«Будьте поставщиком решений, а не создателем проблем», — 6 карьерных советов от Павла Коктышева

Павел Коктышев, CEO Tech Hub МФЦА

О себе

Я окончил университет имени Сулеймана Демиреля по специальности: «Международные отношения». В разное время был представителем Global Entrepreneurship Network в Казахстане, верховным комиссаром World Business Angels Investment Forum, членом сообщества Global Shapers Всемирного экономического форума и предпринимателем, венчурным инвестором.

В 2018 году занял пост заместителя председателя правления холдинга «Зерде». За три года мы запустили несколько проектов, в том числе и Международный IT-технопарк Astana Hub, который оказывает поддержку более 400 казахстанским стартапам.





Недавно я получил назначение на пост CEO в Tech Hub МФЦА. Мы занимаемся поддержкой стартап экосистемы, исследованиями рынка, а также развитием технологий. В июле запустили Аффилированный центр Четвертой промышленной революции совместно со Всемирным экономическим форумом, а также несколько программ для казахстанских проектов.

Карьерные советы

1. Работайте над своей многозадачностью





Это понятие перекочевало из IT-сферы в digital-профессии, где обычно специалисты ведут несколько проектов, часто не связанных между собой. В современных условиях важно уметь оперативно переключаться между задачами и управлять несколькими процессами одновременно. Для этого необходимо правильно расставлять приоритеты и плавно переключаться между ними. Такой подход позволяет быстро выполнять большое количество задач, не «тонуть» в них и при необходимости оперативно включаться в новые процессы.

2. Будьте активны и проявляйте инициативу





Нужно быть смелым и предлагать новые решения, возможности. Хорошо выполненные задачи, которые были вам поставлены, не выделят вас. Будьте первым, кто предложит новые идеи, управляйте рабочими группами. Если вы сделаете это правильно, то сможете развить доверие и признание внутри коллектива, среди руководства, потенциальных заказчиков и инвесторов.

3. Задавайте важные вопросы





Взять на себя новые задачи будет легче, если вы будете понимать, что от вас требуется. Проверяйте собственные возможности, оттачивайте знания об отраслевых тенденциях, ведь важно осознавать, где вы находитесь в своей индустрии. Не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы, какими бы глупыми они вам не казались.

4. Стремитесь всегда обучаться





Современный рынок труда развивается быстро. Отказ расти, учиться, осваивать новые навыки и сферы резко снижает конкурентоспособность. Важно осваивать новые софт и хард скиллы. Особо востребованы IT-навыки, учитывая повсеместное проникновение технологий и появляющиеся возможности. Сейчас наблюдается дефицит таких специалистов. Недавно я принял участие в панельной сессии форума Digital Bridge, где вместе с экспертами мы обсудили вопросы подготовки кадров в области цифровизации. В качестве решения проблемы было предложено передать IT-факультеты 50 университетов под шефство профильным IT-вузам и компаниям, выделить 20 тысяч грантов, а также создать 20 школ программирования к 2025 году.

5. Попробуйте себя в бизнесе





Обучаясь на последних курсах университета, я заинтересовался сферой развития стартапов и молодежного предпринимательства. Это помогло мне понять, как работают бизнес-процессы. В бизнесе можно прокачать как мягкие, так и жесткие навыки, среди которых: управление командой, делегирование задач, ведение продаж, коммуникации с клиентами и так далее. Бизнес, по сути, учит абсолютно всему.

6. Находите решения





Каждый может превратить свои проблемы в проблемы своего руководителя. Будьте поставщиком решений, а не создателем проблемы. Хорошие сотрудники решают проблемы. Если у вас нет полномочий выносить окончательный вердикт по проблеме, убедитесь, что вы предлагаете оптимальные решения своему руководству и постарайтесь помочь всем, чем сможете.