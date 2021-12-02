​​​​«Будьте лидером, а не начальником», — 16 советов от CEO Kolesa Group

CEO Kolesa Group Николай Бабешкин дал 16 советов как быть отличным лидером, а не просто начальником.

Текст одинаково полезен как для совсем начинающих руководителей, так и для опытных. 16 простых и иногда очевидных советов, которые поменяют правила игры и сделают вас лучше.





Николай Бабешкин, CEO Kolesa Group, @babeshkin





1. Работайте больше остальных

Команда дублирует лидера, не ждите, что люди начнут приходить в 09:00, если сами появляетесь в офисе в 10:00. Здесь речь не о том, что вы должны больше программировать, чем ваша команда. Или если работаете на стройке, кирпичи класть больше всех. Речь о причастности к делу.





2. Будьте благодарны команде просто потому, что она работает с вами





Все, что вы делаете, делайте безвозмездно. Вы отдаете, не получая взамен. И вы благодарны за эту возможность. К сожалению, на своем пути вы будете не только встречать классных людей, но и терять их. Будьте им благодарны просто за то, что вы здорово вместе поработали.





3. Смелость





Страхи есть у всех. Лидер умеет подавить эти страхи и действовать решительно в критические моменты. Иногда быть смелым, важнее безошибочности. Иногда нужно стукнуть по столу и сделать быстро и смело.





4. Превращайте недостатки в достоинства

Самый прямой способ — работать над ними. Например, всякий раз, когда у нас на горизонте возникал конкурент, мы становились сильнее.





5. Объясняйте свои действия команде





Команда должна знать, почему принимаются те или иные решения. Все должны понимать не только цель, но и причину этой цели. Какая реальная проблема будет решена при достижении этой цели.





6. Дисциплина





Это иллюзия, что руководитель может нарушать правила, которые сам создает. Вы заложник своих же правил!





7. Отношения невозможно купить, их можно только заслужить





Отношения зависят от поступков и решений. Жизнь сама будет подбрасывать возможности, где нужно проявить себя. Минутки для подвигов. Не упустите эту возможность. Сам поступок быстро забудется, но отношение к человеку останется.





8. Учитесь у своей команды

Да, это тоже часть мотивации и не только вашей, но и вашей команды. Люди мотивируются и уверены в себе, когда они кого-то учат, тем более своего руководителя. Если сделать все правильно, то будете работать с людьми умнее себя.





9. Умейте прощать

Умейте прощать мелкие проступки. А некоторые маленькие упущения даже и прощать не нужно. Это история про проступки умышленные, например, человек слукавил и специально что-то не сделал в силу своих слабостей. Здесь вам решать. Но иногда можно и простить. Нужно быть человечным. Но решительно реагировать на крупные: в случае предательства, лжи, воровства действовать нужно молниеносно.





10. Нет гневу





Умейте сдерживать эмоции. Всякий раз, когда я переступал грань, я жалел об этом. Сильный лидер выйдет из ситуации с гордо поднятой головой, не потеряв лица.





11. Хвалите людей при каждой возможности





Мы часто забываем про обычную похвалу при всей команде. Иногда это важнее финансовой мотивации для человека. Это дает уверенность и подсказывает, что человек делает правильные вещи в жизни.

Повышение, премия, просто поощрение — все делайте лично. Никаких одолжений, человек полностью заслужил это и вы благодарны ему за это. Лучше хвалите реже, но за дело.





12. Не забывайте про финансовое поощрение





Превосходите ожидания людей, которые превосходят результаты. Не ждите, что они попросят. Это касается и окладов, и премий.





13. Если неудача, то виноват лидер, если успех — это успех всей команды

Формируйте командный дух. Умейте взять ответственность за неудачу на себя.





14. Будьте человеком слова





Выполняйте обещания. Пацан сказал — пацан сделал. Но не забывайте, что иногда нужно уметь сказать: «нет».





15. Будьте лидером, а не начальником

— сначала люди, потом процессы

— нет никакого я, есть только мы

— развивать людей, а не использовать их

— лидер — не руководитель, он коллега

— руководитель требует, чтобы работа была выполнена, лидер направляет

— лидер получает последователей, влияя на них для достижения общей цели

— руководитель спрашивает, каким образом и когда, лидер спрашивает, что и почему

— нарушает правила.





16. Для меня лидер — это человек:

— трудолюбивый

— благодарный

— смелый

— предприимчивый

— способный объяснить суть

— дисциплинированный

— открытый к обучению

— способный на сильные поступки

— умеющий прощать и сдерживать эмоции

— умеющий хвалить и поощрять

— способный брать вину на себя и всегда держать свое слово.

Мне кажется, невозможно соответствовать на все 100% под это описание, но можно каждый день стремиться к этому.