5 советов для успешной карьеры от Тамирлана Шапиева — руководителя Yandex Go в Центральной Азии

Тамирлан Шапиев учился в Лондоне и теперь, в 25 лет, выполняет обязанности исполнительного директора Yandex Go в странах Центральной Азии. Он поделился 5 советами с молодыми специалистами.





Тамирлан Шапиев, 25 лет, исполнительный директор стран Центральной Азии Yandex Go





О себе

Я родился и вырос в Алматы, учился в школе Tamos на физико-математическом отделении. После восьмого класса поехал в Великобританию, в город Йорк, где экстерном окончил школу. Позже поступил в King’s College University в Лондоне на факультет управления. В Лондоне, у меня была насыщенная жизнь. Помимо ведущих академических профессоров, у нас была возможность посещать лекции и получать знания от гостевых спикеров, таких как Олег Тиньков, Ростислав Бланко, Евгений Чичваркин.

После окончания университета я рассматривал компании из разных секторов, начиная от большой четверки до FMCG. В результате оказался в компании Uber, на тот момент еще совсем неизвестной на территории Казахстана. Позже перешел в Yandex Go, потому что уже тогда был знаком с брендом и его культурой. Знал, что это одна из лучших компаний, где можно строить карьеру. За пять лет работы я вырос от менеджера по работе с партнерами до руководителя по трем странам Центральной Азии.

Карьерные советы

1. Цените академические знания





Сегодня все больше говорят, что университет не так важен, но я с этим не соглашусь. Сильный университет дает две вещи:

— умение учиться, искать информацию, анализировать и делать выводы. Все эти навыки критически важны в работе и точно помогут в карьерном пути

— сильный академический фундамент, что особенно важно, когда вы идете работать по специальности.

Могу сказать, что я применяю огромное количество знаний из университетской программы в работе.

2. Расширяйте круг знакомств





Нужно всегда учиться, и не только в школе или университете. Многое можно узнать от людей вокруг. Я пытаюсь в каждом найти то, что можно перенять.

Такими людьми могут быть знакомые, друзья по интересам или просто соседи. Лучшие идеи приходят при общении не с самыми близкими людьми, потому что с ними у вас похожие взгляды и образ жизни. Лучшие идеи приходят от людей из других стран, профессий и возрастов. Именно тогда может произойти прорыв в сознании.

3. Деньги не должны быть главной мотивацией при выборе работодателя





Эйфория от высокой зарплаты проходит быстро. На что точно стоит обратить внимание — это на спектр задач: насколько они интересны и близки, насколько данная компания поможет раскрыть потенциал кандидата, какая культура в компании. Еще важно смотреть на перспективу: что делать дальше, какие есть потенциальные ответвления от предлагаемой позиции.

4. Изучайте тренды





Смотрите, куда глобально движется мир и попытайтесь встроиться. Подумайте, какие сферы будут расти в ближайшее время. Например, зеленая энергетика, кибербезопасность, электрический транспорт. Да, важно заниматься тем, что нравится. Но может, получится найти любимую работу в растущей отрасли с хорошими перспективами.

5. Не дайте себе выгореть





В погоне за карьерой и деньгами надо знать меру. На длинной дистанции, работа на износ редко приносит плоды. Вы можете нанести вред здоровью, потерять социальные контакты и энергию для новых забегов. Поэтому нужно уметь взять паузу, передохнуть и с новыми силами браться за новые достижения.