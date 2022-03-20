Как построить успешную карьеру и не выгореть: советы от руководителей крупных компаний

Интервью с пятью руководителями международных компаний, которые помогут тем, кто только начинает карьеру.









Йохен Бербнер, управляющий партнер McKinsey & Company в Казахстане









Я родом из небольшого немецкого городка Ванхайм недалеко от Франкфурта.

1. При выборе места работы учитывайте наличие дальнейших перспектив

Когда вы выбираете позицию, важно обратить внимание на долгосрочные возможности развития, которые открываются через этот выбор. Вполне вероятно, что деньги на начальном этапе — не самый важный критерий. Рекомендую обращать внимание на конкурентные преимущества, навыки, которые вы сможете приобрести в долгосрочной перспективе, имидж компании. Все это гораздо важнее, чем уровень вознаграждения.

2. Обратите внимание на культуру компании

Для меня всегда было важно смотреть на культуру компании и людей, которые там работают. Ценно находиться в среде, где есть люди, с которыми приятно работать, где существует культура, основанная на поддержке, и имеется фокус на позитивную, конструктивную, обратную связь и развитие.

3. В начале карьеры важно уметь рисковать

Не бойтесь пробовать новые направления. В начале карьеры у вас еще нет серьезных обязательств, семьи, детей, которые зависят от ваших решений. Поэтому нужно рисковать, возможно, построить собственный бизнес. Чем старше становишься, тем больше у вас обязательств. И тем сложнее решиться на кардинальные перемены.

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Сергей Лещенко, город — Алматы, генеральный директор Microsoft в Казахстане









В Казахстане я живу уже больше шести лет вместе с семьей. До этого работал в Украине и России.

1. Не бойтесь мечтать по-крупному и ставить большие цели

При этом, чтобы цель воплотилась в жизнь, составьте план, который поможет не сбиться с пути и сохранять верные приоритеты. У нас в Microsoft убеждены, что интеллектуальные способности человека могут становиться лучше с каждым днем, если прилагать для этого определенные усилия. К тому же мы верим в то, что без совершения ошибок этот путь невозможен. Поэтому всегда призываем команду сохранять позитивный и оптимистичный настрой перед переменами и сложностями.

2. Будьте открытыми ко всему новому

Современный мир дарит огромное количество возможностей изучать все, что нас окружает, и получать новые знания. Всегда находите время учиться новому, будьте любознательными и не останавливайтесь на достигнутом.

3. Непрерывное обучение

Последние несколько лет достаточно популярна концепция lifelong learning. Мы в Microsoft поддерживаем эту идею. С развитием технологий и появлением большого количества платформ и инструментов, которые позволяют получить новые знания, образование становится доступным для многих людей, вне зависимости от географии, возраста и предыдущего опыта.

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Алина Аникина, город — Алматы, председатель правления Альфа-Банк Казахстан









Мне нравится высказывание, что «перемены дают ощущение жизни». Не бойтесь изменений, это во многом новые возможности.

1. Развивайте дисциплину

Я имею в виду внутреннюю дисциплину, самоорганизацию, умение следовать принятым решениям. Тогда вы будете достигать результатов и не отступать от цели.

2. Занимайтесь тем, что любите

Если вы делаете то, что любите, точно добьетесь успеха. Дерзайте, не бойтесь нового. Мир огромен и интересен. Каждый найдет дело по душе.

3. Не сдавайтесь

Все мы помним старую пословицу, что под лежачий камень вода не течет. Успешные люди, которых я знаю, могут рассказать о бесконечных попытках и поисках возможностей для реализации. Если не получилось что-то одно, они не опускают руки. Просто придумывают новую идею и начинают заново.

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Тамирлан Шапиев, 25 лет, исполнительный директор стран Центральной Азии Yandex Go









После окончания университета я рассматривал компании из разных секторов, начиная от большой четверки до FMCG. В результате оказался в компании Uber, на тот момент еще совсем неизвестной на территории Казахстана.

1. Цените академические знания

Сегодня все больше говорят, что университет не так важен, но я с этим не соглашусь. Могу сказать, что я применяю огромное количество знаний из университетской программы в работе.

2. Расширяйте круг знакомств

Нужно всегда учиться, и не только в школе или университете. Многое можно узнать от людей вокруг. Я пытаюсь в каждом найти то, что можно перенять.

3. Деньги не должны быть главной мотивацией при выборе работодателя

Эйфория от высокой зарплаты проходит быстро. На что точно стоит обратить внимание — это на спектр задач: насколько они интересны и близки, насколько данная компания поможет раскрыть потенциал кандидата, какая культура в компании. Еще важно смотреть на перспективу: что делать дальше, какие есть потенциальные ответвления от предлагаемой позиции.

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Борис Городничин, 31 год, город — Алматы, директор магазина Decathlon









В Decathlon я работаю уже больше шести лет. Открывал магазины и занимался обучением сотрудников в нескольких городах России, позже меня пригласили в Казахстан.

1. Делайте то, от чего вы действительно получаете положительные эмоции

Работа не всегда бывает приятной, но если вы ее любите, даже трудности будут решаться легче. Как в спорте: если вы любите спорт, в который пришли, процесс тренировок и отдельные упражнения могут не доставлять удовольствия, но вы будете понимать, что они вам действительно нужны.

2. Работа никогда не заменит вам полноценную жизнь

Поэтому находите время для хобби и того, что будет наполнять вашу жизнь помимо карьеры. Лучший отдых — это смена деятельности. Как с едой: даже если вам нравятся пирожные, вы не сможете есть только их, иначе в один момент вас начнет от них подташнивать. Если не хотите перегореть, уделяйте время себе и вашим увлечениям.

3. Будьте терпеливым

Для меня это один из самых сложных моментов. Я не умею ждать и не умею терпеть. Иногда это мне помогает. Но зачастую, если мы хотим стать профессионалом в какой-то области, нужно учиться рыть вглубь.

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