«Любая работа — это бесценный опыт», — карьерные советы от руководителя Aviasales.kz

Юлия Исакина, руководитель Aviasales.kz





О себе

Я руководитель Aviasales.kz. Делаю так, чтобы казахстанцы могли найти себе самые дешевые авиабилеты. Начинала работу в Aviasales с позиции перфоманс-специалиста на рынке Казахстана, потом стала заниматься настройкой контекста и на другие рынки, а затем у меня появилась команда, и я стала тимлидом.

В колледже и университете я училась на маркетолога. Во время первой стажировки составила себе список крупнейших компаний, где бы я хотела поработать и просила взять меня на бесплатную практику. Так я попала в DHL. Бесплатно работала там несколько месяцев ради опыта, а потом директор отдела пригласил меня на полную ставку. Так, в 17 лет я зарабатывала вдвое больше моих родителей. Дальше я пришла в маркетинг, работала в крупной IT-компании и рекламном агентстве. Разносторонний опыт работы в этой сфере до сих пор помогает мне детальнее выстраивать процессы на позиции руководителя.

Карьерные советы

1. Любая работа — это бесценный опыт





Неважно, начинаешь ты работать официантом или промоутером. Абсолютно любая работа дает представление о том, как устроен рынок с определенного угла зрения. Это всегда полезно. Работая официантом, можно просто разносить тарелки, а можно понять, как устроен ресторанный бизнес изнутри. Любая бесплатная стажировка тоже дает новый опыт. Ты пробуешь и понимаешь, чем хочешь заниматься в будущем, а чем — точно нет. Только так можно найти себя.

2. Люди и новые знакомства — ключевой элемент развития карьеры





Нельзя недооценивать важность простого человеческого общения. Нужно не стесняться знакомиться с новыми людьми. Везде, в любых и местах, когда это уместно. Конечно же, не навязываться, быть этичным, но при любом удобном случае знакомиться, общаться, расширять круг общения.

Много классных карьерных историй в моей жизни сложились, потому что я общительная. Узнаешь новых людей, рассказываешь о себе и часто случается так, что в будущем вы можете быть друг другу полезны.

3. Не стесняйтесь показаться новичком

Окружающие люди и коллеги могут потрясающе помогать профессиональному росту. Но при одном условии — если ты не боишься показаться глупым. Здорово уметь признаваться себе и другим, если ты чего-то не знаешь и не стесняться этого, а задавать вопросы. Важно слышать и слушать, что говорят другие и, если чувствуешь, что не понял, подходить к более опытному коллеге и говорить: «Слушай, объясни, пожалуйста, еще раз». Опыт показывает, что никто тебя не засмеет, а с радостью поможет.

4. Карьера — не самая главная вещь в жизни





Важен баланс между работой, отдыхом, хобби. Оглядываясь на свое прошлое, я понимаю, что хобби у меня и нет. Несмотря на то, что пока я строила карьеру, успела выйти замуж и родить двоих детей, сфера личных интересов сильно отстает. Я всегда много работала и не уделяла время себе. И это не то, чем стоит гордиться. Трудоголизм плохо сказывается на общем здоровье и продуктивности. Если ты постоянно в гонке и остаешься до полуночи после работы — это признак того, что ты не умеешь правильно распределять свое рабочее время. А не того, что ты крутой и классный специалист. Работа — важная вещь, но не важнее семьи и личных увлечений.