Рев Лебаредян о том, как NVIDIA развивается в Армении и в чем главные задачи лидера в команде

Рев Лебаредян рассказал о том, как мечтал открыть офис NVIDIA в Армении, чем занимается компания сегодня и в чем преимущества быть руководителем.





Рев Лебаредян, город — Новый Орлеан, вице-президент Omniverse & Simulation Technology at NVIDIA, директор офиса NVIDIA в Армении, linkedin





О карьере и развитии NVIDIA в Армении





В начале 80-х годов, когда мне было шесть лет, отец купил мне первый компьютер. Тогда они встречались не часто и были настолько слабыми, что на них нельзя было играть. Только программировать, чему я и обучился. А спустя годы узнал о компьютерной графике и посвятил себя написанию программ, которые могли бы создавать изображения.

В 15 лет я пошел в колледж. Примерно в это время появилась Всемирная паутина. А в 1993 году случился резкий рост популярности интернета. Вышел фильм «Парк Юрского периода». Это был поворотный момент для компьютерной графики. Началась новая эра для индустрии кино.

Так как я вырос в Лос-Анджелесе, сразу попал в эту сферу и получил работу в Warner Brothers. Они нуждались в людях, которые хотя бы немного смыслили в компьютерной графике. Далее я пришел в Disney, где написал систему, чтобы сделать мех для фильма «Могучий Джо Янг». Мы даже были номинированы на премию «Оскар».

После этого я создал собственную компанию, где разработал новый рендерер. Лицензировал его для многих компаний, включая Disney, Sony, Warner Brothers, Digital Domain.

В 2001 году меня пригласили в NVIDIA. Мне было интересно поработать в месте, где большинство людей такие же инженеры, как я. В результате я работаю здесь уже 20 лет. Моя работа в компании — создание Omniverse, программной платформы для моделирования сложных виртуальных миров.

NVIDIA известна как разработчик графических процессоров и систем на чипе, которые используются в видеоиграх. Но компания вышла за пределы этого направления. Объединив свои технологии с нейронными сетями и искусственным интеллектом, бренд создает виртуальные миры, похожие на реальные. На основе этого можно обучать нейронные сети, например, для беспилотного транспорта.

Я родился в США, но я армянин, говорю по-армянски. Мы с семьей часто посещали эту страну. Там живут мои родственники. Много лет я мечтал, чтобы NVIDIA открыла там офис. Но страна не была готова. Все эти годы я помогал в открытии и расширении офисов NVIDIA в России, Швейцарии, Канаде, городах США. Несколько лет назад все изменилось. Сфера IT стала активно развиваться, появилось много успешных стартаперов. Недавно в Армении появился первый стартап-единорог — Picsart. А резкий поток IT-специалистов из разных стран, который случился за последние полгода, окончательно ускорил процесс открытия офиса в Ереване.

Теперь я директор офиса NVIDIA в Армении. У нас работают десятки сотрудников. Мы налаживаем связи с другими участниками экосистемы, знакомимся и выстраиваем отношения с ведущими игроками рынка, представителями творческих комьюнити, исследователями, специалистами по искусственному интеллекту. Рынок стран Центральной Азии и Кавказа интересен NVIDIA, и мы будем активно развиваться здесь сами и помогать расти нашим партнерам. Пока мы находимся на ранней стадии становления, но довольны прогрессом.

О корпоративной культуре





NVIDIA — уникальная компания. Я чувствую себя частью семьи благодаря принципам, которые были сформулированы генеральным директором Дженсеном Хуангом. Все, что мы делаем, строится вокруг миссии компании.

Когда я пришел в NVIDIA, там работало около 1000 человек. Теперь нас больше 20 000. Но компания остается небольшой и гибкой, потому что у нас нет строгой иерархии.





В моей команде несколько сотен человек, и все они распределены по миру. Только небольшая часть работает в офисах. Работать удаленно сложно. Но мы верим в то, что делаем: создаем виртуальные миры, в которых люди в том числе смогут и работать.

Каким должен быть руководитель





Даже когда у меня была своя компания, на визитной карточке я писал CTO, а не CEO. Хотел быть инженером, а не менеджером. Мне не нравилось управлять людьми, отвечать за них. Я хотел создавать технологии, решать проблемы с помощью собственных знаний и нести ответственность только за себя.

Такая ситуация длилась недолго. Когда я переехал в Москву, меня повысили до менеджера. У меня была большая команда из 40-50 человек, но я по-прежнему сам писал большую часть программного обеспечения. Проводил много времени, переписывая код сотрудников. В итоге почти не занимался управлением. Нужно было сделать выбор. Я бы предпочел просто кодить, но понял, что даже если буду проводить за компьютером 24 часа в сутки, у меня все равно не хватит ресурсов, чтобы создать программное обеспечение такого масштаба, какого я хочу. Для этого нужна большая команда людей.

Чтобы создавать большие проекты, я пошел по пути управления







Чтобы создавать большие проекты, я пошел по пути управления. Последние 10-15 лет сосредоточен на том, чтобы стать хорошим лидером. Одна из вещей, которые я узнал за это время — если я не буду переписывать код инженеров, они в итоге создадут лучшее решение, чем мог бы создать я. Главное — предоставить им время и ресурсы для этого.

Руководитель должен быть садовником, который создает благоприятную среду и сажает семена, а они затем дают плоды.

Лидер должен четко понимать цели, которые перед ним стоят. Видеть путь к достижению этих задач. И постоянно обновлять свою стратегию.

Еще лидер должен правильно донести цель и выбранную тактику команде. Все сотрудники должны с ней согласиться, чтобы работать как единая система.

О преимуществах и сложностях





Я могу участвовать в создании вещей, которые намного больше меня. Это вдохновляет. Но чтобы создать масштабный проект, нужно собрать в одном месте много умных людей и заставить их работать вместе. И это одна из главных трудностей.





Еще одна сложность — научиться правильно управлять временем. Я всегда хочу сделать больше, чем могу вместить в свое расписание. До недавнего времени я сам распоряжался своим временем. Но с появлением новых обязанностей мне понадобилась помощь. Поэтому полагаюсь на помощника, который помогает грамотно организовать мое время и выступает буфером между мной и людьми, которые просят моего внимания.

О планах





Сегодня мир быстро меняется, и мы действуем, исходя из происходящих событий. В планах увеличить офис NVIDIA в Армении, расширяться в интересующих нас областях.

Я бы хотел, чтобы в Армении строилось больше вычислительной инфраструктуры, Центров с суперкомпьютерами для поддержки компаний, стартапов и университетов. NVIDIA естественным образом встраивается в такие экосистемы и расширяется вместе с ними. Поэтому я активно работаю с другими представителями IT-сообщества страны. Впереди много интересного.