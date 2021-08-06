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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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7 приложений, которые помогут в путешествии по странам Центральной Азии
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Сегодня в 20:45

7 приложений, которые помогут в путешествии по странам Центральной Азии

Регион Центральной Азии просто создан для путешествий. Здесь есть все: горы, равнины, озера и леса. Мы собрали список приложений, которые помогут вам ничего не пропустить.


Qazaqstan 3D


В приложении собрана информация о популярных туристических местах Казахстана. Здесь можно найти памятники природного наследия, парки и заповедники, курорты и базы отдыха, лагеря и пляжи. Особенностью можно назвать 3D-модели зданий, которые можно рассмотреть с разных сторон. Также присутствует рейтинг пользователей и такая функция, как: «ищу попутчика».

iOS

Android


Smart Astana


Приложение разработано как «мост» между жителями города и местными властями. Через него можно оплатить коммунальные услуги или записаться на прием к врачу. Однако и для путешественников найдется много всего интересного: аудиогиды, контакты городских кафе и ресторанов, информация о парках и торговых центрах. Также в приложении можно увидеть расписание поездов, автобусов и самолетов. А тем, кто интересуется жизнью города, советуем заглянуть в новостную ленту. Она обновляется каждый день.

iOS

Android


Ticketon


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Ticketon.kz — крупнейший в Казахстане сервис онлайн-продажи билетов на культурные и спортивные мероприятия, включая: кино, театральные и цирковые постановки, концерты, тренинги, экскурсии музеи и многое другое. В приложении вы найдете информацию о мероприятиях в 15 городах страны.

iOS

Android


Anytime


Каршеринг Anytime позволяет арендовать машины с поминутной оплатой. Приложение удобно для путешествующих по стране. В нем отображаются доступные автомобили, геолокация и маршруты. В стоимость аренды включена страховка. Сервис доступен пользователям от 20 лет и стажем вождения от 2 лет.

iOS

Android


KG Live


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Приложение транслирует изображение с видео-камер на улицах Кыргызстана. Вы можете увидеть, что происходит в Бишкеке, Оше, Суусамыре, на Кара-Балты, Тоо-Ашуу и Токтогульском водохранилище. Каждая трансляция сопровождается информацией о погоде — это удобно для планирования путешествий по стране. Еще в приложении можно посмотреть ТВ-программы отечественных телеканалов.

iOS

Android


UzPass


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Сервис для путешествий по всему Узбекистану. Здесь вы можете подобрать себе подходящую гостинцу, найти гида, арендовать машину или найти попутчиков. Также в приложении есть большой список кафе и ресторанов с подробной информацией, подборки городских услуг и развлечений. А еще большой список мест, которые стоит посетить в стране. Иностранные туристы могут приобрести специальный паспорт, с которым можно экономить на путешествиях и получать кэшбек.

iOS

Android


GUIDE.TJ


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Приложение-путеводитель по Таджикистану включает в себя информацию о городах Таджикистана, их достопримечательностях и истории. Здесь вы найдете список санаториев и туристических баз, их контакты и приблизительное время, за которое можно добраться. Для любителей пешеходных путешествий найдется информация об основных туристических маршрутах с указанием протяженности и сложности, фотографиями и картами. Для большей наглядности есть ссылки на видеоролики, размещенные на YouTube.

Android


Автор фото: @gladkov_nikolai

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#путешествия #отдых #приложения #центральнаяазия #развлечения
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