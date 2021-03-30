Как предприниматели из Казахстана зарабатывают и находят клиентов с помощью OLX

Вместе с компанией OLX хотим познакомить вас с героями нашего спецпроекта. Они смогли найти своих клиентов и успешно развивают свое дело на площадке OLX, потому что ее ежемесячно посещают около 9 миллиона пользователей.
Айдана Ибраева, 23 года, родной город — Нур-Султан, реанимационная детская медсестра, предприниматель, продажа японских подгузников
О себе
Я с семьей живу в городе Нур-Султан и до выхода в декрет работала в больнице детской медсестрой.
После рождения сына мы столкнулись с аллергией, высыпанием и краснотой на коже ребенка из-за подгузников. Потом я узнала, что среди моих родственников также есть несколько родителей с такой же проблемой. Я стала искать хорошие подгузники, и, перед тем как я нашла их, пришлось испробовать около четырех видов подгузников. Методом проб и ошибок я нашла японские, взяла пробник и была приятно удивлена. Когда мы перешли на японские подгузники, малышу стало лучше.
Мне нравится, что, если происходит так, что малыш всю ночь спит в одном подгузнике, на утро его попа теплая и сухая. А в подгузниках других производителей — мокрая и холодная.
Так, полгода назад я захотела помочь другим мамочкам и заняться продажей этих подгузников.
О бизнесе
Чаще всего у меня заказывают мамочки в декрете, в возрасте 25-30 лет. В большинстве случаев у них первый ребенок, у кого-то, конечно, и два, и три. Есть и те, кто только готовится к рождению ребенка и заранее заказывает подгузники для новорожденных.
Сейчас я доставляю только по столице, потому что я недавно начала и хочу освоиться здесь, а потом уже рассматривать доставку в ближайшие города: Кокшетау, Караганда.
О платформе OLX
Впервые об OLX я узнала больше шести лет назад. Тогда я покупала там телефон. После этого я еще много раз пользовалась этой платформой и заказывала разные товары и услуги.
Удобно, что все необходимое можно просто заказать и продавец сделает доставку на дом или куда вам удобно. Особенно сейчас, во время карантина, когда хочется контактировать с меньшим количеством людей. Прямо в приложении люди сразу читают описание и видят фотографии.
Поэтому, когда мне пришла идея открыть интернет-магазин, первой мыслью было попробовать создать объявление на OLX. Ведь этот сервис стал для меня чем-то вроде гипермаркета или торгового центра, в котором есть все.
Первое время я была очень удивлена, потому что часто бывают дни, когда с OLX у меня было больше клиентов, чем с других каналов.
Мне очень нравится, что можно смотреть статистику, то есть сколько людей просмотрело, скольким понравилось, кто сохранил номер. Недавно у платформы поменялся дизайн и она стала еще удобнее для использования. Классно, что сразу можно посмотреть номер телефона, позвонить или написать сообщение и убедиться, что это не мошенники.
Я рекомендую OLX другим предпринимателям, считаю, что эта платформа подойдет всем. Можно опубликовать объявления обо всем, начиная от продажи одежды, заканчивая услугами. Благодаря OLX можно зарабатывать из дома и чаще находиться рядом с близкими людьми и своими детьми.
Асем Абикеева, 39 лет, родной город — Темиртау, торговля, продажа вязаных вещей
О себе
Я переехала в столицу четыре года назад из города Темиртау.
Сколько себя помню, со школы занимаюсь рукоделием, шью и вяжу. Мне нравится заниматься этим, поэтому я отучилась на швею. Сейчас работаю в магазине и больше десяти лет вяжу на заказ.
О бизнесе
Сначала я вязала для себя и своих родных, потом начали просить связать что-то другие родственники, друзья и знакомые.
Изделия, которые я вяжу чаще всего, зависят от сезона, времени года. Например, зимой заказывают шапочки, шарфы, свитера и теплые носочки, летом — вязаные топы, платья. На одну вещь в среднем у меня уходит четыре-пять дней.
О сервисе OLX
Около четырех лет назад после переезда в Нур-Султан у меня появился аккаунт на OLX и первые заказы.
Я публикую фотографии своих работ, и это помогает людям принять решение о том, стоит ли у меня заказывать что-то.
Больше всего мне нравится и главная причина, почему я рекомендую OLX малым и средним предпринимателям — это то, что здесь не нужно искать клиентов, они уже есть на сервисе. Это ключевое, за что лично я благодарна OLX.
Константин Железнов, 35 лет, родной город — Актобе, предприниматель, Taza.kz
О бизнесе
Больше десяти лет назад я работал в строительной сфере, и всегда было проблемой отмыть, оттереть поверхности. Потом заметил, что через три-четыре года работы крупные ТРЦ и БЦ сильно загрязняются и теряют свой презентабельный вид, потому что нет профессионального клининга. Это и подтолкнуло меня заняться продажей качественной химии для уборки и необходимого инвентаря. Миссия моей компании — сделать Казахстан чище.
Сегодня у нас есть офлайн-магазины в нескольких городах страны: Актобе, Нур-Султан и Уральск. Мы продаем все для клининга и уборки как общественных пространств, так и квартир, домов: химию, которую нельзя купить в обычных магазинах и супермаркетах, технику и инвентарь.
О сервисе OLX
Один из наших каналов продаж — это OLX. Мы давно знакомы с этой платформой и последние полгода очень тесно сотрудничаем. Наш сотрудник постоянно на связи с менеджером OLX, который помогает с любыми вопросами и иногда даже сам звонит, чтобы узнать, как у нас дела с рекламой. Мы пользуемся пакетами по продвижению, для нас удобно, что есть несколько вариантов, и можно выбрать подходящий: «Легкий старт», «Быстрые продажи» и «Турбо-продажа». Мы попробовали все, но лучший результат получаем с пакета «Быстрые продажи».
OLX нравится за то, что сюда приходят люди, которые действительно хотят что-то купить, а не просто бесцельно зашли и листают ленту. Еще одно отличие покупателей в OLX то, что здесь чаще всего делают большие заказы и покупают такие же предприниматели для своих компаний. Например, могут заказать пять пылесосов для гостиницы.
Первая ассоциация казахстанцев, когда они хотят что-то продать или купить — это OLX. Поэтому, конечно, предприниматели должны присутствовать на этой площадке. Сначала разместите объявление бесплатно, посмотрите, востребован ли ваш товар или услуга. Мы сами так начинали, увидели хорошую обратную связь и стали по чуть-чуть вкладывать в рекламу на этой площадке.
Қайыргелді Ердес, директор eva_center_center, продажа ковриков из EVA-материала
О себе
Вместе с партнером по бизнесу мы живем в Алматы и оба в этом году заканчиваем обучение в вузе.
О бизнесе
Своим бизнесом мы занялись около полугода назад. Мы производим полики для машин из EVA-материала — этиленвинилацетата. Его особенность в том, что он легкий и в то же время плотный. Мы закупаем два вида: крупный и мелкий роб из России. В эти ромбики забивается пыль, влага, грязь, другой мелкий мусор и не растекается по салону.
В своей небольшой компании мы сами и учредители, и сотрудники. Поэтому сами занимаемся вырезанием, прошивкой, подготовкой и так далее.
95 процентов наших клиентов — из Алматы. А делаем доставку в другие города, только если у нас уже есть лекала под машину и мы уверены в размерах. Потому что обычно к нам привозят машину и оставляют на полтора часа, за это время мы успеваем сделать замеры и изготовить коврики точно под автомобиль. Машины, для которых заказывают наши коврики, самые разные: от самых старых до среднего класса, новых и очень дорогих. Например, мы обслуживали уже несколько Rolls-Royce.
О платформе OLX
Я знаком с платформой OLX с 2014-2015 года, когда она появилась в Казахстане. Здесь всегда можно было найти разную мелочь, спортивный инвентарь или заказать мастера и решить свои проблемы.
Когда мы только открылись, понимали, что нас никто не знает и нужно где-то рассказать о себе. Мы сразу создали аккаунт на OLX. За это время увидели, что 80 процентов клиентов приходит к нам именно с OLX.
На OLX мы несколько раз в месяц платно продвигаем свои объявления. И нравится, что с первого дня объявление приносит клиентов.
Таким же, как мы, малым предпринимателям советую заводить страницы на OLX. Ведь там, в отличие от других платформ, не нужно набирать подписчиков и ждать лайков от них.
Если вы уже попробовали размещать объявления на OLX и, как предприниматель, хотите увеличить продажи, вам нужно завести OLX-shop — это персональная страница вашей компании с именной ссылкой, субдомен на базе домена OLX, логотипом, контактной информацией, названием, вкладкой с описанием компании и списком размещений.
Вся подробная информация есть по ссылке.