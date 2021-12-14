«Не бойтесь работать с сильными людьми», — 5 советов от управляющего партнера McKinsey & Company в Казахстане

Йохен Бербнер, управляющий партнер McKinsey & Company в Казахстане

О себе

Я родом из небольшого немецкого городка Ванхайм недалеко от Франкфурта. После школы поступил в Технологический институт Карлсруэ, изучал там промышленную инженерию. На последних курсах института задумался, чем хочу заниматься дальше. Сразу подумал о консалтинге в топовой компании. А McKinsey, как и сейчас, тогда была самой уважаемой консалтинговой фирмой. В Германии она успешно работала с 1970-х годов и была представлена в высших управленческих кругах и среди деловой элиты страны. Меня впечатлила возможность работать в самых разных секторах, и в 1997 году я уже был членом команды McKinsey.





Я начал карьеру как аналитик. Во-первых, на этой позиции у меня была возможность быстро развить навыки решения задач, работы в разных отраслях и лидерские качества. Во-вторых, я видел, что McKinsey — это компания с выдающейся репутацией и привлекательным имиджем. И это не только создает определенные вызовы для тебя, но и открывает возможность в дальнейшем перейти на работу в другие отрасли. Дополнительным преимуществом стало то, что фирма предлагает поддержку в организации обучения на MBA после двух-трех лет работы аналитиком. Я воспользовался этой возможностью, пройдя обучение в INSEAD в 2001 году.

Карьерные советы

1. При выборе места работы учитывайте наличие дальнейших перспектив





Когда вы выбираете позицию, важно обратить внимание на долгосрочные возможности развития, которые открываются через этот выбор. Вполне вероятно, что деньги на начальном этапе — не самый важный критерий. Рекомендую обращать внимание на конкурентные преимущества, навыки, которые вы сможете приобрести в долгосрочной перспективе, имидж компании. Все это гораздо важнее, чем уровень вознаграждения.

2. Обратите внимание на культуру компании





Для меня всегда было важно смотреть на культуру компании и людей, которые там работают. Ценно находиться в среде, где есть люди, с которыми приятно работать, где существует культура, основанная на поддержке и имеется фокус на позитивную, конструктивную, обратную связь и развитие.

Важны именно качества людей. Если коллеги сильные, значит, есть огромная вероятность и вашего поступательного развития. Не бойтесь работать с сильными людьми. Они станут дополнительным вызовом, у вас появляется стремление подняться еще выше.

3. В начале карьеры важно уметь рисковать





Не бойтесь пробовать новые направления. В начале карьеры у вас еще нет серьезных обязательств, семьи, детей, которые зависят от ваших решений. Поэтому нужно рисковать, возможно, построить собственный бизнес. Чем старше становишься, тем больше у вас обязательств. И тем сложнее решиться на кардинальные перемены.

4. Регулярно переходите в новую среду





Принимайте новые вызовы — это дает импульс для развития. Иногда подобные шаги необходимость, иногда это просто выбор. Можно переезжать из одной страны в другую. Например, я сначала работал в Германии, затем переехал в Россию, некоторое время трудился в Восточной Европе, а теперь в Казахстане. Каждый раз в этом есть элемент неопределенности, что тоже дает возможность делать что-то новое, получить опыт, что-то изучить и черпать энергию и вдохновение для новых идей.

Можно менять сферу деятельности, переходить из одной отрасли в другую. Я долгое время работал в автомобилестроении, потом перешел в металлургический сектор, а еще позже в банковский. Такое регулярное обновление и экспериментирование дает возможность передавать опыт, полученный в одной сфере, в следующую.

5. Будьте готовы к lifelong learning





Раньше люди жили по установленной схеме: «Детский сад-школа-институт-работа в одной сфере и до конца жизни». Но мир меняется, становится динамичнее. А человек в течение жизни пробует несколько сфер работы. Поэтому нужно поддерживать внутреннюю готовность к изменениям и осознавать необходимость постоянно обновлять свои навыки и знания.

Сегодня, например, важно понимать текущий тренд на цифровизацию, разбираться в углубленной аналитике, роботизации, инвестировать в обучение и быть лидером в этих направлениях.

В контексте обучения на протяжении всей жизни полезно найти менторов и кураторов — более опытных руководителей или коллег, которых вы уважаете. Они смогут регулярно делиться советами и поддерживать мудрыми рекомендациями при принятии трудных решений. Будут вместе с вами размышлять о том, какие навыки необходимо развивать.