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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Будьте терпеливыми и учитесь — советы для молодых специалистов от директора магазина Decathlon
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Вчера в 18:45

Будьте терпеливыми и учитесь — советы для молодых специалистов от директора магазина Decathlon

Борис Городничин, 31 год, город — Алматы, директор магазина Decathlon

О себе и карьере

Я родился и вырос в Москве, за свою карьеру поработал в разных компаниях и сферах. Этот опыт отлично помогает мне в работе сегодня.

Decathlon

В Decathlon я работаю уже больше шести лет. Открывал магазины и занимался обучением сотрудников в нескольких городах России, позже меня пригласили в Казахстан. Уже почти год я развиваю нашу компанию и команду в Алматы. На данный момент я директор магазина Decathlon, который мы откроем в конце апреля этого года в Aport Mall.

Я долго искал, что мне будет интересно, попробовал много разных направлений. Раньше быстро увлекался новым делом и быстро остывал к нему. Но если работа интересная, а ты постоянно учишься, выгореть невозможно.

Карьерные советы

1. Делайте то, от чего вы действительно получаете положительные эмоции

Работа не всегда бывает приятной, но если вы ее любите, даже трудности будут решаться легче. Как в спорте: если вы любите спорт, в который пришли, процесс тренировок и отдельные упражнения могут не доставлять удовольствия, но вы будете понимать, что они вам действительно нужны.

2. Работа никогда не заменит вам полноценную жизнь

Поэтому находите время для хобби и того, что будет наполнять вашу жизнь помимо карьеры. Лучший отдых — это смена деятельности. Как с едой: даже если вам нравятся пирожные, вы не сможете есть только их, иначе в один момент вас начнет от них подташнивать. Если не хотите перегореть, уделяйте время себе и вашим увлечениям.

3. Будьте терпеливым

Для меня это один из самых сложных моментов. Я не умею ждать и не умею терпеть. Иногда это мне помогает. Но зачастую, если мы хотим стать профессионалом в какой-то области, нужно учиться рыть вглубь.

4. Учитесь

Открывайте для себя новые направления, общайтесь с новыми людьми. Пытайтесь понять их точку зрения. Вы — это ваш кругозор. И чем он шире, тем более интересным человеком и собеседником для мира вы будете. Не бойтесь слушать мнения, с которыми вы не согласны, пробуйте понять, почему человек рассуждает именно так, через что он прошел.

Помните: «Важнее то, что вы не знаете, чем то, что вы знаете».

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