Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kak-predprinimateli-iz-kazahstana-zarabatyvayut-i-nahodyat-klientov-s-pomosch-yu-olx
Как предприниматели из Казахстана зарабатывают и находят клиентов с помощью OLX
16
/
/

30.03.2000

Как предприниматели из Казахстана зарабатывают и находят клиентов с помощью OLX

Последний год показал, что, если вашей компании нет в интернете, есть вероятность, что завтра ее совсем не станет. Поэтому предпринимателям, как никому другому, важно использовать возможности, которые помогут им масштабировать бизнес и зарабатывать, несмотря на карантин и другие сложности.

Вместе с компанией OLX хотим познакомить вас с героями нашего спецпроекта. Они смогли найти своих клиентов и успешно развивают свое дело на площадке OLX, потому что ее ежемесячно посещают около 9 миллиона пользователей.

Айдана Ибраева, 23 года, родной город — Нур-Султан, реанимационная детская медсестра, предприниматель, продажа японских подгузников

О себе

Я с семьей живу в городе Нур-Султан и до выхода в декрет работала в больнице детской медсестрой.

DSC_8179.jpg

После рождения сына мы столкнулись с аллергией, высыпанием и краснотой на коже ребенка из-за подгузников. Потом я узнала, что среди моих родственников также есть несколько родителей с такой же проблемой. Я стала искать хорошие подгузники, и, перед тем как я нашла их, пришлось испробовать около четырех видов подгузников. Методом проб и ошибок я нашла японские, взяла пробник и была приятно удивлена. Когда мы перешли на японские подгузники, малышу стало лучше.

Мне нравится, что, если происходит так, что малыш всю ночь спит в одном подгузнике, на утро его попа теплая и сухая. А в подгузниках других производителей — мокрая и холодная.

Так, полгода назад я захотела помочь другим мамочкам и заняться продажей этих подгузников.

О бизнесе

DSC_8169.jpg

Чаще всего у меня заказывают мамочки в декрете, в возрасте 25-30 лет. В большинстве случаев у них первый ребенок, у кого-то, конечно, и два, и три. Есть и те, кто только готовится к рождению ребенка и заранее заказывает подгузники для новорожденных.

Сейчас я доставляю только по столице, потому что я недавно начала и хочу освоиться здесь, а потом уже рассматривать доставку в ближайшие города: Кокшетау, Караганда.

О платформе OLX

Впервые об OLX я узнала больше шести лет назад. Тогда я покупала там телефон. После этого я еще много раз пользовалась этой платформой и заказывала разные товары и услуги.

Удобно, что все необходимое можно просто заказать и продавец сделает доставку на дом или куда вам удобно. Особенно сейчас, во время карантина, когда хочется контактировать с меньшим количеством людей. Прямо в приложении люди сразу читают описание и видят фотографии.

Поэтому, когда мне пришла идея открыть интернет-магазин, первой мыслью было попробовать создать объявление на OLX. Ведь этот сервис стал для меня чем-то вроде гипермаркета или торгового центра, в котором есть все.

Первое время я была очень удивлена, потому что часто бывают дни, когда с OLX у меня было больше клиентов, чем с других каналов.

WhatsApp Image 2021-03-29 at 12.07.19.jpeg

Мне очень нравится, что можно смотреть статистику, то есть сколько людей просмотрело, скольким понравилось, кто сохранил номер. Недавно у платформы поменялся дизайн и она стала еще удобнее для использования. Классно, что сразу можно посмотреть номер телефона, позвонить или написать сообщение и убедиться, что это не мошенники.

Я рекомендую OLX другим предпринимателям, считаю, что эта платформа подойдет всем. Можно опубликовать объявления обо всем, начиная от продажи одежды, заканчивая услугами. Благодаря OLX можно зарабатывать из дома и чаще находиться рядом с близкими людьми и своими детьми.

Асем Абикеева, 39 лет, родной город — Темиртау, торговля, продажа вязаных вещей

О себе

Я переехала в столицу четыре года назад из города Темиртау.

DSC_7433.jpg

Сколько себя помню, со школы занимаюсь рукоделием, шью и вяжу. Мне нравится заниматься этим, поэтому я отучилась на швею. Сейчас работаю в магазине и больше десяти лет вяжу на заказ.

О бизнесе

Сначала я вязала для себя и своих родных, потом начали просить связать что-то другие родственники, друзья и знакомые.

DSC_7453.jpg

Изделия, которые я вяжу чаще всего, зависят от сезона, времени года. Например, зимой заказывают шапочки, шарфы, свитера и теплые носочки, летом — вязаные топы, платья. На одну вещь в среднем у меня уходит четыре-пять дней.

О сервисе OLX

Около четырех лет назад после переезда в Нур-Султан у меня появился аккаунт на OLX и первые заказы.
Я публикую фотографии своих работ, и это помогает людям принять решение о том, стоит ли у меня заказывать что-то.

DSC_7444.jpg

Больше всего мне нравится и главная причина, почему я рекомендую OLX малым и средним предпринимателям — это то, что здесь не нужно искать клиентов, они уже есть на сервисе. Это ключевое, за что лично я благодарна OLX.

Константин Железнов, 35 лет, родной город — Актобе, предприниматель, Taza.kz

О бизнесе

Больше десяти лет назад я работал в строительной сфере, и всегда было проблемой отмыть, оттереть поверхности. Потом заметил, что через три-четыре года работы крупные ТРЦ и БЦ сильно загрязняются и теряют свой презентабельный вид, потому что нет профессионального клининга. Это и подтолкнуло меня заняться продажей качественной химии для уборки и необходимого инвентаря. Миссия моей компании — сделать Казахстан чище.

DSC_7412.jpg

Сегодня у нас есть офлайн-магазины в нескольких городах страны: Актобе, Нур-Султан и Уральск. Мы продаем все для клининга и уборки как общественных пространств, так и квартир, домов: химию, которую нельзя купить в обычных магазинах и супермаркетах, технику и инвентарь.

О сервисе OLX

Один из наших каналов продаж — это OLX. Мы давно знакомы с этой платформой и последние полгода очень тесно сотрудничаем. Наш сотрудник постоянно на связи с менеджером OLX, который помогает с любыми вопросами и иногда даже сам звонит, чтобы узнать, как у нас дела с рекламой. Мы пользуемся пакетами по продвижению, для нас удобно, что есть несколько вариантов, и можно выбрать подходящий: «Легкий старт», «Быстрые продажи» и «Турбо-продажа». Мы попробовали все, но лучший результат получаем с пакета «Быстрые продажи».

DSC_7404.jpg

OLX нравится за то, что сюда приходят люди, которые действительно хотят что-то купить, а не просто бесцельно зашли и листают ленту. Еще одно отличие покупателей в OLX то, что здесь чаще всего делают большие заказы и покупают такие же предприниматели для своих компаний. Например, могут заказать пять пылесосов для гостиницы.

Первая ассоциация казахстанцев, когда они хотят что-то продать или купить — это OLX. Поэтому, конечно, предприниматели должны присутствовать на этой площадке. Сначала разместите объявление бесплатно, посмотрите, востребован ли ваш товар или услуга. Мы сами так начинали, увидели хорошую обратную связь и стали по чуть-чуть вкладывать в рекламу на этой площадке.

Қайыргелді Ердес, директор eva_center_center, продажа ковриков из EVA-материала

О себе

Вместе с партнером по бизнесу мы живем в Алматы и оба в этом году заканчиваем обучение в вузе.

_MG_8496.jpg

О бизнесе

Своим бизнесом мы занялись около полугода назад. Мы производим полики для машин из EVA-материала — этиленвинилацетата. Его особенность в том, что он легкий и в то же время плотный. Мы закупаем два вида: крупный и мелкий роб из России. В эти ромбики забивается пыль, влага, грязь, другой мелкий мусор и не растекается по салону.

В своей небольшой компании мы сами и учредители, и сотрудники. Поэтому сами занимаемся вырезанием, прошивкой, подготовкой и так далее.

_MG_8515.jpg

95 процентов наших клиентов — из Алматы. А делаем доставку в другие города, только если у нас уже есть лекала под машину и мы уверены в размерах. Потому что обычно к нам привозят машину и оставляют на полтора часа, за это время мы успеваем сделать замеры и изготовить коврики точно под автомобиль. Машины, для которых заказывают наши коврики, самые разные: от самых старых до среднего класса, новых и очень дорогих. Например, мы обслуживали уже несколько Rolls-Royce.

О платформе OLX

Я знаком с платформой OLX с 2014-2015 года, когда она появилась в Казахстане. Здесь всегда можно было найти разную мелочь, спортивный инвентарь или заказать мастера и решить свои проблемы.

Когда мы только открылись, понимали, что нас никто не знает и нужно где-то рассказать о себе. Мы сразу создали аккаунт на OLX. За это время увидели, что 80 процентов клиентов приходит к нам именно с OLX.

_MG_8472.jpg

На OLX мы несколько раз в месяц платно продвигаем свои объявления. И нравится, что с первого дня объявление приносит клиентов.

Таким же, как мы, малым предпринимателям советую заводить страницы на OLX. Ведь там, в отличие от других платформ, не нужно набирать подписчиков и ждать лайков от них.

Если вы уже попробовали размещать объявления на OLX и, как предприниматель, хотите увеличить продажи, вам нужно завести OLX-shop — это персональная страница вашей компании с именной ссылкой, субдомен на базе домена OLX, логотипом, контактной информацией, названием, вкладкой с описанием компании и списком размещений.

Вся подробная информация есть по ссылке.

olx_logo_black__white.png


Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #бизнес #технологии #предприниматели #olx
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Вопрос эксперту. Как управлять личными финансами и начать инвестировать
1175
С чего начать работу над личным брендом в социальных сетях
1434
Молодые бизнесмены о том, как благодаря трендам основали успешный бизнес в Астане
3604