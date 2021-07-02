Гид по заведениям городов Казахстана: где поесть, если ты приехал в Актау, Павлодар или Тараз

Часто бывает, что мы приезжаем в другой город на пару дней и не знаем мест, где можно выпить чашку кофе и поработать пару часов или где поужинать в приятной компании вечером. На этот случай мы собрали большой гайд по заведениям в 16 городах Казахстана, кроме Нур-Султана и Алматы, где вы найдете приятный сервис и вкусную еду.





Актау

Сеть кофеен Traveler’s Coffee отличается хорошим кофе. Здесь также подают авторские напитки, а по утрам можно заказать сытные завтраки. Это место с уютной и тихой атмосферой отлично подойдет для работы с ноутбуком.

Ресторан Chef ’ s, @chefs_restaurant

Хорошее место для семейного отдыха. Для детей есть большая игровая площадка, а в VIP-залах установлены бильярдные столы и караоке. Здесь разнообразная и вкусная кухня с красивой подачей. Летом можно заказать холодные напитки.

Бар в олдскульном стиле расположен в деловом центре Актау. Здесь вы найдете хорошую кухню и большой выбор напитков и коктейлей. На местном танцполе часто проводятся тематические вечеринки. Это место идеально подойдет для встреч с друзьями.

Паб CheChil Pub, @chechil_pub_aktau

В CheChil Pub уютная и по-своему располагающая атмосфера. В меню множество вкусных блюд и закусок. Особенность паба — большие порции и приемлемые цены. Каждый вечер здесь играет живая музыка, а для тех, кто хочет тишины, есть малый зал.

Отличное заведение с видом на море. Здесь можно попробовать знаменитый Fishbarmak и много других интересных и вкусных блюд. Если у вас намечается деловой ужин или важная встреча, то Aidyn — подходящее место.

Актобе

Отличительная черта кофейни — терраса на крыше, откуда открывается отличный вид на город. Здесь разнообразное меню, отличный кофе и расслабляющая атмосфера. По вечерам с крыши можно наблюдать за красивым закатом.

Уютное заведение с красивым интерьером и удобной летней террасой. Здесь хорошее обслуживание и вкусная кухня. На фоне играет ненавязчивая музыка — идеальное место для спокойной работы.

Место с хорошим интерьером и отличной музыкой. Вас встретит вежливый и приветливый персонал. Здесь готовят вкусные бургеры и десерты. А еще в заведении есть бесплатный Wi-Fi.

Это место славится кухней и уютным интерьером. Для детей есть отдельное детское меню. В заведении действует сезонное меню — советуем попробовать арбузный лимонад и летний микс из овощей. Любителей свежего воздуха ждет обставленный со вкусом летник.

В «Баклажане» вы найдете несколько залов и летник с детской зоной. Это место подойдет как для семейного отдыха, так и для встреч с друзьями. Блюда поваров из Европы скрасят ваш вечер, а живая музыка по вечерам добавит красок в атмосферу.

Атырау

Международная сеть кофеен Marrone Rosso — это отличный кофе, всегда свежая и вкусная еда и выпечка. В обеденное время тут подают ланчи — разнообразные боулы, пасту и сытные сэндвичи в компании освежающих напитков. Здесь вы можете продуктивно поработать или назначить встречу за чашкой кофе.

Еда в кафе Sulo — целый гастрономический ритуал. Здесь вы найдете вкусные завтраки и свежую выпечку. А летняя терраса кафе отлично подойдет для фотографий. В заведении действует система лояльности — постоянным клиентам скидка.

Afsona — мир восточной кухни. Здесь есть все, что нужно для семейного отдыха: отличная еда, приятная атмосфера и большие порции. Для больших кампаний в заведении предусмотрены специальные блюда.

Паб Mad Murphy ' s , @ murphy. atyrau

Паб в ирландском стиле с характерным интерьером, вкусными напитками и футбольными трансляциями. По вечерам здесь играет живая музыка. В пабе действует система акций. К примеру, в среду проходит «Ночь карри» — отличный вариант для любителей этого блюда.

LatteRose — маленькая кофейня с большой душой. Здесь вы найдете уютную атмосферу, вкусный кофе и еду. В кофейне можно понаблюдать за созданием кофейных рисунков — этим искусством баристы владеют в совершенстве.

Караганда

Кофейня CoffeeBOOM , @ coffeeboomkaraganda

Сеть кофеен по всему Казахстану. Здесь вы можете попробовать больше 20 видов завтраков и чаев, попить кофе или забрать с собой. В меню итальянская, европейская и грузинская кухни, больше 60 видов авторских десертов, можно заказать торты. В этом месте можно как поработать в тишине, попивая коктейль, так и посидеть в компании друзей.

Ресторан, где подают блюда европейской кухни и можно почитать книги. Подходит как для семейных, так и для дружеских встреч. Есть летняя терраса и бар, где готовят разные коктейли. Также есть специальные кабинки для тех, кто ищет уединения.

Сеть семейных ресторанов с вкусной кухней. Место известно завтраками и разными видами пицц. Есть постное меню, фаст-фуд, блюда авторской кухни, десерты, различные сеты, акции и комбо. Подходящее место для того, чтобы побаловать себя и близких вкусненьким.

Ресторан Villa Borghese, @villa_borghese_kz

В меню ресторана блюда классической итальянской и европейской кухонь, которые подают в авторской подаче. Четыре VIP-зала, караоке, также можно заказать кейтеринг от ресторанного комплекса.

Рестобар London ъ , @london_restobar

Рестобар, который можно посетить всей семьей, есть специальное детское меню, аниматор и аквагрим. Здесь большой выбор завтраков, закусок, блюд на гриле, хот-догов и бургеров.

Ресторан суши «Акунин», @akunin.sushi

Ресторан, где готовят полезные и фотогеничные завтраки, в том числе вафли и авторский кофе. Разные виды суши и роллов, также есть роллы без риса, поке, соджу и саке.

Бар Nells

Бар, который трудно найти, потому что у него нет страницы в Instagram, и их не найти в 2ГИС. Бар специализируется на авторских коктейлях с качественными и дорогими ингредиентами. В стиле лофт, с длинной барной стойкой, есть небольшая кухня и живая музыка.

Контакты: 8775 076 76 08

Кокшетау

Ресторан Ne za gorami, @ne_za_gorami_kokshetau

Семейный ресторан с уютной атмосферой, подходящий для встреч. В ассортименте большой выбор мясных блюд: стейки, филе, ребра и другие, также пиццы, пасты и коктейли. Интерьер располагает к свиданиям и вечерам в кругу близких.

Кофейня, где можно заказать классический кофе в съедобном стаканчике, разные виды чая, лимонадов и коктейлей. На выбор есть национальные завтраки, омлеты, бейглы, круассаны, и блинчики.

Ресторан и лаунж CRoSta , @ restaurant _ crosta

Ресторан при отеле Green Which Hotel Kokshetau с европейской и итальянской кухнями. Есть караоке, VIP-зал, винная карта, летняя терраса, где можно наслаждаться вечером, обедать с коллегами или просто провести время с семьей.

Известная в столице Казахстана сеть баров с европейской кухней. В меню большой выбор снеков и закусок. Играет живая музыка, также можно поиграть в настольные игры с друзьями. Формат заведения больше подходит для встреч с друзьями.

Заведение сети есть и в Кокшетау. На выбор блюда грузинской, европейкой и итальянской кухонь, разные десерты и кофе.

Костанай

Семейный ресторан с говорящим названием и соответствующим меню, в котором много мяса: шашлыки, стейки, рульки и колбаски, пицца и хачапури. В ресторане также есть игровая зона для детей.

Кофейня Coffee City , @ coffeecity

Кофейня с большим разнообразием кофейных напитков, чая, коктейлей и лимонадов. Подходящее место для перекусов с выпечкой и десертами. Работают и на вынос, также у них много настольных игр для компаний.

Кызылорда

Одно из самых популярных заведений города. Сеть предлагает посетителям непринужденную обстановку, большой выбор fast food и кондитерской выпечки. Можно заглянуть после долгого рабочего дня и приобрести полуфабрикаты, чтобы приготовить ужин на скорую руку.

Семейное кафе Buffet City , @ buffet _ city

Семейное кафе, в котором можно совершить целый гастрономический тур по восточной и европейской кухням. Здесь подают как завтраки и горячие блюда, так и сочные бургеры, салаты и десерты.

Уютное заведение с европейской кухней. Место, в котором можно сытно поесть, послушать музыку и попеть в караоке с друзьями.

Комплекс Bella Vista включает в себя бар, сад и террасу. В распоряжении гостей есть также ресторан. В ресторане можно провести деловой ужин, романтическое свидание или просто выпить кофе в приятной обстановке. Здесь подают блюда европейской и национальной кухонь.

Главный мясной ресторан в городе. Фоновая, живая музыка, DJ, караоке и европейская кухня.

Павлодар

В Павлодаре кондитерская и кофейня «Крендель» считается такой же достопримечательностью, как Набережная. Здесь вы сможете отдохнуть от городской суеты, в летнее время охладиться после жаркого солнца, а в холодные дни согреться чашечкой ароматного кофе. Позавтракать в этой кофейне — лучшее решение.

Кофейня, которая продолжительное время радует своим кофе местных и гостей столицы. В меню кофе, состоящий из отборных зерен повышенной категории и широкий выбор блюд: сэндвичи, омлеты, салаты, легкие супы, выпечка, пирожные.

Рестобар с летней террасой на крыше, живой музыкой и европейской кухней. Место, в которое стоит приходить с компанией друзей, чтобы развеяться после рабочих будней. Интерьер заведения выполнен в теплых тонах, на стенах можно увидеть картины художников и постеры.

Местная Бавария без виз и паспортов. В заведении готовят немецкие и европейские блюда. Меню подходит и для вегетарианцев. Например, для приверженцев здорового питания подают яркую пасту пенне с овощами. Для любителей морепродуктов — тальятелле с креветками, кальмарами, мидиями и морскими гребешками.

Ресторан Velvet Burger, @velvet_burger

Ресторан с вкусными и сочными бургерами. Здесь готовят пышные, румяные булочки по-домашнему, котлеты из мраморной говядины от собственного фермерского хозяйства «Данекер». Также Velvet Burger предлагает хрустящую курочку с ароматными специями, салаты, приготовленные на основе авторских соусов, напитки из свежих фруктов, сделанные вручную и другое.

Петропавловск

Арт-кофейня Хохо caf é , @ xoxo _ cafe

«Xо-Xо» — первая арт-кофейня в городе. Отличная кухня, стильный интерьер, а также живая музыка. В вашем распоряжении библиотека и проектор для проведения презентации. Если вы умеете или любите играть на каких-то инструментах, то можете исполнить любые произведения.

Ресторан Meat Jagger, @meatjagger

Первый в городе ресторан-коптильня, где знают толк в мясе и его приготовлении. Также здесь можно вкусно позавтракать и выпить прохладные напитки в жаркую пору.

«Ирландский паб» — это всегда про хорошее настроение. Это первый паб в городе, который открывает свои двери ежедневно в полдень. Отличное место для проведения различного рода встреч и мероприятий.

Семей

В этой уютной кофейне есть все, чтобы провести хороший вечер: вкусная еда, горячий кофе и летняя терраса. Заведение подойдет и для тех, кому нужно поработать — днем здесь тихо и работает бесплатный Wi-Fi.

Brownies — заведение, которое предлагает посетителям максимально комфортные условия отдыха и изысканную кухню с потрясающим интерьером. Особенность заведения — барная карта. В ней есть вариации напитков со всего света.

«Ориент» — отличное заведение для семейного отдыха. Здесь вы найдете несколько залов с разным интерьером, большую детскую зону, в которой работают аниматоры и обширное меню с кухней разных народов.

Ресторан - бар Ribeye Art and Grill, @ribeye_art_and_grill

Атмосфера заведения идеальна для вечеров с близкими. Здесь вас встретят приглушенный теплый свет, специально подобранная фоновая музыка и вежливый персонал. На выходных часто проходят разные тематические мероприятия.

Талдыкорган

В развлекательном комплексе «Статус», вы найдете все для приятного времяпрепровождения — уютный лаундж, просторная и светлая веранда, караоке с огромным каталогом новых песен. А также вы можете насладиться блюдами европейской и национальной кухонь.

Monmartre — место, где в спокойной обстановке можно попить чай с вафлями. Заведение, в котором удачно сочетаются кофейня и антикварный магазин. Также вы можете приобрести отличный зерновой кофе или листовой чай.

Кофейня Coffee tree , @ coffeetree _ kz

Уютная и современная кофейня, в которой можно провести переговоры, встретиться с родными и близкими или просто посидеть за хорошей книгой. Заведение предоставляет большой выбор кофе и чая. Отличительная черта кофейни — наличие растительного молока для кофе. Есть специальное меню для веганов.

Известный в Алматы и Нур-Султане бар. Здесь вас ждет живая музыка, караоке, концертные и праздничные программы.

Тараз

Кофейня для ценителей настоящего вкуса кофе. Здесь готовят вкусные десерты и выпечку. А пока ждете заказ, можно поиграть в настольные игры.

Место для любителей спорта, вкусной кухни, фитнес-меню, кислородных коктелей и шумной компании. Все помещения оборудованы телепроекторами и ТВ-панелями.

Кофейня с вкусной выпечкой, кофе и большим разнообразием авторских лимонадов. Уютная атмосфера кафе располагает гостей к комфортному времяпрепровождению.

Chechil Pub Taraz, @chechil_taraz_

Chechil pub — одно из самых часто посещаемых и популярных мест в городе. Живая музыка и самое главное — демократичные цены, сделали это заведение любимым для многих жителей города и его гостей.

Уральск

В Burbon Espressobar отличные завтраки и кофе. Здесь его готовят из лучших зерен, завезенных по специальному заказу. Но бар не ограничивается только кофе. В жаркие дни тут подают освежающие лимонады с маракуйей и лаймом.

В семейном ресторане Lazzio вас ждут блюда родом из солнечной Италии. В меню легкие салаты, сочные стейки, настоящая пицца и вкуснейшие десерты. К этому лету в заведении переработали меню.

Здесь можно позавтракать в любое время. Особенность заведения — собственное производство. Для приготовления блюд в кафе используют только местные продукты. Во Friends вас ждут вкусные десерты и кофе.

Lounge Bar «ТИПА ГРАФ», @tipagraf_lounge

Бар с хорошей кухней. Днем здесь можно выпить кофе, поработать или почитать. А по вечерам играет музыка и подают коктейли.

Усть-Каменогорск

Кофейня с европейской кухней, где можно попробовать кофе классический, на песке и во френч-прессе. Есть разные виды чая, коктейлей и глинтвейна.

Ресторан, где можно послушать живую музыку, попеть в VIP-караоке, поесть роллы, шашлыки и стейки. Есть коктейльная и винная карты, сладкие десерты.

Кофейня, где подают авторские и другие виды чая, кофе, а перекусить можно панини, бейглами, маффинами или другим десертом. Есть летник, можно забрать еду на вынос, ведь кофейня находится в здании кинотеатра.

Туркестан

Кофейня CoffeeBOOM , @ coffeeboom 2010 turkestan

Филиал сети кофеен, где можно попробовать разные виды чая, кофе, коктейлей, милкшейков, лимонадов и десерты к ним. В меню итальянские, грузинские и европейские блюда.

Ресторан при гостинице «Эдем» с летней террасой и баром. На выбор блюда японской, европейской восточной и итальянской кухонь, разные коктейли. Место известно своими шашлыками, стейками и рыбой. Подходит для завтраков, деловых и семейных обедов, встреч с друзьями.

Ресторан с караоке-залом, в котором есть три VIP-комнаты, караоке-кабинка и семь кабинок разного дизайна. В выходные выступают диджеи. В меню блюда из птицы, рыбы, ягненка, говядины и многое другое. Заведение для отдыха в компании друзей.

Шымкент

Известная кофейня и кондитерская, где вы можете заказать греческий кофе, фирменное мороженое, сладкие десерты, купить с доставкой на дом торт-пирамиду и другую выпечку.

Кофейня Jam Bakery , @ jambakery _ cafe

Кофейня, где готовят завтраки в комплексе, разные виды горячих закусок, пиццы и роллы. Место славится десертами: пирожными и тортами, а также лимонадами и кофе. Подходящее место для уютных встреч.

Кофейня известна собственной пекарней, круассанами, пастой, сэндвичами и синнабонами. Большой выбор завтраков и фирменных десертов: чизкейков, эклеров, рулетов и других видов пирожных. Также есть детское меню.

Ресторан парковой кухни, специализирующийся на гриле всех видов, готовке мяса на углях и барбекю. Заведение находится в парке, есть детская площадка. Большой выбор напитков: лимонады и специальные летние коктейли.

Ресторан и бар The Secret , @ thesecret . kz

Ресторан с живой музыкой, летней террасой и стильным интерьером. Внутри открытая кухня, VIP-зал, дровяной гриль и аутентичная пицца-печь, также есть специальная комната для детей. В заведении часто проходят различные мероприятия, вечеринки и батлы.

Ресторан Pane Caffe, @pane.caffe

Ресторан итальянской кухни с ручной пастой и летней террасой с видом на парк. В меню на выбор завтраки, разные виды паст, сэндвичей и бургеров. Есть горячий и холодный кофе, лимонады, чаи, горячий шоколад и милкшейки.