, он должен изучить его «от» и «до»







У многих программистов есть задатки предпринимателя. Но нужно понимать, что рано или поздно нужно будет отказаться от непосредственного программирования. Для роста бизнеса нужно общаться с людьми, посещать конференции, искать инвесторов, продвигать продукт, делать презентации, работать с восприятием. Многие компании не могут вырасти, потому что их основатели не хотят отказываться от разработки. Главное — решить, что для вас проект: хобби или бизнес?

О трендах

Предугадать тренды в IT сложно. Цифровизация проникает во все области деятельности. Мы собираем большое количество данных, работаем с ними, делаем на их основе предположения. Поэтому все, что касается Data Science, Data Engineering, Data Visualization, будет расти.

От коллег из Вьетнама слышал высказывание: Every startup is fintech startup. Этот тренд становится глобальным. Люди хотят иметь быстрый и простой доступ к деньгам, финансовым операциям, инвестированию. Думаю, что fintech-сфера тоже будет расти. Так же и в отношении технологии блокчейн. Мы используем ее для финансовых операций, но с ней можно делать и много других проектов.





Еще один тренд — low code и No code. Многие уже создают простые сайты и мобильные приложения через конструкторы. Эта область набирает обороты.

Потребность рынка влияет на адаптацию и восприятие продукта. Многие проекты просто не доживают до своего времени. Об этом есть хорошая книга Джеймса Мура «Преодоление пропасти».

Можно сформировать рынок для своего продукта, но это дорого. Поэтому считаю, что важнее создавать проекты, в которых есть потребность. При этом мы в команде постоянно экспериментируем. Нельзя переставать это делать, но нужно иметь трезвый взгляд. Новое технологическое решение может не быть нужным прямо сейчас, но его можно отложить и вернуться позже.

Советы начинающим

Сегодня часто применяют подход Lean Startup, который описал в одноименной книге Эрик Рис. Согласно этому принципу, нужно проверять гипотезы максимально дешево и быстро. Так вы поймете, решает ли бизнес проблему рынка.

Советую как можно раньше начинать что-то делать. Смотрите, как отвечает рынок, анализируйте. Находите свои проблемы. Решайте их по одной и двигайтесь вперед. Лучшее, что вы можете сделать — действовать.

IT-предпринимательство — это работа с людьми. Поэтому не забывайте изучать себя и других. Если вы узнаете о психических, социальных, культурных особенностях, будет легче доносить свою идею, решать, стоит ли продвигать продукт.