Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/5b0/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/5b0badb253af7af1e7bdaa136609338f.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
gid-po-zavedeniyam-gorodov-kazahstana-gde-poest-esli-ty-priehal-v-aktau-pavlodar-ili-taraz
Гид по заведениям городов Казахстана: где поесть, если ты приехал в Актау, Павлодар или Тараз
9
/
/

05.07.2020

Гид по заведениям городов Казахстана: где поесть, если ты приехал в Актау, Павлодар или Тараз

Часто бывает, что мы приезжаем в другой город на пару дней и не знаем мест, где можно выпить чашку кофе и поработать пару часов или где поужинать в приятной компании вечером. На этот случай мы собрали большой гайд по заведениям в 16 городах Казахстана, кроме Нур-Султана и Алматы, где вы найдете приятный сервис и вкусную еду.


Актау

Кофейня Travelers Coffee, @travelers_coffee_aktau

Сеть кофеен Traveler’s Coffee отличается хорошим кофе. Здесь также подают авторские напитки, а по утрам можно заказать сытные завтраки. Это место с уютной и тихой атмосферой отлично подойдет для работы с ноутбуком.

Ресторан Chefs, @chefs_restaurant

Хорошее место для семейного отдыха. Для детей есть большая игровая площадка, а в VIP-залах установлены бильярдные столы и караоке. Здесь разнообразная и вкусная кухня с красивой подачей. Летом можно заказать холодные напитки.

Бар Kristall, @kristall_bar_aktau

Бар в олдскульном стиле расположен в деловом центре Актау. Здесь вы найдете хорошую кухню и большой выбор напитков и коктейлей. На местном танцполе часто проводятся тематические вечеринки. Это место идеально подойдет для встреч с друзьями.

Паб CheChil Pub, @chechil_pub_aktau

В CheChil Pub уютная и по-своему располагающая атмосфера. В меню множество вкусных блюд и закусок. Особенность паба — большие порции и приемлемые цены. Каждый вечер здесь играет живая музыка, а для тех, кто хочет тишины, есть малый зал.

Ресторан Aidyn, @aidyn_restaurant

Отличное заведение с видом на море. Здесь можно попробовать знаменитый Fishbarmak и много других интересных и вкусных блюд. Если у вас намечается деловой ужин или важная встреча, то Aidyn — подходящее место.

Актобе

Кофейня CoffeeBOOM, @coffeeboom_aktobe

Отличительная черта кофейни — терраса на крыше, откуда открывается отличный вид на город. Здесь разнообразное меню, отличный кофе и расслабляющая атмосфера. По вечерам с крыши можно наблюдать за красивым закатом.

Кофе-бар «Кофейня», @coffeebar_kofeinya

Уютное заведение с красивым интерьером и удобной летней террасой. Здесь хорошее обслуживание и вкусная кухня. На фоне играет ненавязчивая музыка — идеальное место для спокойной работы.

Кофейня Traveler's Coffee, @travelers_coffee_aktobe

Место с хорошим интерьером и отличной музыкой. Вас встретит вежливый и приветливый персонал. Здесь готовят вкусные бургеры и десерты. А еще в заведении есть бесплатный Wi-Fi.

Кафе Cosmos City Cafe, @cosmos_city_cafe

Это место славится кухней и уютным интерьером. Для детей есть отдельное детское меню. В заведении действует сезонное меню — советуем попробовать арбузный лимонад и летний микс из овощей. Любителей свежего воздуха ждет обставленный со вкусом летник.

Лаундж-кафе «Баклажан», @baklajan_cafe_aktobe

В «Баклажане» вы найдете несколько залов и летник с детской зоной. Это место подойдет как для семейного отдыха, так и для встреч с друзьями. Блюда поваров из Европы скрасят ваш вечер, а живая музыка по вечерам добавит красок в атмосферу.

Атырау

Кофейня Marrone Rosso, @marrone.rosso.atyrau

Международная сеть кофеен Marrone Rosso — это отличный кофе, всегда свежая и вкусная еда и выпечка. В обеденное время тут подают ланчи — разнообразные боулы, пасту и сытные сэндвичи в компании освежающих напитков. Здесь вы можете продуктивно поработать или назначить встречу за чашкой кофе.

Кафе Sulo, @sulo_cafe_atyrau

Еда в кафе Sulo — целый гастрономический ритуал. Здесь вы найдете вкусные завтраки и свежую выпечку. А летняя терраса кафе отлично подойдет для фотографий. В заведении действует система лояльности — постоянным клиентам скидка.

Кафе Afsona, @afsona_atyrau

Afsona — мир восточной кухни. Здесь есть все, что нужно для семейного отдыха: отличная еда, приятная атмосфера и большие порции. Для больших кампаний в заведении предусмотрены специальные блюда.

Паб Mad Murphy's, @murphy.atyrau

Паб в ирландском стиле с характерным интерьером, вкусными напитками и футбольными трансляциями. По вечерам здесь играет живая музыка. В пабе действует система акций. К примеру, в среду проходит «Ночь карри» — отличный вариант для любителей этого блюда.

Кофейня LatteRose, @latterose_atyrau

LatteRose — маленькая кофейня с большой душой. Здесь вы найдете уютную атмосферу, вкусный кофе и еду. В кофейне можно понаблюдать за созданием кофейных рисунков — этим искусством баристы владеют в совершенстве.

Караганда

Кофейня CoffeeBOOM, @coffeeboomkaraganda

Сеть кофеен по всему Казахстану. Здесь вы можете попробовать больше 20 видов завтраков и чаев, попить кофе или забрать с собой. В меню итальянская, европейская и грузинская кухни, больше 60 видов авторских десертов, можно заказать торты. В этом месте можно как поработать в тишине, попивая коктейль, так и посидеть в компании друзей.

Ресторан «Библиотека №9», @biblioteka_no9

Ресторан, где подают блюда европейской кухни и можно почитать книги. Подходит как для семейных, так и для дружеских встреч. Есть летняя терраса и бар, где готовят разные коктейли. Также есть специальные кабинки для тех, кто ищет уединения.

Ресторан Pallermo, @pallermo_restaurant_krg

Сеть семейных ресторанов с вкусной кухней. Место известно завтраками и разными видами пицц. Есть постное меню, фаст-фуд, блюда авторской кухни, десерты, различные сеты, акции и комбо. Подходящее место для того, чтобы побаловать себя и близких вкусненьким.

Ресторан Villa Borghese, @villa_borghese_kz

В меню ресторана блюда классической итальянской и европейской кухонь, которые подают в авторской подаче. Четыре VIP-зала, караоке, также можно заказать кейтеринг от ресторанного комплекса.

Рестобар Londonъ, @london_restobar

Рестобар, который можно посетить всей семьей, есть специальное детское меню, аниматор и аквагрим. Здесь большой выбор завтраков, закусок, блюд на гриле, хот-догов и бургеров.

Ресторан суши «Акунин», @akunin.sushi

Ресторан, где готовят полезные и фотогеничные завтраки, в том числе вафли и авторский кофе. Разные виды суши и роллов, также есть роллы без риса, поке, соджу и саке.

Бар Nells

Бар, который трудно найти, потому что у него нет страницы в Instagram, и их не найти в 2ГИС. Бар специализируется на авторских коктейлях с качественными и дорогими ингредиентами. В стиле лофт, с длинной барной стойкой, есть небольшая кухня и живая музыка.

Контакты: 8775 076 76 08

Кокшетау

Ресторан Ne za gorami, @ne_za_gorami_kokshetau

Семейный ресторан с уютной атмосферой, подходящий для встреч. В ассортименте большой выбор мясных блюд: стейки, филе, ребра и другие, также пиццы, пасты и коктейли. Интерьер располагает к свиданиям и вечерам в кругу близких.

Кофейня Caffein, @caffein_kokshetau

Кофейня, где можно заказать классический кофе в съедобном стаканчике, разные виды чая, лимонадов и коктейлей. На выбор есть национальные завтраки, омлеты, бейглы, круассаны, и блинчики.

Ресторан и лаунж CRoSta, @restaurant_crosta

Ресторан при отеле Green Which Hotel Kokshetau с европейской и итальянской кухнями. Есть караоке, VIP-зал, винная карта, летняя терраса, где можно наслаждаться вечером, обедать с коллегами или просто провести время с семьей.

Бар «ПАНАЕХАЛИ», @panaehali_borovoe

Известная в столице Казахстана сеть баров с европейской кухней. В меню большой выбор снеков и закусок. Играет живая музыка, также можно поиграть в настольные игры с друзьями. Формат заведения больше подходит для встреч с друзьями.

Кофейня CoffeeBOOM, @coffeeboomkokshe

Заведение сети есть и в Кокшетау. На выбор блюда грузинской, европейкой и итальянской кухонь, разные десерты и кофе.

Костанай

Ресторан «Мясоед», @myasoed_kostanay

Семейный ресторан с говорящим названием и соответствующим меню, в котором много мяса: шашлыки, стейки, рульки и колбаски, пицца и хачапури. В ресторане также есть игровая зона для детей.

Кофейня Coffee City, @coffeecity

Кофейня с большим разнообразием кофейных напитков, чая, коктейлей и лимонадов. Подходящее место для перекусов с выпечкой и десертами. Работают и на вынос, также у них много настольных игр для компаний.

Кызылорда

Кафетерий «Браунис», @browniesqyzylorda

Одно из самых популярных заведений города. Сеть предлагает посетителям непринужденную обстановку, большой выбор fast food и кондитерской выпечки. Можно заглянуть после долгого рабочего дня и приобрести полуфабрикаты, чтобы приготовить ужин на скорую руку.

Семейное кафе Buffet City, @buffet_city

Семейное кафе, в котором можно совершить целый гастрономический тур по восточной и европейской кухням. Здесь подают как завтраки и горячие блюда, так и сочные бургеры, салаты и десерты.

Hugga Bar, @huggabar

Уютное заведение с европейской кухней. Место, в котором можно сытно поесть, послушать музыку и попеть в караоке с друзьями.

Bella Vista, @bellavista_kzo

Комплекс Bella Vista включает в себя бар, сад и террасу. В распоряжении гостей есть также ресторан. В ресторане можно провести деловой ужин, романтическое свидание или просто выпить кофе в приятной обстановке. Здесь подают блюда европейской и национальной кухонь.

Ресторан LOFT, @loft_restaurant

Главный мясной ресторан в городе. Фоновая, живая музыка, DJ, караоке и европейская кухня.

Павлодар

Кондитерская «Крендель», @krendelpvl

В Павлодаре кондитерская и кофейня «Крендель» считается такой же достопримечательностью, как Набережная. Здесь вы сможете отдохнуть от городской суеты, в летнее время охладиться после жаркого солнца, а в холодные дни согреться чашечкой ароматного кофе. Позавтракать в этой кофейне — лучшее решение.

Кофейня Discovery, @discovery_coffee_pvl

Кофейня, которая продолжительное время радует своим кофе местных и гостей столицы. В меню кофе, состоящий из отборных зерен повышенной категории и широкий выбор блюд: сэндвичи, омлеты, салаты, легкие супы, выпечка, пирожные.

Рестобар «Галерея», @gallery_restobar

Рестобар с летней террасой на крыше, живой музыкой и европейской кухней. Место, в которое стоит приходить с компанией друзей, чтобы развеяться после рабочих будней. Интерьер заведения выполнен в теплых тонах, на стенах можно увидеть картины художников и постеры.

Alpenhof, @alpenhof.kz

Местная Бавария без виз и паспортов. В заведении готовят немецкие и европейские блюда. Меню подходит и для вегетарианцев. Например, для приверженцев здорового питания подают яркую пасту пенне с овощами. Для любителей морепродуктов — тальятелле с креветками, кальмарами, мидиями и морскими гребешками.

Ресторан Velvet Burger, @velvet_burger

Ресторан с вкусными и сочными бургерами. Здесь готовят пышные, румяные булочки по-домашнему, котлеты из мраморной говядины от собственного фермерского хозяйства «Данекер». Также Velvet Burger предлагает хрустящую курочку с ароматными специями, салаты, приготовленные на основе авторских соусов, напитки из свежих фруктов, сделанные вручную и другое.

Петропавловск

Арт-кофейня Хохо café, @xoxo_cafe

«Xо-Xо» — первая арт-кофейня в городе. Отличная кухня, стильный интерьер, а также живая музыка. В вашем распоряжении библиотека и проектор для проведения презентации. Если вы умеете или любите играть на каких-то инструментах, то можете исполнить любые произведения.

Ресторан Meat Jagger, @meatjagger

Первый в городе ресторан-коптильня, где знают толк в мясе и его приготовлении. Также здесь можно вкусно позавтракать и выпить прохладные напитки в жаркую пору.

Паб Dublin, @irishpubdublin

«Ирландский паб» — это всегда про хорошее настроение. Это первый паб в городе, который открывает свои двери ежедневно в полдень. Отличное место для проведения различного рода встреч и мероприятий.

Семей

Кофейня Espresso, @espresso_semey

В этой уютной кофейне есть все, чтобы провести хороший вечер: вкусная еда, горячий кофе и летняя терраса. Заведение подойдет и для тех, кому нужно поработать — днем здесь тихо и работает бесплатный Wi-Fi.

Ресто-кафе Brownies, @brownies_restocafe

Brownies — заведение, которое предлагает посетителям максимально комфортные условия отдыха и изысканную кухню с потрясающим интерьером. Особенность заведения — барная карта. В ней есть вариации напитков со всего света.

Кафе «Ориент», @orient_cafe_semey

«Ориент» — отличное заведение для семейного отдыха. Здесь вы найдете несколько залов с разным интерьером, большую детскую зону, в которой работают аниматоры и обширное меню с кухней разных народов.

Ресторан-бар Ribeye Art and Grill, @ribeye_art_and_grill

Атмосфера заведения идеальна для вечеров с близкими. Здесь вас встретят приглушенный теплый свет, специально подобранная фоновая музыка и вежливый персонал. На выходных часто проходят разные тематические мероприятия.

Талдыкорган

Бар «Статус» @status_tdk

В развлекательном комплексе «Статус», вы найдете все для приятного времяпрепровождения — уютный лаундж, просторная и светлая веранда, караоке с огромным каталогом новых песен. А также вы можете насладиться блюдами европейской и национальной кухонь.

Кофейня Monmartre, @monmartre_tdk

Monmartre — место, где в спокойной обстановке можно попить чай с вафлями. Заведение, в котором удачно сочетаются кофейня и антикварный магазин. Также вы можете приобрести отличный зерновой кофе или листовой чай.

Кофейня Coffee tree, @coffeetree_kz

Уютная и современная кофейня, в которой можно провести переговоры, встретиться с родными и близкими или просто посидеть за хорошей книгой. Заведение предоставляет большой выбор кофе и чая. Отличительная черта кофейни — наличие растительного молока для кофе. Есть специальное меню для веганов.

Бар «Пинта», @pinta_tdk

Известный в Алматы и Нур-Султане бар. Здесь вас ждет живая музыка, караоке, концертные и праздничные программы.

Тараз

Global Coffee, @global_coffee_taraz

Кофейня для ценителей настоящего вкуса кофе. Здесь готовят вкусные десерты и выпечку. А пока ждете заказ, можно поиграть в настольные игры.

Спорт-бар Golpas, @golpastaraz

Место для любителей спорта, вкусной кухни, фитнес-меню, кислородных коктелей и шумной компании. Все помещения оборудованы телепроекторами и ТВ-панелями.

Кофейня Abayas, @abayas_group

Кофейня с вкусной выпечкой, кофе и большим разнообразием авторских лимонадов. Уютная атмосфера кафе располагает гостей к комфортному времяпрепровождению.

Chechil Pub Taraz, @chechil_taraz_

Chechil pub — одно из самых часто посещаемых и популярных мест в городе. Живая музыка и самое главное — демократичные цены, сделали это заведение любимым для многих жителей города и его гостей.

Уральск

Кофейня Burbon Espressobar, @burbon_espressobar

В Burbon Espressobar отличные завтраки и кофе. Здесь его готовят из лучших зерен, завезенных по специальному заказу. Но бар не ограничивается только кофе. В жаркие дни тут подают освежающие лимонады с маракуйей и лаймом.

Ресторан Lazzio, @lazzio_kz

В семейном ресторане Lazzio вас ждут блюда родом из солнечной Италии. В меню легкие салаты, сочные стейки, настоящая пицца и вкуснейшие десерты. К этому лету в заведении переработали меню.

Кафе Friends, @friends.uralsk

Здесь можно позавтракать в любое время. Особенность заведения — собственное производство. Для приготовления блюд в кафе используют только местные продукты. Во Friends вас ждут вкусные десерты и кофе.

Lounge Bar «ТИПА ГРАФ», @tipagraf_lounge

Бар с хорошей кухней. Днем здесь можно выпить кофе, поработать или почитать. А по вечерам играет музыка и подают коктейли.

Усть-Каменогорск

Кофейня, @cafeeiro_kz

Кофейня с европейской кухней, где можно попробовать кофе классический, на песке и во френч-прессе. Есть разные виды чая, коктейлей и глинтвейна.

Ресторан Serebro, @serebro_restaurant

Ресторан, где можно послушать живую музыку, попеть в VIP-караоке, поесть роллы, шашлыки и стейки. Есть коктейльная и винная карты, сладкие десерты.

Кофейня «Индиго», @indigokofe

Кофейня, где подают авторские и другие виды чая, кофе, а перекусить можно панини, бейглами, маффинами или другим десертом. Есть летник, можно забрать еду на вынос, ведь кофейня находится в здании кинотеатра.

Туркестан

Кофейня CoffeeBOOM, @coffeeboom2010turkestan

Филиал сети кофеен, где можно попробовать разные виды чая, кофе, коктейлей, милкшейков, лимонадов и десерты к ним. В меню итальянские, грузинские и европейские блюда.

Ресторан «Эдем», @edemhotel.kz

Ресторан при гостинице «Эдем» с летней террасой и баром. На выбор блюда японской, европейской восточной и итальянской кухонь, разные коктейли. Место известно своими шашлыками, стейками и рыбой. Подходит для завтраков, деловых и семейных обедов, встреч с друзьями.

Ресторан Eldorado, @eldorado_restobar

Ресторан с караоке-залом, в котором есть три VIP-комнаты, караоке-кабинка и семь кабинок разного дизайна. В выходные выступают диджеи. В меню блюда из птицы, рыбы, ягненка, говядины и многое другое. Заведение для отдыха в компании друзей.

Шымкент

Кофейня «Мадлен», @madlen.shymkent

Известная кофейня и кондитерская, где вы можете заказать греческий кофе, фирменное мороженое, сладкие десерты, купить с доставкой на дом торт-пирамиду и другую выпечку.

Кофейня Jam Bakery, @jambakery_cafe

Кофейня, где готовят завтраки в комплексе, разные виды горячих закусок, пиццы и роллы. Место славится десертами: пирожными и тортами, а также лимонадами и кофе. Подходящее место для уютных встреч.

Кофейня «Кофемолка», @coffeemolka_shymkent

Кофейня известна собственной пекарней, круассанами, пастой, сэндвичами и синнабонами. Большой выбор завтраков и фирменных десертов: чизкейков, эклеров, рулетов и других видов пирожных. Также есть детское меню.

Ресторан BarVilla, @barvilla_meyramgroup

Ресторан парковой кухни, специализирующийся на гриле всех видов, готовке мяса на углях и барбекю. Заведение находится в парке, есть детская площадка. Большой выбор напитков: лимонады и специальные летние коктейли.

Ресторан и бар The Secret, @thesecret.kz

Ресторан с живой музыкой, летней террасой и стильным интерьером. Внутри открытая кухня, VIP-зал, дровяной гриль и аутентичная пицца-печь, также есть специальная комната для детей. В заведении часто проходят различные мероприятия, вечеринки и батлы.

Ресторан Pane Caffe, @pane.caffe

Ресторан итальянской кухни с ручной пастой и летней террасой с видом на парк. В меню на выбор завтраки, разные виды паст, сэндвичей и бургеров. Есть горячий и холодный кофе, лимонады, чаи, горячий шоколад и милкшейки.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #путешествия #кудасходить #гдепоесть #заведения
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
ШАНХАЙ ГЛАЗАМИ КАЗАХСТАНЦА
4995
5 курортов Грузии, которые стоит посетить зимой
20969
Выходные в Париже и путешествие по России — новые авиа- и ЖД-направления из Алматы
4169