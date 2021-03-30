Как предприниматели из Казахстана зарабатывают и находят клиентов с помощью OLX

Айдана Ибраева, 23 года, родной город — Нур-Султан, реанимационная детская медсестра, предприниматель, продажа японских подгузников

О себе

О бизнесе



О платформе OLX

Асем Абикеева, 39 лет, родной город — Темиртау, торговля, продажа вязаных вещей

О себе

О бизнесе

О сервисе OLX

Константин Железнов, 35 лет, родной город — Актобе, предприниматель, Taza.kz

О бизнесе

О сервисе OLX

Қайыргелді Ердес, директор eva_center_center, продажа ковриков из EVA-материала

О себе

О бизнесе

О платформе OLX

Я с семьей живу в городе Нур-Султан и до выхода в декрет работала в больнице детской медсестрой.После рождения сына мы столкнулись с аллергией, высыпанием и краснотой на коже ребенка из-за подгузников. Потом я узнала, что среди моих родственников также есть несколько родителей с такой же проблемой. Я стала искать хорошие подгузники, и, перед тем как я нашла их, пришлось испробовать около четырех видов подгузников. Методом проб и ошибок я нашла японские, взяла пробник и была приятно удивлена. Когда мы перешли на японские подгузники, малышу стало лучше.Мне нравится, что, если происходит так, что малыш всю ночь спит в одном подгузнике, на утро его попа теплая и сухая. А в подгузниках других производителей — мокрая и холодная.Так, полгода назад я захотела помочь другим мамочкам и заняться продажей этих подгузников.Чаще всего у меня заказывают мамочки в декрете, в возрасте 25-30 лет. В большинстве случаев у них первый ребенок, у кого-то, конечно, и два, и три. Есть и те, кто только готовится к рождению ребенка и заранее заказывает подгузники для новорожденных.Сейчас я доставляю только по столице, потому что я недавно начала и хочу освоиться здесь, а потом уже рассматривать доставку в ближайшие города: Кокшетау, Караганда.Впервые об OLX я узнала больше шести лет назад. Тогда я покупала там телефон. После этого я еще много раз пользовалась этой платформой и заказывала разные товары и услуги.Удобно, что все необходимое можно просто заказать и продавец сделает доставку на дом или куда вам удобно. Особенно сейчас, во время карантина, когда хочется контактировать с меньшим количеством людей. Прямо в приложении люди сразу читают описание и видят фотографии.Поэтому, когда мне пришла идея открыть интернет-магазин, первой мыслью было попробовать создать объявление на OLX. Ведь этот сервис стал для меня чем-то вроде гипермаркета или торгового центра, в котором есть все.Первое время я была очень удивлена, потому что часто бывают дни, когда с OLX у меня было больше клиентов, чем с других каналов.Мне очень нравится, что можно смотреть статистику, то есть сколько людей просмотрело, скольким понравилось, кто сохранил номер. Недавно у платформы поменялся дизайн и она стала еще удобнее для использования. Классно, что сразу можно посмотреть номер телефона, позвонить или написать сообщение и убедиться, что это не мошенники.Я рекомендую OLX другим предпринимателям, считаю, что эта платформа подойдет всем. Можно опубликовать объявления обо всем, начиная от продажи одежды, заканчивая услугами. Благодаря OLX можно зарабатывать из дома и чаще находиться рядом с близкими людьми и своими детьми.Я переехала в столицу четыре года назад из города Темиртау.Сколько себя помню, со школы занимаюсь рукоделием, шью и вяжу. Мне нравится заниматься этим, поэтому я отучилась на швею. Сейчас работаю в магазине и больше десяти лет вяжу на заказ.Сначала я вязала для себя и своих родных, потом начали просить связать что-то другие родственники, друзья и знакомые.Изделия, которые я вяжу чаще всего, зависят от сезона, времени года. Например, зимой заказывают шапочки, шарфы, свитера и теплые носочки, летом — вязаные топы, платья. На одну вещь в среднем у меня уходит четыре-пять дней.Около четырех лет назад после переезда в Нур-Султан у меня появился аккаунт на OLX и первые заказы.Я публикую фотографии своих работ, и это помогает людям принять решение о том, стоит ли у меня заказывать что-то.Больше всего мне нравится и главная причина, почему я рекомендую OLX малым и средним предпринимателям — это то, что здесь не нужно искать клиентов, они уже есть на сервисе. Это ключевое, за что лично я благодарна OLX.Больше десяти лет назад я работал в строительной сфере, и всегда было проблемой отмыть, оттереть поверхности. Потом заметил, что через три-четыре года работы крупные ТРЦ и БЦ сильно загрязняются и теряют свой презентабельный вид, потому что нет профессионального клининга. Это и подтолкнуло меня заняться продажей качественной химии для уборки и необходимого инвентаря. Миссия моей компании — сделать Казахстан чище.Сегодня у нас есть офлайн-магазины в нескольких городах страны: Актобе, Нур-Султан и Уральск. Мы продаем все для клининга и уборки как общественных пространств, так и квартир, домов: химию, которую нельзя купить в обычных магазинах и супермаркетах, технику и инвентарь.Один из наших каналов продаж — это OLX. Мы давно знакомы с этой платформой и последние полгода очень тесно сотрудничаем. Наш сотрудник постоянно на связи с менеджером OLX, который помогает с любыми вопросами и иногда даже сам звонит, чтобы узнать, как у нас дела с рекламой. Мы пользуемся пакетами по продвижению, для нас удобно, что есть несколько вариантов, и можно выбрать подходящий: «Легкий старт», «Быстрые продажи» и «Турбо-продажа». Мы попробовали все, но лучший результат получаем с пакета «Быстрые продажи».OLX нравится за то, что сюда приходят люди, которые действительно хотят что-то купить, а не просто бесцельно зашли и листают ленту. Еще одно отличие покупателей в OLX то, что здесь чаще всего делают большие заказы и покупают такие же предприниматели для своих компаний. Например, могут заказать пять пылесосов для гостиницы.Первая ассоциация казахстанцев, когда они хотят что-то продать или купить — это OLX. Поэтому, конечно, предприниматели должны присутствовать на этой площадке. Сначала разместите объявление бесплатно, посмотрите, востребован ли ваш товар или услуга. Мы сами так начинали, увидели хорошую обратную связь и стали по чуть-чуть вкладывать в рекламу на этой площадке.Вместе с партнером по бизнесу мы живем в Алматы и оба в этом году заканчиваем обучение в вузе.Своим бизнесом мы занялись около полугода назад. Мы производим полики для машин из EVA-материала — этиленвинилацетата. Его особенность в том, что он легкий и в то же время плотный. Мы закупаем два вида: крупный и мелкий роб из России. В эти ромбики забивается пыль, влага, грязь, другой мелкий мусор и не растекается по салону.В своей небольшой компании мы сами и учредители, и сотрудники. Поэтому сами занимаемся вырезанием, прошивкой, подготовкой и так далее.95 процентов наших клиентов — из Алматы. А делаем доставку в другие города, только если у нас уже есть лекала под машину и мы уверены в размерах. Потому что обычно к нам привозят машину и оставляют на полтора часа, за это время мы успеваем сделать замеры и изготовить коврики точно под автомобиль. Машины, для которых заказывают наши коврики, самые разные: от самых старых до среднего класса, новых и очень дорогих. Например, мы обслуживали уже несколько Rolls-Royce.Я знаком с платформой OLX с 2014-2015 года, когда она появилась в Казахстане. Здесь всегда можно было найти разную мелочь, спортивный инвентарь или заказать мастера и решить свои проблемы.Когда мы только открылись, понимали, что нас никто не знает и нужно где-то рассказать о себе. Мы сразу создали аккаунт на OLX. За это время увидели, что 80 процентов клиентов приходит к нам именно с OLX.На OLX мы несколько раз в месяц платно продвигаем свои объявления. И нравится, что с первого дня объявление приносит клиентов.Таким же, как мы, малым предпринимателям советую заводить страницы на OLX. Ведь там, в отличие от других платформ, не нужно набирать подписчиков и ждать лайков от них.





Если вы уже попробовали размещать объявления на OLX и, как предприниматель, хотите увеличить продажи, вам нужно завести OLX-shop — это персональная страница вашей компании с именной ссылкой, субдомен на базе домена OLX, логотипом, контактной информацией, названием, вкладкой с описанием компании и списком размещений.



Вся подробная информация есть по ссылке.



