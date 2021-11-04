Найдите ментора и читайте художественную литературу: 5 советов от топ-менеджера Beeline Казахстан

Алексей Шаравар, директор по изменениям и информационным технологиям Beeline





Я окончил Национальный Технический Университет в Киеве по направлению инжиниринг. Начал профессиональную карьеру в торговой компании. Затем работал в банковской сфере, в телеком-направлении.

До перехода в Beeline я был операционным директором в Treeum. Это крупная онлайн-платформа финансовых сервисов Украины. Отвечал за координацию проектов, развитие IT-платформы, разработку продуктов и внедрение Agile.

Сегодня в Beeline мы развиваем свои таланты, инвестируем в них. В компании 220 разработчиков, и мы стабильно растем уже три года. Сейчас возможностей стало еще больше, цифровизировать процессы нужно быстрее. То, что раньше мы планировали делать несколько лет, сейчас нужно сделать за считанные месяцы.

Моя цель в Beeline Казахстан — развитие внутренней разработки, руководствуясь принципами kaizen. Мы не соглашаемся быть большой бюрократической компанией и все время себя челленджим — что можно улучшить, как устранить потери. Это постоянный процесс.

Моя команда — последователи «лампового аджайла», когда сотрудникам нужно обеспечить все условия для быстрой и гибкой проверки гипотез, как Scrum или тот же Lean в разработке — Kanban, чтобы управлять потоком задач на разработку. Все разбивается на итерации и проверяется гипотеза за гипотезой — продукт развивается.

Карьерные советы

1. Найдите ментора





Перенимайте его опыт, постарайтесь взять от ментора все, что он сможет дать. Смело копируйте его, пока не найдете собственный стиль. А потом двигайтесь дальше и ищите следующего ментора. До тех пор, пока вам уже не у кого будет учится.

Не бойтесь спрашивать у людей, которые круче вас, про менторство. Увидите, что таких людей немало.

2. Занимайтесь спортом





Бегайте, плавайте или катайтесь на велосипеде, чтобы развивать целеустремленность. Если вы не остановитесь, не сдадитесь и пробежите 36 километров марафона, то и в работе будете добиваться всех целей.

Если вы и так целеустремленный, занимайтесь боксом. Это сделает вас напористее. Или играйте в баскетбол — научитесь быть эффективным командным игроком.

3. Ч итайте художественную литературу





Бизнес-книги повторяют одну или две идеи, как мантру. Но именно художественная литература развивает воображение и фантазию. А без этих навыков сложно делать масштабные проекты.

4. Иногда проводите время наедине с собой

Оставайтесь один, совсем один, даже без телефона и музыки. Слушайте свои мысли, чтобы понять, чего вы на самом деле хотите.

Горы, лес, что угодно — езжайте на несколько дней и поговорите сами с собой. Точно будет интересно.

5. Будьте честным с другими людьми





Это не совсем про уважение других. Это больше про вас и ваше отношение к себе. Держитесь за свои принципы и боритесь за свои мечты.