Как построить успешную карьеру — советы от руководителей и топ-менеджеров крупных компаний

Юлия Исакина, руководитель Aviasales.kz





Я руководитель Aviasales.kz. Делаю так, чтобы казахстанцы могли найти себе самые дешевые авиабилеты.

1. Любая работа — это бесценный опыт

Неважно, начинаешь ты работать официантом или промоутером. Абсолютно любая работа дает представление о том, как устроен рынок с определенного угла зрения. Это всегда полезно. Ты пробуешь и понимаешь, чем хочешь заниматься в будущем, а чем — точно нет. Только так можно найти себя.

2. Люди и новые знакомства — ключевой элемент развития карьеры

Нельзя недооценивать важность простого человеческого общения. Нужно не стесняться знакомиться с новыми людьми. Везде, в любых и местах, когда это уместно.

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Ерлан Абдикаримов, директор департамента финансового анализа «Фридом Финанс»









Есть различные стратегии карьерного роста, но все индивидуально. Многое зависит от отрасли, компании, вида вашей деятельности. Но я могу посоветовать то, что сработало у меня.



1. Поймите, где можно применить свои сильные и слабые стороны

Проанализируйте свои сильные и слабые стороны и найдите сферу, где они будут сочетаться и давать хороший результат. Неподдельный интерес к своей сфере будет мотивировать вас естественным образом.

2. Изучите модели карьерного развития

А именно, как обычно люди попадают в такие компании, с чего начинают. Познакомьтесь с профессионалами отрасли, оцените их стиль мышления. Это поможет вам сформировать нужное направление развития.

3. Не бойтесь сложных задач

Важно гореть своим делом и становиться лучше с каждой новой задачей. Не оставайтесь в зоне комфорта. Если вы чувствуете сложности или волнение, значит перед вами возможность вырасти как профессионалу.

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Алексей Шаравар, директор по изменениям и информационным технологиям Beeline









1. Найдите ментора



Перенимайте его опыт, постарайтесь взять от ментора все, что он сможет дать. Смело копируйте его, пока не найдете собственный стиль. А потом двигайтесь дальше и ищите следующего ментора. До тех пор, пока вам уже не у кого будет учится.

2. Занимайтесь спортом

Бегайте, плавайте или катайтесь на велосипеде, чтобы развивать целеустремленность. Если вы и так целеустремленный, занимайтесь боксом. Это сделает вас напористее. Или играйте в баскетбол — научитесь быть эффективным командным игроком.

3. Читайте художественную литературу

Бизнес-книги повторяют одну или две идеи, как мантру. Но именно художественная литература развивает воображение и фантазию. А без этих навыков сложно делать масштабные проекты.

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Павел Коктышев, CEO Tech Hub МФЦА









Недавно я получил назначение на пост CEO в Tech Hub МФЦА. Мы занимаемся поддержкой стартап экосистемы, исследованиями рынка, а также развитием технологий.



1. Работайте над своей многозадачностью

В современных условиях важно уметь оперативно переключаться между задачами и управлять несколькими процессами одновременно. Для этого необходимо правильно расставлять приоритеты и плавно переключаться между ними.

2. Будьте активны и проявляйте инициативу

Нужно быть смелым и предлагать новые решения, возможности. Хорошо выполненные задачи, которые были вам поставлены, не выделят вас. Будьте первым, кто предложит новые идеи, управляйте рабочими группами.

3. Задавайте важные вопросы

Взять на себя новые задачи будет легче, если вы будете понимать, что от вас требуется. Не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы, какими бы глупыми они вам не казались.

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Николай Бабешкин, CEO Kolesa Group









1. Работайте больше остальных



Команда дублирует лидера. Не ждите, что люди начнут приходить в 09:00, если сами появляетесь в офисе в 10:00. Здесь речь о причастности к делу.

2. Будьте благодарны команде просто потому, что она работает с вами

Все, что вы делаете, делайте безвозмездно. Вы отдаете, не получая взамен. И вы благодарны за эту возможность. К сожалению, на своем пути вы будете не только встречать классных людей, но и терять их. Будьте им благодарны просто за то, что вы здорово вместе поработали.

3. Смелость

Страхи есть у всех. Лидер умеет подавить эти страхи и действовать решительно в критические моменты. Иногда быть смелым, важнее безошибочности. Иногда нужно стукнуть по столу и сделать быстро и смело.

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