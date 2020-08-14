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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как с 17 августа недорого улететь в ОАЭ и Египет
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Вчера в 19:00

Как с 17 августа недорого улететь в ОАЭ и Египет

ОАЭ из Алматы


Туроператор Kazunion


Дата вылета: 19 августа

Стоимость: от 194 330 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 7 дней

Отель: Grand Excelsior Hotel Bur Dubai 4*

В стоимость входит: перелет, проживание, страховка, трансфер, питание на базе завтрака.

Контакты: kazunion.com

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ОАЭ из Нур-Султана


HT.kz


Дата вылета: 20 августа

Стоимость: от 183 992 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 7 дней

Отель: AL KHOORY EXECUTIVE HOTEL AL BADA 3*

В стоимость входит: перелет, проживание, страховка.

Контакты: 8707 757 59 59

ОАЭ из Алматы


«Поехали с нами!»


Дата вылета: 22 августа

Стоимость: от 198 500 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 7 дней

Отель: Al Khaleej Grand Hotel 3*

В стоимость входит: перелет, проживание, трансфер, страховка, питание на базе завтрака.

Контакты: 8708 999 08 08

ОАЭ из Алматы


«Поехали с нами!»


Дата вылета: 22 августа

Стоимость: 205 000 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 7 дней

Отель: Grand Excelsior Hotel Bur Dubai 4*

В стоимость входит: перелет, проживание, трансфер, страховка, питание на базе завтрака.

Контакты: 8708 999 08 08

ОАЭ из Алматы


«Поехали с нами!»


Дата вылета: 22 августа

Стоимость: 232 500 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 7 дней

Отель: Crowne Plaza Dubai Sheikh Zayed Road 5*

В стоимость входит: перелет, проживание, трансфер, страховка, питание на базе завтрака.

Контакты: 8708 999 08 08

ОАЭ из Алматы


HT.kz


Дата вылета: 22 августа

Стоимость: 181 000 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 7 дней

Отель: AL KHOORY EXECUTIVE HOTEL AL BADA 3*

В стоимость входит: перелет, проживание, страховка.

Контакты: 8707 757 59 59

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Египет из Алматы


«Поехали с нами!»


Дата вылета: 24 августа

Стоимость: 270 000 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 8 дней

Отель: AQUA HOTEL RESORT AND SPA 4*

В стоимость входит: перелет, проживание, трансфер, страховка, «все включено».

Контакты: 8708 999 08 08

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Египет из Алматы


«Поехали с нами!»


Дата вылета: 24 августа

Стоимость: 284 000 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 8 дней

Отель: IL MERCATO 5*

В стоимость входит: перелет, проживание, трансфер, страховка, «все включено».

Контакты: 8708 999 08 08

Египет из Нур-Султана


HT.kz


Дата вылета: 13 сентября

Стоимость: от 248 000 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 9 дней

Отель: CORAL HILLS RESORT 4*

В стоимость входит: перелет, проживание, страховка, завтрак и ужин.

Контакты: 8707 757 59 59

Египет из Алматы


HT.kz


Дата вылета: 14 сентября

Стоимость: 240 768 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 8 дней

Отель: CORAL HILLS RESORT 4*

В стоимость входит: перелет, проживание, страховка, питание «все включено».

Контакты: 8707 757 59 59

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Что необходимо:

— справка с отрицательным результатом теста на коронавирус, которую выдали не позднее четырех дней до прилета

— медицинский полис, который покрывает лечение коронавирусной инфекции

— по прилету в Дубай туристу нужно установить на смартфон специальное приложение ALHOSN UAE, с отслеживанием геолокации и возможностью срочно связаться с врачами в случае заражения

— также туристам будут делать тесты в аэропорту, что занимает не больше 5 минут. ПЦР-тест проводят посредством взятия мазка из носа, после чего туристов отправляют в отели на отдых. Утром каждому гостю придет SMS с результатом анализа.

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#казахстан #путешествия #египет #авиаперелет #оаэ
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