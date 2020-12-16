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Как освоить новую профессию, чтобы хорошо зарабатывать — опыт сотрудников крупных компаний
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Сегодня в 13:27

Как освоить новую профессию, чтобы хорошо зарабатывать — опыт сотрудников крупных компаний

По данным Министерства труда Казахстана, без работы во время карантина остались более 4 млн человек, в Кыргызстане более 700 тысяч, в Узбекистане более 2 млн человек. Чей-то ручной труд автоматизировали, кто-то не научился мыслить по-новому, кто-то все еще не овладел ПК на продвинутом уровне.

Для тех, кто потерял работу и еще не успел адаптироваться к новым реалиям, мы запустили спецпроект о том, как выбрать и получить новую востребованную профессию, не оставшись на обочине онлайн-мира.

Делимся с вами интервью с представителями новых профессий, которые работают в крупных компаниях.


Алексей Гладков, 31 год, родной город — Томск, технический архитектор мобильной разработки


Алексей Гладков

Я технический архитектор мобильной разработки в компании «Леруа Мерлен». В задачи разработчика входит писать код и реализовывать фичи — добавлять определенный функционал в приложение.

Если вам 16 лет и у вас есть возможность получить базу в виде высшего образования, то я рекомендую поступить в университет. Если вы уже гораздо старше и не готовы тратить время на получение высшего образования, можно пройти любые онлайн-курсы и получить базовые знания. Еще один вариант — научиться мобильной разработке самостоятельно.

В США выделяют три уровня развития, которых придерживаются и в России:

— Senior — опытный разработчик, который может получать от 150 000 до 300 000 рублей в месяц

— Middle — специалист среднего уровня, который зарабатывает от 100 000 до 200 000 рублей в месяц

— Junior — начинающий специалист, может зарабатывать от 50 000 до 120 000 рублей.

Подробнее о профессии мобильного разработчика и о том, где ей обучиться, здесь.

Анна Мелехова, родной город — Москва, Software Architect в международной компании Acronis


Software architect

С 2018 года я перешла на работу в международную компанию Acronis на пост архитектора и занялась архитектурой платформы.

Я знаю многих людей, которые перешли на позицию Software Architect с должности старшего разработчика, как и я. Но существует и другой путь. Например, с недавнего времени я веду курс программной архитектуры в университете «Иннополис».

Экспертиза программной архитектуры сегодня высоко востребована. Вы можете быть уверены, что специалист в этой сфере найдет себе хорошую работу с приличной зарплатой. На своем опыте могу сказать, что в Москве оклад Software Architect начинается от 220 000 рублей в месяц. 300 000 — это медиана. Бывают и значительно большие цифры.

Подробнее о профессии Software Architect и о том, где ей обучиться, здесь.

Андрей Малеваник, 35 лет, город — Москва, дизайнер и продюсер направления обучения «Дизайн» в «Нетологии»


Андрей Малеваник

Я занимаюсь дизайном около 15 лет. Сейчас я продюсер образовательных программ в «Нетологии».

Дизайну можно обучиться самостоятельно. Есть и современные форматы обучения: онлайн-курсы, интенсивы. Также в Москве есть несколько хороших школ от дизайн-студий. Например, Школа дизайна uprock или онлайн-интенсив от Миши Розова.

Заработная плата дизайнеров зависит от многих факторов. Например, в Москве она примерно на 30% выше, чем в регионах. В агентствах она чуть меньше, в продуктовом дизайне — чуть больше. Иногда я вижу совсем неконкурентные зарплаты в 30 000 рублей. На них даже не стоит обращать внимание. Начальная зарплата для новичков, которые могут доказать свои компетенции, — 70 000 — 90 000 рублей. Хорошие дизайнеры получают 200 000 — 220 000 рублей.

Подробнее о профессии дизайнера и о том, где ей обучиться, здесь.

Денис Кудряшов, инженер по тестированию компании «Леруа Мерлен»


инженер по тестированию

Я перешел в сферу тестирования четыре года назад и ни разу не пожалел. Это творческая профессия, которая требует отбросить шаблоны и границы в голове, чтобы находить возможные ошибки в работе продукта. В целом в наши задачи входит обращать внимание команды на те области, которые у нас проседают.

На мой взгляд, инженером по тестированию может стать практически любой человек. Есть множество онлайн-курсов, которые предлагают освоить профессию тестировщика с нуля. Есть и другой путь — самостоятельное обучение. Я пошел именно по нему.

Сегодня профессия активно развивается. Спрос на специалистов высокий.

Тестировщики сегодня получают не меньше, чем разработчики. Разница практически неощутима. Если средняя заработная плата в России около 40 000 рублей, то на старте карьеры в качестве инженера по тестированию в Москве вы сможете получать примерно в полтора-два раза больше. Через год-полтора специалиста уже можно считать опытным, а значит, его стоимость на рынке возрастает, а заработная плата будет варьироваться в пределах 100 000 — 140 000 рублей.

Подробнее о профессии инженера по тестированию и о том, где ей обучиться, здесь.

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