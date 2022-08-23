Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/684/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/684a49db65b75f4e4ef2b63fa7b44e83.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
bez-doveriya-v-komande-biznes-ne-postroish-general-nyy-direktor-alsi-o-vazhnyh-aspektah-raboty-s-komandoy
«Без доверия в команде бизнес не построишь», — генеральный директор ALSI о важных аспектах работы с командой
268
Главная
/
Профессионалы
/
Профессии

Сегодня в 16:02

«Без доверия в команде бизнес не построишь», — генеральный директор ALSI о важных аспектах работы с командой

Познакомились с генеральным директором казахстанской IT-компании ALSI и узнали о его принципах работы с командой.

Даурен Хамзин, город — Алматы, генеральный директор ALSI

О карьере и развитии ALSI


У меня педагогическое образование. В 2004 году я окончил Казахский Национальный Педагогический Университет, где получил степень бакалавра истории. В 2006 году окончил магистратуру по той же специальности. Четыре года работал преподавателем на кафедре истории. Также получил степень MBA в KIMEP.

Даурен Хамзин

Еще в студенческие годы я увлекался сборкой-разборкой компьютеров. Постепенно хобби стало делом жизни. В 2008 году я устроился в компанию ALSI на должность менеджера по продажам. С этого момента началась и продолжается моя карьера в IT.

На позиции менеджера по продажам передо мной стояла основная задача — выполнение коммерческих планов. После постоянного улучшения этих показателей я стал старшим sales-менеджером. Далее получил должность регионального директора в Атырау, где поработал пять лет. А в 2018 году меня назначили генеральным директором ALSI.

ALSI существует в сегменте IT-решений Казахстана уже 31 год. У нас более 200 экспертов и свыше 1000 значимых реализованных проектов. Мы отличаемся экспертизой и профессиональным отношением к заказчикам. Сохраняем за собой статус крупного IT-игрока. Развиваем свои компетенции согласно трендам, которые диктует рынок. Богатый опыт помогает реализовывать десятки крупнейших проектов в год.

О корпоративной культуре


В компании ALSI есть узнаваемый корпоративный стиль и мощный командный дух. Когда мы ставим общую цель, все силы команды направляются на ее достижение. Так выражается сплоченность. Каждый департамент проводит групповые встречи и детально обсуждает план действий.

В компании есть узнаваемый корпоративный стиль и мощный командный дух

Компания ежегодно организовывает тимбилдинги, корпоративные мероприятия. Я вижу, что приверженность сотрудников компании сильна. Все подразделения вовлечены во внутренние процессы. Многие коллеги стали «старожилами» компании, работая здесь более 10 лет. Им нравятся условия труда, система мотивации и поощрений.

Новички тоже достаточно комфортно себя чувствуют, быстро вливаются в коллектив. ALSI — это большая машина с внутренними ценностями и информационными системами. Иногда новичкам бывает сложно освоиться. Для этого есть программа наставничества. Еще мы поощряем новаторские идеи и внедряем их в корпоративную деятельность.

Каким должен быть руководитель


Быть руководителем — значит оставаться честным и открытым к заказчикам и коллегам. Я придерживаюсь демократичного подхода в работе.

Каждый сотрудник может вырасти до уровня директора. Основная движущая сила карьерного роста состоит из трех составляющих:

— постоянное развитие своих компетенций. Необходимо успевать за быстроизменяющимися тенденциями

— умение выстраивать коммуникации с сотрудниками из смежных подразделений, заряжая их на достижение целей

— намерение действовать на благо и процветание компании.

Все это позволяет расти как сотруднику индивидуально, так и компании глобально.

Для лидера важно умение создавать в коллективе атмосферу доверия, чтобы делегировать функции подчиненным. Без доверия внутри коллектива и между руководством и сотрудниками бизнес не построишь.

Для лидера важно умение создавать в коллективе атмосферу доверия

Также нужно отстаивать, уважать права и интересы сотрудников, быть честным в деловых взаимоотношениях.

Третье важное качество — постоянство и упорство. В современном мире наблюдается тенденция: молодые ребята предпочитают работать на фрилансе, удаленно. Часто уходят в открытие собственного бизнеса. Это не плохо, но я считаю, что специалистам нужно поработать в одной компании, попробовать свои силы и вырасти от рядового менеджера до руководящей позиции. Это дает колоссальный, незаменимый жизненный опыт.

О преимуществах и недостатках


Мне нравится быть руководителем и нести ответственность за команду. Быть лидером — значит вдохновлять, развивать и стремиться к успехам каждого сотрудника.

Мне нравится преодолевать трудности. Благодаря им продолжается рост и самореализация.

Важно грамотно управлять временем и организовывать рабочее и личное пространство. В этом мне помогают специальные приложения. Также в мой тайм-менеджмент входят регулярные занятия спортом. Мне нравится бегать. Это дает возможность сосредоточиться и обдумать текущие задачи, найти новые идеи и подходы к их решению. Часто совершаю походы в горы. Наполняюсь качественной энергией, которая способствует движению вперед и вдохновению команды на новые успехи.

О планах


ALSI — ведущий игрок, системный интегратор в Казахстане. Мы делаем акцент на решения, которые станут драйвером развития не только в нашей стране, но и на мировой арене: Cloud, Big Data, IoT, информационная безопасность.

В ALSI появляются новые подразделения, которые будут заниматься конкретными специализированными решениями на нишевом рынке. В данный момент мы позиционируем себя как системный интегратор и предоставляем готовые решения от производителей. В будущем придем к формированию программно-аппаратного комплекса с собственной разработкой и кастомизацией под конечных потребителей. Запустим производство программно-аппаратного комплекса на базе ALSI с участием наших инженеров, специалистов по программированию, разработчиков и будем готовить инновационные, системные, нестандартные решения «под ключ» для клиентов из разных сфер.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#работа #it #руководитель #карьера #ceo
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как стать поваром или парикмахером за 2 недели: экспресс-курсы получения квалификации...
5105
ПРОФЕССИЯ РЕЖИССЕР ЦИРКА: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
6580
Я — руководитель. 25 интервью с топ-менеджерами крупных компаний Центральной Азии
3054
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.