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«Ошибки — это опыт, который помогает расти», — советы от руководителя Альфа-Банк Казахстан
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09.02.2020

«Ошибки — это опыт, который помогает расти», — советы от руководителя Альфа-Банк Казахстан

Алина Аникина, город — Алматы, председатель правления Альфа-Банк Казахстан

Алина Аникина

О себе

Желание работать было у меня с 15 лет. Поэтому, как только мне исполнилось 18, я стала помощником аудитора. Во время учебы в университете меня пригласили в компанию «Славнефть». Затем я была сотрудником «ЮКОС». А в 2004 году перешла в новую для себя банковскую сферу. Начала работу в Альфа-Банк и десять лет назад переехала в Казахстан.

Мой рост связан с тем, что я не боюсь изменений. Именно перемены дают ощущение жизни.

Карьерные советы

1. Развивайте дисциплину


Я имею ввиду внутреннюю дисциплину, самоорганизацию, умение следовать принятым решениям. Тогда вы будете достигать результатов и не отступать от цели.

Например, я люблю разные виды спорта, но никогда не любила бег. Не так давно приняла решение, что должна научиться бегать. И спустя несколько месяцев тренировок пробежала первый марафон в Алматы.

Людям нравятся профессионалы, квалифицированные специалисты — потому что это надежные люди, которые готовы брать на себя ответственность и держать слово.

2. Занимайтесь тем, что любите


Если вы делаете то, что любите, точно добьетесь успеха. Поэтому пробуйте разные вещи. Мир огромен и интересен. Каждый найдет дело по душе.

3. Не сдавайтесь


Я точно знаю, что под лежачий камень вода не течет. Успешные люди, которых я знаю, могут рассказать о бесконечных попытках и поисках возможностей для реализации. Если не получилось что-то одно, они не опускают руки. Просто придумывают новую идею и начинают заново.

4. Не упускайте возможности


Технологии и мировые тренды сегодня многократно увеличивают наши возможности. Раньше человеку из глубинки было сложно добиться мирового успеха. Но теперь у людей нет рамок. Можно сделать вывод, что возможности с каждым годом кратно возрастают, и перед нами стоит не один вариант развития события. И даже не десятки, а намного больше. Главное — суметь это увидеть и воспользоваться.

5. Развивайте актуальные навыки


В век визуализации, чувств, ощущений важно все, что связано с сервисом, дизайном, восприятием информации, пониманием потребностей клиента. Поэтому актуальными становятся направления на стыке разных наук: маркетинг, психология, программирование и другие.

6. Результат там, на чем вы фокусируетесь и куда вкладываете энергию


Результаты работы — это вклад, который вы вносите в развитие компании или продукта. Это не значит, что нужно работать с утра до ночи. Это значит, что нужно давать столько энергии, сколько нужно для результата. Если вы приходите на работу, чтобы отсидеть положенное время —это не история развития. С таким подходом ничего не получится.

Молодые специалисты должны четко понимать задачи и предпринимать действия, чтобы достичь результата.

7. Грамотно используйте свой опыт


Ошибки, которые мы совершаем — это всегда потенциал для роста. В ваших силах сделать выводы и больше их не повторять. Это и есть тот самый опыт, который приветствуется и помогает расти.

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