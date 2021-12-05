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Как путешествовать по Центральной Азии: полезные приложения и ссылки
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05.12.2020

Как путешествовать по Центральной Азии: полезные приложения и ссылки

7 приложений, которые помогут в путешествии по странам Центральной Азии


Регион Центральной Азии просто создан для путешествий. Здесь есть все: горы, равнины, озера и леса. Мы собрали список приложений, которые помогут вам ничего не пропустить.

ЦА.jpg

Qazaqstan 3D


В приложении собрана информация о популярных туристических местах Казахстана. Здесь можно найти памятники природного наследия, парки и заповедники, курорты и базы отдыха, лагеря и пляжи. Особенностью можно назвать 3D-модели зданий, которые можно рассмотреть с разных сторон. Также присутствует рейтинг пользователей и такая функция, как: «ищу попутчика».

iOS

Android


Smart Astana


Приложение разработано как «мост» между жителями города и местными властями. Через него можно оплатить коммунальные услуги или записаться на прием к врачу. Однако и для путешественников найдется много всего интересного: аудиогиды, контакты городских кафе и ресторанов, информация о парках и торговых центрах. Также в приложении можно увидеть расписание поездов, автобусов и самолетов. А тем, кто интересуется жизнью города, советуем заглянуть в новостную ленту. Она обновляется каждый день.

iOS

Android


Подробнее здесь.

Новый Казахстан: 11 мест, которые стоит посетить в Туркестане


Туркестан привлекает туристов старинными мавзолеями и величественными мечетями. Но за последние несколько лет в городе появилось много новых современных зданий. Мы собрали самые интересные места, которые стоит посетить.

Медиацентр


Медиацентр.jpg

Это здание — подарок духовной столице от Алматы. Четырехэтажная постройка полностью облицована стеклом. Общая площадь медиацентра — 3000 квадратных метров. Здесь расположены телестудии, монтажные, брифинг-центры и офисы. В здании планируется собрать редакции всех телеканалов, газет и радио Туркестанской области и пригласить в регион представителей крупных СМИ тюркоязычных стран.

Амфитеатр


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Собственный амфитеатр появился в Туркестане в 2019 году. Это здание — подарок от Мангыстауской области. Возведенный в современном архитектурном стиле, амфитеатр располагается в историческом центре города, недалеко от Мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи. Общая площадь комплекса — 2400 квадратных метра, он рассчитан на 1000 мест. По плану, в нем будут проводиться разнообразные культурные мероприятия.

Подробнее здесь.

12 вершин Центральной Азии, которые стоит покорить


Горы Центральной Азии привлекают альпинистов со всего мира. Здесь есть все: и пологие склоны для начинающих, и крутые скалы для опытных экстремалов. Мы подготовили список вершин, каждая из которых отличается собственной историей и сложностью восхождения.

Пик Амангельды, 3999 метров


Пик Амангельды.jpg

Первое восхождение на Амангельды было совершено в 1939 году. С тех пор пик стал популярным среди альпинистов Заилийского Алатау. Красивые виды здесь сочетаются с относительной простотой подъема. На вершину ведут два маршрута, один из которых доступен круглый год. С высоты Амангельды можно увидеть вершины Маншук Маметовой, пика Абая и Орджоникидзе.


Пик Молодежный, 4147 метров


Пик Молодежный, 4147 метров.jpg

Вершина располагается в Малоалматинском урочище Заилийского Алатау. Покорить вершину можно за один день. Однако советуем сначала акклиматизироваться — привыкнуть к высоте. Маршрут не самый сложный. Он хорошо подходит для тех, у кого еще нет большого опыта в альпинизме. Путь очень красивый — можно увидеть вечнозеленые леса и ледниковые зоны.

Подробнее здесь.

Билеты, жилье и развлечения: 12 ресурсов для путешествия в Казахстане


Мы подготовили список самых удобных ресурсов, которые могут вам понадобиться.

Билеты


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Казахстанский сервис онлайн-бронирования и покупки авиа- и Ж/Д билетов Aviata начал свою работу с 2013 года. Сервис Aviata — официальный партнер авиа и железнодорожных компаний. В приложении можно найти билеты более 1000 компаний. Каждый месяц Aviata продает более 300 000 билетов на самолеты и поезда.

iOS

Android


Chocotravel.com — туристический портал, основанный в 2013 году. Сервис позволяет быстро и просто находить дешевые авиабилеты и отели без дополнительных сборов. Система рекомендаций позволяет путешественникам найти минимальные тарифы и оставлять отзывы.

iOS

Android

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Гид по заведениям городов Казахстана: где поесть, если ты приехал в Актау, Павлодар или Тараз


Часто бывает, что мы приезжаем в другой город на пару дней и не знаем мест, где можно выпить чашку кофе и поработать пару часов или где поужинать в приятной компании вечером. На этот случай мы собрали большой гайд по заведениям в 16 городах Казахстана, кроме Нур-Султана и Алматы, где вы найдете приятный сервис и вкусную еду.

Актау


Кофейня Traveler’s Coffee, @travelers_coffee_aktau

Сеть кофеен Traveler’s Coffee отличается хорошим кофе. Здесь также подают авторские напитки, а по утрам можно заказать сытные завтраки. Это место с уютной и тихой атмосферой отлично подойдет для работы с ноутбуком.


Актобе


Кофейня CoffeeBOOM, @coffeeboom_aktobe

Отличительная черта кофейни — терраса на крыше, откуда открывается отличный вид на город. Здесь разнообразное меню, отличный кофе и расслабляющая атмосфера. По вечерам с крыши можно наблюдать за красивым закатом.


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