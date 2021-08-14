12 вершин Центральной Азии, которые стоит покорить

Горы Центральной Азии привлекают альпинистов со всего мира. Здесь есть все: и пологие склоны для начинающих, и крутые скалы для опытных экстремалов. Мы подготовили список вершин, каждая из которых отличается собственной историей и сложностью восхождения.





Пик Амангельды, 3999 метров

Первое восхождение на Амангельды было совершено в 1939 году. С тех пор пик стал популярным среди альпинистов Заилийского Алатау. Красивые виды здесь сочетаются с относительной простотой подъема. На вершину ведут два маршрута, один из которых доступен круглый год. С высоты Амангельды можно увидеть вершины Маншук Маметовой, пика Абая и Орджоникидзе.





Пик Молодежный, 4147 метров





Вершина располагается в Малоалматинском урочище Заилийского Алатау. Покорить вершину можно за один день. Однако советуем сначала акклиматизироваться — привыкнуть к высоте. Маршрут не самый сложный. Он хорошо подходит для тех, у кого еще нет большого опыта в альпинизме. Путь очень красивый — можно увидеть вечнозеленые леса и ледниковые зоны.





Пик Нурсултан, 4330 метров





Для того, чтобы покорить пик Нурсултан, вам необходимо попасть на северный склон тянь-шаньского хребта, в Заилийском Алатау. В ясную погоду с вершины можно разглядеть весь Алматы. Восхождение на гору — не самое простое. Зато виды открываются совершенно потрясающие.





Пик Белуха, 4509 метров





Горный массив Белуха — это высшая точка Алтайских гор. Именно здесь проходит граница между Казахстаном и Россией. Название вершины происходит от обильного снега, покрывающего гору от пика до самого основания. Пик Белуха сохранился в памяти многих народов. Так, по поверьям буддистов, здесь можно найти Шамбалу, а по тюркским легендам на горе живет Умай-Ана. Путешествие на вершину Белухи — не самое простое занятие. Поэтому перед началом советуем хорошо подготовиться.





Пик Актау, 4690 метров





Актау — это вершина альпийского типа в Заилийском Алатау. По пути на пик можно полюбоваться видами крутых склонов, остроконечных вершин и вечных снегов. Первый восход на Актау альпинисты совершили в 1983 году. С северного склона вершины можно увидеть ледник под названием «Крошка», а с восточного — Ледник Корженевского, самый большой ледник в Казахстане.





Пик Талгар, 4979 метров





Пик Талгар — это самая высокая вершина Северного Тянь-Шаня. Он располагается в Заилийском Алатау, на территории Алматинского заповедника. Рядом с массивом Талгар находится ледник Корженевского — самый крупный в Казахстане. Во время восхождения можно насладиться невероятными красотами: густыми еловыми лесами, горными речками и альпийскими лугами.





Пик Карлы Тау, 5450 метров





Пик Карлы Тау располагается в горах Центрального Тянь Шаня. С вершины открывается невероятный вид на пик Хан-Тенгри — самую высокую точку Казахстана. В качестве подготовки советуем предпринять акклиматизационные восхождения на пики меньшей высоты. В общей сложности путешествие на вершину Карлы Тау занимает около шести дней.





Пик Мраморная стена, 6261 метр





Мраморная стена — самый северный «шеститысячник» Тянь-Шаня. По вершине проходит граница между Казахстаном и Китаем. Впервые пик был описан в 1902 году немецким исследователем-альпинистом Готфридом Мерцбахером. Несмотря на впечатляющую высоту, маршрут восхождения проходит по пологим склонам и поэтому может стать отличным вариантом для тех, кто начал заниматься альпинизмом не так давно.





Пик Чапаева, 6341 метр





Первый восход на пик состоялся в 1937 году. С тех пор вечные снега вершины привлекают многих любителей экстрима. Для восхода на пик Чапаева потребуется длительная экспедиция. Обязательно запаситесь специальным снаряжением, узнайте о предстоящей погоде и составьте план восхождения.





Пик Хан-Тенгри, 7010 метров





«Хан-Тенгри» или «Повелитель неба» — самый северный «семитысячник» мира. Эта величественная гора находится в составе горной системы Тянь-Шаня и представляет собой правильную пирамиду. Восхождение на горы такой высоты очень сложны, а значит, вам потребуется хорошая физическая подготовка и опытные спутники. С высоты Хан-Тенгри открываются невероятные виды на весь горный массив, покрытый вечными снегами.





Пик Ленина в Таджикистане (с 2006 — Пик имени Абу али ибн Сины), 7134 метра





Пик Ленина — это горная вершина Чон-Алайского хребта на границе Кыргызстана и Таджикистана. Он входит в горную систему Памира. Пик был описан в 1871 году, но первое восхождение на вершину произошло в 1928 году. На самый верх ведут 16 маршрутов. Главный из них проходит по пологому склону, поэтому вершина считается самой доступной из всех «семитысячников». Здесь альпинисты часто пробуют силы перед восхождением на более сложные пики.





Пик Победы, 7439 метров





Пик Победы — это высшая точка Тянь-Шаня и Кыргызстана. Вершина располагается в 16 километрах юго-западнее пика Хан-Тенгри. Эта грандиозная вершина известна своей сложностью. Причиной этому служат сразу несколько факторов: крутые склоны, внезапные порывы ветра и низкая температура. Пик Победы подчиняется лишь профессионалам. Однако красочные панорамы Тянь-Шаня того стоят.