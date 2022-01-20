Как построить карьеру мечты: 7 советов от генерального директора Microsoft в Казахстане

Сергей Лещенко, город — Алматы, генеральный директор Microsoft в Казахстане

О себе



В Казахстане я живу уже больше шести лет вместе с семьей. До этого работал в Украине и России.

Перед тем как занять позицию генерального директора Microsoft Kazakhstan, я руководил международными кросс-функциональными командами в миллиардных международных корпорациях, а также в стартапах в сфере телекоммуникаций и digital.





Работа в таких компаниях подарила обширный опыт в разработке стратегий и их успешной реализации. Сегодня же я работаю в Microsoft, где эти навыки в работе с большим объемом данных, аналитикой, финансовыми и инвестиционными показателями помогают в принятии важных решений. Эффективные решения создаются специально под запросы и требования определенной компании, чтобы помочь ей в достижении ее индивидуальной бизнес-цели на рынке.

Карьерные советы

1. Не бойтесь мечтать по-крупному и ставить большие цели





При этом, чтобы цель воплотилась в жизнь, составьте план, который поможет не сбиться с пути и сохранять верные приоритеты. У нас в Microsoft убеждены, что интеллектуальные способности человека могут становиться лучше с каждым днем, если прилагать для этого определенные усилия. К тому же мы верим в то, что без совершения ошибок этот путь невозможен. Поэтому всегда призываем команду сохранять позитивный и оптимистичный настрой перед переменами и сложностями.

2. Будьте открытыми ко всему новому





Современный мир дарит огромное количество возможностей изучать все, что нас окружает, и получать новые знания. Всегда находите время учиться новому, будьте любознательными и не останавливайтесь на достигнутом.

3. Непрерывное обучение





Последние несколько лет достаточно популярна концепция lifelong learning. Мы в Microsoft поддерживаем эту идею. С развитием технологий и появлением большого количества платформ и инструментов, которые позволяют получить новые знания, образование становится доступным для многих людей, вне зависимости от географии, возраста и предыдущего опыта.

4. Уважать право других людей на свою позицию





Я советую молодым специалистам в начале карьеры не забывать о том, что у людей могут быть разные мнения, взгляды, но при этом нет никого, кто бы имел монополию на истину. В этом, наоборот, есть особенное преимущество. Когда работаешь в большой команде, вы можете обмениваться разными мыслями, предложениями, смотреть на задачу с разных ракурсов. В результате мы получаем инновационную идею или продукт. Для нас в Microsoft важно мнение каждого сотрудника, и мы с уважением относимся к позиции всех членов команды. Ведь в командной работе важно оставлять каждому пространство для самореализации.

5. Стараться быть эмпатичным

Экологичная и здоровая обстановка на рабочем месте — залог продуктивности и успешности сотрудников. Но такую атмосферу создают все участники рабочего процесса. Поэтому в команде важно быть эмпатичным и дружелюбным. Особенно четко необходимость в эмпатии, мы почувствовали в период карантина. Для нас в Microsoft было важно создать комфортную обстановку для коммуникации команды на удаленке в Microsoft Teams. Чтобы каждый чувствовал поддержку, мог коллективно адаптироваться к новым условиям. К тому же, вежливости никогда не бывает слишком много, а поддержка со стороны коллег — это то, что придает силы и заряжает на позитивный результат.

6. Учиться говорить кратко и ясно





Грамотная и лаконичная речь — не менее важный аспект, на который нужно обращать внимание. То, насколько ясно и корректно вы умеете излагать свои мысли, демонстрирует и уровень вашей осведомленности о сфере, в которой вы работаете. Кроме того, важно учитывать и культурные особенности других народов и языков. Например, быть осторожными с шутками на неродном языке. Также в развитии грамотной и виртуозной письменной и устной речи помогают книги. Я рекомендую регулярно выделять на это время, читать классическую литературу.

7. Находить возможности для оптимизма, добра и радости в любой ситуации





В работе, семье и спорте, с друзьями, коллегами, партнерами и клиентами — неугасаемый оптимизм поможет свернуть горы и не опустить руки перед сложностями. Помните, что любую проблему можно решить, а позитивный настрой вам в этом только поможет.