«Не оставайтесь в зоне комфорта», — 6 советов от директора департамента финансового анализа «Фридом Финанс»

Ерлан Абдикаримов, директор департамента финансового анализа «Фридом Финанс»

О себе

Моя карьера началась в 2009 году, сразу после окончания университета Нархоз. В это время в мире был финансовый кризис. Мы стали свидетелями банкротств крупнейших банков мира: Freddie Mac, Fannie Mae, Lehman Brothers. Глядя на это, мне хотелось разобраться в причинах возникновения кризиса, его влиянии на разные части финансового рынка. Я изучал происходящее и в результате начал понимать основы функционирования фондового рынка и влияния различных событий на оценку активов.





Я искал учреждения, где можно было пройти реальную практику, пообщаться с профессионалами индустрии. Смотрел бизнес-каналы вроде РБК, слушал рассуждения и логику экспертов, одним из которых был Степан Демура. Самостоятельно изучал любую непонятную мне информацию.

С 2009 по 2013 годы я проработал в компаниях небольшого и среднего уровня. Особенно могу выделить опыт работы в АО «ИФГ Континент», где я получил большой теоретический и практический опыт работы инвестиционного аналитика. Научился построению финансовых моделей оценки компаний, кредитному анализу и другим базовым вещам. Параллельно следил за событиями на фондовом рынке, постоянно был в потоке. Стал понимать, какие инструменты и как применять на рынке.

В 2012 году по запросу клиентов, я сделал оценку перед первичным размещением Facebook и оказался одним из наиболее трезво мыслящих аналитиков. Мы загрузили отчет в терминал Bloomberg, и со мной связались журналисты из американского Forbes. Этот эпизод придал мне уверенности в собственных силах и навыках, замотивировал сосредоточиться на направлении оценок IPO.

В 2014 году я устроился на работу в начинающую и достаточно амбициозную компанию «Фридом Финанс». Она недавно пришла на рынок Казахстана, и я попытался применить полученный опыт в ней. Компания была открыта к новым идеям, и я получил огромный опыт реальной работы на американском фондовом рынке. Расширил навыки аналитики, освоил новые инструменты, научился находить хорошие точки входа в актив, исходя из фазы тренда.

Я и моя команда с 2014 года отбирали, анализировали и оценивали более 250 IPO на американском рынке. Искали и находили многие удачные и результативные размещения, хотя бывали и сложные убыточные кейсы, на которых мы многому научились. Кроме анализа IPO, я занимался формированием инвестиционных идей на вторичном рынке, консультированием по портфелям.

Карьерные советы

Есть различные стратегии карьерного роста, но все индивидуально. Многое зависит от отрасли, компании, вида вашей деятельности. Но я могу посоветовать то, что сработало у меня.

1. Поймите, где можно применить свои сильные и слабые стороны





Проанализируйте свои сильные и слабые стороны и найдите сферу, где они будут сочетаться и давать хороший результат. Все мы с детства отличаемся некоторыми склонностями, уникальным набором качеств. Еще в школе многие понимают, что им дается легче и что их интересует больше всего. Важно найти такую сферу деятельности, которая будет поддерживать вашу страсть к работе, о которой вы будете думать даже после окончания рабочего дня и спешить в офис утром.

Неподдельный интерес к своей сфере будет мотивировать вас естественным образом. На первом этапе возникает множество сложностей, а энтузиазм и заинтересованность помогут их преодолеть.

2. Изучите модели карьерного развития





После того, как вы нашли сферу, которая вас интересует и порождает не только материальный интерес, изучите модели карьерного развития. А именно, как обычно люди попадают в такие компании, с чего начинают. Познакомьтесь с профессионалами отрасли, оцените их стиль мышления. Изучите биографии лучших экспертов за рубежом, почитайте их статьи и мнения по интересующим вас вопросам. Узнайте, какие книги, опыт или события на них повлияли. Это поможет вам сформировать нужное направление развития.

3. Не бойтесь сложных задач





Важно гореть своим делом и становиться лучше с каждой новой задачей. Не оставайтесь в зоне комфорта. Если вы чувствуете сложности или волнение, значит перед вами возможность вырасти как профессионалу.

На фондовом рынке часто возникают ситуации, когда меняется паттерн анализа, или мы сталкиваемся с событиями, которые не повторялись 20 лет. Так, после ковидной коррекции рынка в 2020 году, началась мощная ротация из одних секторов в другие масштабы. Подобной ротации не наблюдалось давно. Стало сложнее улавливать тренды. Поэтому мы сосредоточились на анализе взаимосвязи секторов на разных этапах цикла.

4. Думайте о том, как помочь компании





Всегда старайтесь делать больше и идти дальше задач, которые перед вами ставит руководство. Конечно, если ваша основная работа выполнена качественно. Думайте на несколько шагов вперед, пытайтесь уловить тренды развития вашей компании и понять, что можно улучшить в этом направлении.

Например, первые отчеты по IPO с оценкой по моделям я сделал сам, без чьего-либо поручения, после завершения рабочего дня. Мне просто было интересно применить модели оценки к компании, которая не имеет истории торгов, но по которой есть финансовая отчетность за последние два года и описание бизнеса. Думайте над тем, где можно изменить статус-кво и улучшить текущее положение вещей.

5. Постоянно развивайтесь





Всегда есть, над чем поработать, улучшить свое понимание ключевых компетенций. В инвестициях мы изучаем опыт лучших инвесторов, практиков. Читаем их мемуары, бюллетени и письма.

6. Не забывайте о практическом опыте





Один из важнейших навыков — умение совместить книжную теорию и реальную практику. Важно понять, что и как работает в реальном рынке, чтобы быть незаменимым сотрудником.