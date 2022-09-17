Как мотивировать команду и добиваться результатов — опыт руководителей из Центральной Азии

Топ-менеджера крупных компаний Центральной Азии поделились своим опытом работы с сотрудниками.





Рев Лебаредян, город — Новый Орлеан, вице-президент Omniverse & Simulation Technology at NVIDIA, директор офиса NVIDIA в Армении, linkedin

Чтобы создавать большие проекты, я пошел по пути управления. Последние 10-15 лет сосредоточен на том, чтобы стать хорошим лидером. Одна из вещей, которые я узнал за это время — если я не буду переписывать код инженеров, они в итоге создадут лучшее решение, чем мог бы создать я. Главное — предоставить им время и ресурсы для этого.



Руководитель должен быть садовником, который создает благоприятную среду и сажает семена, а они затем дают плоды.

Лидер должен четко понимать цели, которые перед ним стоят. Видеть путь к достижению этих задач. И постоянно обновлять свою стратегию.

Еще лидер должен правильно донести цель и выбранную тактику команде. Все сотрудники должны с ней согласиться, чтобы работать как единая система.

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Андрей Гуринов, 40 лет, город — Бишкек, CTO Kanda Software CA, @kanda_ca

Мы хотим, чтобы нашим людям на работе было интересно и комфортно. Поэтому ставим их во главе всего. Вместе работаем, зарабатываем, отдыхаем и планируем будущее. В команде есть дисциплина, но нет диктатуры. Мы мотивируем людей к самоорганизации на всех уровнях. Делегируем ребятам столько полномочий, сколько им нужно. Заботимся о том, чтобы каждый чувствовал причастность к происходящему.



Быть руководителем — значит брать на себя ответственность за процессы, которые превосходят тебя самого, с помощью имеющихся ресурсов. Главная вещь, которую я выучил: руководитель — не значит главный. Лидер должен организовать процессы среди остальных участников команды так, чтобы они действовали максимально эффективно.

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Валерий Зубанов, 38 лет, город — Алматы, коммерческий директор офиса «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Средней Азии и Монголии









Руководителей можно разделить на два вида. Первый — тот, кто стоит во главе всех процессов, всегда впереди, ведет за собой команду. Второй — тот, кто стоит за командой, помогает, направляет, но дает свободу действий. Я по умолчанию отношусь к первому типу. Но учусь действовать, как второй. Стараюсь доверять людям и давать им возможность реализовать свой потенциал.



Лидер не должен допускать предубеждений по отношению к сотрудникам. Речь идет об эффекте Розенталя. Если у вас складывается определенное мнение о ком-то из коллег, то он будет это чувствовать и непременно оправдает ваши ожидания. Поэтому важно верить в людей и по умолчанию их любить.

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Александр Баканов, 40 лет, город — Ташкент, генеральный менеджер отеля Courtyard by Marriott Tashkent









Руководитель — это предприниматель. Он должен подходить к ведению бизнеса как к собственному делу. Только тогда лидер сможет показывать хорошие результаты. Важно не останавливаться на достигнутом, постоянно заниматься личным развитием, отслеживать тренды и учиться новому. Делиться своими знаниями с командой.



Как руководитель я выбираю в команду зрелых, ответственных людей. Поэтому считаю, что не должен вмешиваться в работу департаментов. Выстраиваю работу так, чтобы я мог правильно поставить задачу и получить готовый результат, не погружаясь в нюансы ее исполнения.

Навыки, которые нужно развивать будущему менеджеру: тайм-менеджмент, ситуативный менеджмент, умение работать в команде и находить подход к любому человеку.

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Даурен Хамзин, город — Алматы, генеральный директор ALSI









Для лидера важно умение создавать в коллективе атмосферу доверия. Также нужно отстаивать, уважать права и интересы сотрудников, быть честным в деловых взаимоотношениях.



Третье важное качество — постоянство и упорство. В современном мире наблюдается тенденция: молодые ребята предпочитают работать на фрилансе, удаленно. Часто уходят в открытие собственного бизнеса. Это не плохо, но я считаю, что специалистам нужно поработать в одной компании, попробовать свои силы и вырасти от рядового менеджера до руководящей позиции. Это дает колоссальный, незаменимый жизненный опыт.

Мне нравится быть руководителем и нести ответственность за команду. Быть лидером — значит вдохновлять, развивать и стремиться к успехам каждого сотрудника. Мне нравится преодолевать трудности. Благодаря им продолжается рост и самореализация. Важно грамотно управлять временем и организовывать рабочее и личное пространство. В этом мне помогают специальные приложения. Также в мой тайм-менеджмент входят регулярные занятия спортом.

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