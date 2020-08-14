Как с 17 августа недорого улететь в ОАЭ и Египет

ОАЭ из Алматы





Туроператор Kazunion





Дата вылета: 19 августа

Стоимость: от 194 330 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 7 дней

Отель: Grand Excelsior Hotel Bur Dubai 4*

В стоимость входит: перелет, проживание, страховка, трансфер, питание на базе завтрака.

Контакты: kazunion.com





ОАЭ из Нур-Султана





HT.kz





Дата вылета: 20 августа

Стоимость: от 183 992 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 7 дней

Отель: AL KHOORY EXECUTIVE HOTEL AL BADA 3*

В стоимость входит: перелет, проживание, страховка.

Контакты: 8707 757 59 59

ОАЭ из Алматы





«Поехали с нами!»





Дата вылета: 22 августа

Стоимость: от 198 500 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 7 дней

Отель: Al Khaleej Grand Hotel 3*

В стоимость входит: перелет, проживание, трансфер, страховка, питание на базе завтрака.

Контакты: 8708 999 08 08

ОАЭ из Алматы





«Поехали с нами!»





Дата вылета: 22 августа

Стоимость: 205 000 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 7 дней

Отель: Grand Excelsior Hotel Bur Dubai 4*

В стоимость входит: перелет, проживание, трансфер, страховка, питание на базе завтрака.

Контакты: 8708 999 08 08

ОАЭ из Алматы





«Поехали с нами!»





Дата вылета: 22 августа

Стоимость: 232 500 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 7 дней

Отель: Crowne Plaza Dubai Sheikh Zayed Road 5*

В стоимость входит: перелет, проживание, трансфер, страховка, питание на базе завтрака.

Контакты: 8708 999 08 08

ОАЭ из Алматы





HT.kz





Дата вылета: 22 августа

Стоимость: 181 000 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 7 дней

Отель: AL KHOORY EXECUTIVE HOTEL AL BADA 3*

В стоимость входит: перелет, проживание, страховка.

Контакты: 8707 757 59 59





Египет из Алматы





«Поехали с нами!»





Дата вылета: 24 августа

Стоимость: 270 000 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 8 дней

Отель: AQUA HOTEL RESORT AND SPA 4*

В стоимость входит: перелет, проживание, трансфер, страховка, «все включено».

Контакты: 8708 999 08 08





Египет из Алматы





«Поехали с нами!»





Дата вылета: 24 августа

Стоимость: 284 000 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 8 дней

Отель: IL MERCATO 5*

В стоимость входит: перелет, проживание, трансфер, страховка, «все включено».

Контакты: 8708 999 08 08

Египет из Нур-Султана





HT.kz





Дата вылета: 13 сентября

Стоимость: от 248 000 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 9 дней

Отель: CORAL HILLS RESORT 4*

В стоимость входит: перелет, проживание, страховка, завтрак и ужин.

Контакты: 8707 757 59 59

Египет из Алматы





HT.kz





Дата вылета: 14 сентября

Стоимость: 240 768 тг на человека при двухместном размещении

Длительность тура: 8 дней

Отель: CORAL HILLS RESORT 4*

В стоимость входит: перелет, проживание, страховка, питание «все включено».

Контакты: 8707 757 59 59





Что необходимо:

— справка с отрицательным результатом теста на коронавирус, которую выдали не позднее четырех дней до прилета

— медицинский полис, который покрывает лечение коронавирусной инфекции

— по прилету в Дубай туристу нужно установить на смартфон специальное приложение ALHOSN UAE, с отслеживанием геолокации и возможностью срочно связаться с врачами в случае заражения

— также туристам будут делать тесты в аэропорту, что занимает не больше 5 минут. ПЦР-тест проводят посредством взятия мазка из носа, после чего туристов отправляют в отели на отдых. Утром каждому гостю придет SMS с результатом анализа.