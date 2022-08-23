«Без доверия в команде бизнес не построишь», — генеральный директор ALSI о важных аспектах работы с командой

Познакомились с генеральным директором казахстанской IT-компании ALSI и узнали о его принципах работы с командой.

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Даурен Хамзин, город — Алматы, генеральный директор ALSI

О карьере и развитии ALSI





У меня педагогическое образование. В 2004 году я окончил Казахский Национальный Педагогический Университет, где получил степень бакалавра истории. В 2006 году окончил магистратуру по той же специальности. Четыре года работал преподавателем на кафедре истории. Также получил степень MBA в KIMEP.





Еще в студенческие годы я увлекался сборкой-разборкой компьютеров. Постепенно хобби стало делом жизни. В 2008 году я устроился в компанию ALSI на должность менеджера по продажам. С этого момента началась и продолжается моя карьера в IT.

На позиции менеджера по продажам передо мной стояла основная задача — выполнение коммерческих планов. После постоянного улучшения этих показателей я стал старшим sales-менеджером. Далее получил должность регионального директора в Атырау, где поработал пять лет. А в 2018 году меня назначили генеральным директором ALSI.

ALSI существует в сегменте IT-решений Казахстана уже 31 год. У нас более 200 экспертов и свыше 1000 значимых реализованных проектов. Мы отличаемся экспертизой и профессиональным отношением к заказчикам. Сохраняем за собой статус крупного IT-игрока. Развиваем свои компетенции согласно трендам, которые диктует рынок. Богатый опыт помогает реализовывать десятки крупнейших проектов в год.

О корпоративной культуре

В компании ALSI есть узнаваемый корпоративный стиль и мощный командный дух. Когда мы ставим общую цель, все силы команды направляются на ее достижение. Так выражается сплоченность. Каждый департамент проводит групповые встречи и детально обсуждает план действий.

В компании есть узнаваемый корпоративный стиль и мощный командный дух







Компания ежегодно организовывает тимбилдинги, корпоративные мероприятия. Я вижу, что приверженность сотрудников компании сильна. Все подразделения вовлечены во внутренние процессы. Многие коллеги стали «старожилами» компании, работая здесь более 10 лет. Им нравятся условия труда, система мотивации и поощрений.

Новички тоже достаточно комфортно себя чувствуют, быстро вливаются в коллектив. ALSI — это большая машина с внутренними ценностями и информационными системами. Иногда новичкам бывает сложно освоиться. Для этого есть программа наставничества. Еще мы поощряем новаторские идеи и внедряем их в корпоративную деятельность.

Каким должен быть руководитель





Быть руководителем — значит оставаться честным и открытым к заказчикам и коллегам. Я придерживаюсь демократичного подхода в работе.

Каждый сотрудник может вырасти до уровня директора. Основная движущая сила карьерного роста состоит из трех составляющих:

— постоянное развитие своих компетенций. Необходимо успевать за быстроизменяющимися тенденциями

— умение выстраивать коммуникации с сотрудниками из смежных подразделений, заряжая их на достижение целей

— намерение действовать на благо и процветание компании.

Все это позволяет расти как сотруднику индивидуально, так и компании глобально.

Для лидера важно умение создавать в коллективе атмосферу доверия, чтобы делегировать функции подчиненным. Без доверия внутри коллектива и между руководством и сотрудниками бизнес не построишь.

Для лидера важно умение создавать в коллективе атмосферу доверия







Также нужно отстаивать, уважать права и интересы сотрудников, быть честным в деловых взаимоотношениях.

Третье важное качество — постоянство и упорство. В современном мире наблюдается тенденция: молодые ребята предпочитают работать на фрилансе, удаленно. Часто уходят в открытие собственного бизнеса. Это не плохо, но я считаю, что специалистам нужно поработать в одной компании, попробовать свои силы и вырасти от рядового менеджера до руководящей позиции. Это дает колоссальный, незаменимый жизненный опыт.

О преимуществах и недостатках





Мне нравится быть руководителем и нести ответственность за команду. Быть лидером — значит вдохновлять, развивать и стремиться к успехам каждого сотрудника.

Мне нравится преодолевать трудности. Благодаря им продолжается рост и самореализация.

Важно грамотно управлять временем и организовывать рабочее и личное пространство. В этом мне помогают специальные приложения. Также в мой тайм-менеджмент входят регулярные занятия спортом. Мне нравится бегать. Это дает возможность сосредоточиться и обдумать текущие задачи, найти новые идеи и подходы к их решению. Часто совершаю походы в горы. Наполняюсь качественной энергией, которая способствует движению вперед и вдохновению команды на новые успехи.

О планах





ALSI — ведущий игрок, системный интегратор в Казахстане. Мы делаем акцент на решения, которые станут драйвером развития не только в нашей стране, но и на мировой арене: Cloud, Big Data, IoT, информационная безопасность.

В ALSI появляются новые подразделения, которые будут заниматься конкретными специализированными решениями на нишевом рынке. В данный момент мы позиционируем себя как системный интегратор и предоставляем готовые решения от производителей. В будущем придем к формированию программно-аппаратного комплекса с собственной разработкой и кастомизацией под конечных потребителей. Запустим производство программно-аппаратного комплекса на базе ALSI с участием наших инженеров, специалистов по программированию, разработчиков и будем готовить инновационные, системные, нестандартные решения «под ключ» для клиентов из разных сфер.