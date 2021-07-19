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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Билеты, жилье и развлечения: 12 ресурсов для путешествия в Казахстане
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17.07.2021

Билеты, жилье и развлечения: 12 ресурсов для путешествия в Казахстане

Лето — отличное время для путешествий по стране. Мы подготовили список самых удобных ресурсов, которые могут вам понадобиться.


Билеты


Казахстанский сервис онлайн-бронирования и покупки авиа- и Ж/Д билетов Aviata начал свою работу с 2013 года. Сервис Aviata — официальный партнер авиа и железнодорожных компаний. В приложении можно найти билеты более 1000 компаний. Каждый месяц Aviata продает более 300 000 билетов на самолеты и поезда.

iOS

Android


Chocotravel.com — туристический портал, основанный в 2013 году. Сервис позволяет быстро и просто находить дешевые авиабилеты и отели без дополнительных сборов. Система рекомендаций позволяет путешественникам найти минимальные тарифы и оставлять отзывы.

iOS

Android


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Aviasales — крупнейший поисковик авиабилетов в Казахстане и по всему СНГ. Сервис сравнивает все доступные варианты перелетов по запросу и выдает оптимальные предложения. В приложении есть удобная услуга — «График цен», если вы не привязаны к дате вылета, то с ее помощью можно найти лучший вариант. Сервис также позволяет искать жилье, экскурсии и трансферы.

iOS

Android


Карты


2ГИС — подробный справочник с картами многих городов Казахстана. С навигацией 2ГИС вы быстро найдете адрес, информацию о компании, узнаете, как проехать на автобусе, машине или пройти пешком, сможете найти вход в компанию или подъезд. В справочнике можно почитать отзывы от пользователей и увидеть фотографии заведений. Сервис также осуществляет поиск товаров в магазинах города. С 2ГИС вы узнаете не только наличие товара, но и цену.

iOS

Android



Maps.me — это приложение с подробными и автономными картами с пошаговой навигацией. Сервис не требует подключения к интернету, чтобы определить местонахождение. Вы можете скачать путеводитель и карты разных городов Казахстана и пользоваться ими офлайн. Маршруты и путеводители обновляются ежедневно с помощью системы OpenStreetMap. Maps.me позволяет построить маршрут на 5 видах транспорта.

iOS

Android


Туры


Taular.kz – это маркетплейс, через который вы сможете приобрести турпродукт напрямую от авторов туров и туристических услуг без наценок и посредников. Сервис тщательно проверяет каждого автора, прежде чем разместить его услуги на сайте. Оформить тур можно всего за три клика.


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Forte Travel – это агрегатор по продаже и покупке туристических услуг и продуктов. В приложении вы сможете подобрать тур по интересу, прочитать отзывы, посмотреть локацию и произвести покупку. Это комфортный сервис с большим выбором операторов.

iOS

Android


Travel Club Kazakhstan начал свою работу в 2003 году. Компания предлагает туристические услуги по разным направлениям, в том числе и по внутреннему туризму. На сайте можно найти туры по стране и миру, и почитать интересный блог о путешествиях.


Жилье
Krisha.kz — это крупнейший сайт объявлений о продаже и аренде квартир и домов в Казахстане. В приложении можно найти квартиру на один или несколько дней, фильтры позволяют сортировать варианты по цене, району и удобствам.

iOS

Android


Couchsurfing — это сообщество путешественников по всему миру. Во многих городах Казахстана вы сможете найти людей, готовых предложить место для ночлега. Это отличный способ познакомиться с новыми людьми. В приложении есть функция Couchsurfing Hangouts — она помогает найти новых друзей поблизости.

iOS

Android


Развлечения


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Купонный сервис Chocolife.me позволяет получать скидки, акции и промокоды во многих заведениях Казахстана. Ассортимент акций позволяет планировать свой досуг — в приложении представлены категории для путешествий, спорта и развлечений.

iOS

Android


Сервис Foursquare позволяет искать рестораны, кафе, бары и магазины по всему Казахстана. При посещении нового города или района приложение дает советы: куда стоит сходить и что попробовать. Сервис содержит в себе информацию о заведениях, фотографии и отзывы посетителей. При чтении отзывов стоит удостовериться, что они были написаны недавно.

iOS

Android

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