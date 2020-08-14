Как с 17 августа недорого улететь в ОАЭ и Египет

ОАЭ из Алматы
Туроператор Kazunion
Дата вылета: 19 августа
Стоимость: от 194 330 тг на человека при двухместном размещении
Длительность тура: 7 дней
Отель: Grand Excelsior Hotel Bur Dubai 4*
В стоимость входит: перелет, проживание, страховка, трансфер, питание на базе завтрака.
Контакты: kazunion.com
ОАЭ из Нур-Султана
HT.kz
Дата вылета: 20 августа
Стоимость: от 183 992 тг на человека при двухместном размещении
Длительность тура: 7 дней
Отель: AL KHOORY EXECUTIVE HOTEL AL BADA 3*
В стоимость входит: перелет, проживание, страховка.
Контакты: 8707 757 59 59
ОАЭ из Алматы
«Поехали с нами!»
Дата вылета: 22 августа
Стоимость: от 198 500 тг на человека при двухместном размещении
Длительность тура: 7 дней
Отель: Al Khaleej Grand Hotel 3*
В стоимость входит: перелет, проживание, трансфер, страховка, питание на базе завтрака.
Контакты: 8708 999 08 08
ОАЭ из Алматы
«Поехали с нами!»
Дата вылета: 22 августа
Стоимость: 205 000 тг на человека при двухместном размещении
Длительность тура: 7 дней
Отель: Grand Excelsior Hotel Bur Dubai 4*
В стоимость входит: перелет, проживание, трансфер, страховка, питание на базе завтрака.
Контакты: 8708 999 08 08
ОАЭ из Алматы
«Поехали с нами!»
Дата вылета: 22 августа
Стоимость: 232 500 тг на человека при двухместном размещении
Длительность тура: 7 дней
Отель: Crowne Plaza Dubai Sheikh Zayed Road 5*
В стоимость входит: перелет, проживание, трансфер, страховка, питание на базе завтрака.
Контакты: 8708 999 08 08
ОАЭ из Алматы
HT.kz
Дата вылета: 22 августа
Стоимость: 181 000 тг на человека при двухместном размещении
Длительность тура: 7 дней
Отель: AL KHOORY EXECUTIVE HOTEL AL BADA 3*
В стоимость входит: перелет, проживание, страховка.
Контакты: 8707 757 59 59
Египет из Алматы
«Поехали с нами!»
Дата вылета: 24 августа
Стоимость: 270 000 тг на человека при двухместном размещении
Длительность тура: 8 дней
Отель: AQUA HOTEL RESORT AND SPA 4*
В стоимость входит: перелет, проживание, трансфер, страховка, «все включено».
Контакты: 8708 999 08 08
Египет из Алматы
«Поехали с нами!»
Дата вылета: 24 августа
Стоимость: 284 000 тг на человека при двухместном размещении
Длительность тура: 8 дней
Отель: IL MERCATO 5*
В стоимость входит: перелет, проживание, трансфер, страховка, «все включено».
Контакты: 8708 999 08 08
Египет из Нур-Султана
HT.kz
Дата вылета: 13 сентября
Стоимость: от 248 000 тг на человека при двухместном размещении
Длительность тура: 9 дней
Отель: CORAL HILLS RESORT 4*
В стоимость входит: перелет, проживание, страховка, завтрак и ужин.
Контакты: 8707 757 59 59
Египет из Алматы
HT.kz
Дата вылета: 14 сентября
Стоимость: 240 768 тг на человека при двухместном размещении
Длительность тура: 8 дней
Отель: CORAL HILLS RESORT 4*
В стоимость входит: перелет, проживание, страховка, питание «все включено».
Контакты: 8707 757 59 59
Что необходимо:
— справка с отрицательным результатом теста на коронавирус, которую выдали не позднее четырех дней до прилета
— медицинский полис, который покрывает лечение коронавирусной инфекции
— по прилету в Дубай туристу нужно установить на смартфон специальное приложение ALHOSN UAE, с отслеживанием геолокации и возможностью срочно связаться с врачами в случае заражения
— также туристам будут делать тесты в аэропорту, что занимает не больше 5 минут. ПЦР-тест проводят посредством взятия мазка из носа, после чего туристов отправляют в отели на отдых. Утром каждому гостю придет SMS с результатом анализа.