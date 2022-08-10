Андрей Гуринов о том, как создал одну из крупнейших IT-компаний Кыргызстана и почему управление — это профессия

Познакомились с основателем компании TimelySoft в Кыргызстане и узнали о том, какие правила работы в одной из крупнейших IT-компаний страны.





Андрей Гуринов, 40 лет, город — Бишкек, CTO Kanda Software CA, @kanda_ca





О карьере и развитии





Я разработчик и Data Engineer, генеральный директор компании Timely Soft и технический директор Kanda Software CA. Также я профессор Американского университета в Центральной Азии.

После развала Советского Союза отец приобрел то, что тогда называлось компьютером. И 30 лет назад я впервые узнал, что такое программирование. Обучался всему сам, по журналам. Никогда не сомневался, чем буду заниматься в жизни.

Уже на втором курсе университета я начал карьеру и в 21 год стал начальником отдела в банке. С тех пор я все время руководил. Совмещал управление с работой в проектах.

В банке я проработал семь лет, занимался администрированием баз данных. Но в 2010 году банк перестал существовать, и я устроился на удаленную работу в компанию из Кипра. Попробовал на себе романтическую жизнь фрилансера, пожил в Таиланде. Понял, что мне не нравится находиться в изоляции от людей. Чтобы компенсировать недостаток общения, пошел за вторым образованием. В результате у меня четыре красных диплома и еще один на подходе.

В то же время мы случайно создали компанию. Помимо основной работы, мы с партнером всегда находили небольшие дополнительные проекты. Однажды на нас вышел крупный клиент, который предложил создать юридическое лицо и собрать команду. Так у нас появилась компания Timely Soft, и она постоянно росла. Мы даже стали первыми резидентами Парка высоких технологий Кыргызстана.

На протяжении 10 лет существования компании мы всегда оставались в топ-3 на рынке







На протяжении 10 лет существования компании мы всегда оставались в топ-3 на рынке. В настоящий момент у нас работает около 160 человек. Есть сотрудники из Казахстана, России, Армении, Грузии, Нигерии — всего из 13 стран.

В прошлом году мы доросли до уровня, когда нами заинтересовались международные компании. Мы совершили слияние с американской организацией Kanda Software. Это открыло перед нами множество новых возможностей для привлечения международных экспертов и инвестиций, повышения уровня заработной платы, участия в более интересных проектах. Среди наших клиентов подразделение Johnson & Johnson, компания Lionbridge, бейсбольная команда Boston Red Sox и другие бренды.

О корпоративной культуре





Мы хотим, чтобы нашим людям на работе было интересно и комфортно. Поэтому ставим их во главе всего. Вместе работаем, зарабатываем, отдыхаем и планируем будущее.

Ценим в людях сознательность и коммуникабельность. Ждем от кандидатов опыт, желание встроиться в наши ценности, стремление к саморазвитию. Рады видеть тех, кто готов брать на себя ответственность и получать за это привилегии. Других предпочтений по поводу пола, национальности или религии у нас нет.





В команде есть дисциплина, но нет диктатуры. Мы мотивируем людей к самоорганизации на всех уровнях. Делегируем ребятам столько полномочий, сколько им нужно. Заботимся о том, чтобы каждый чувствовал причастность к происходящему. Имел свои полномочия и ответственность, принимал самостоятельные решения.

Каждый отдел самостоятельно выстраивает внутри собственную матрицу компетенций: кого считать начинающим, кого средним, а кого — ведущим специалистом. Люди понимают, какие квалификационные требования им нужно иметь, чтобы получить прибавку к заработной плате или повышение.

Мы создаем условия для развития сотрудников. В обязанности каждого члена команды входит иметь свой индивидуальный план развития, следовать ему. Есть возможность заниматься английским языком. Некоторые сотрудники даже сами преподают в образовательных учреждениях или на курсах.

Мы поддерживаем спортивные мероприятия. Вовлечены в экологические инициативы. Хотим быть комфортными, полезными и социально-ответственными.

Каким должен быть руководитель





Быть руководителем — значит брать на себя ответственность за процессы, которые превосходят тебя самого, с помощью имеющихся ресурсов.

Главная вещь, которую я выучил: руководитель — не значит главный. Лидер должен организовать процессы среди остальных участников команды так, чтобы они действовали максимально эффективно. У менеджера есть определенные функции. И если он правильно их исполняет, все остальные члены команды работают результативно. Руководитель должен следить за тем, чтобы все работало, и корректировать, если что-то идет не так.

Руководитель — не значит главный







Мой отец был военнослужащим, поэтому одна из книг, которая на меня повлияла — «Строевой устав». Там говорилось, что когда ты руководишь людьми и «ведешь их в бой», между вами одновременно должна существовать дисциплина и доверие. Я тоже считаю, что не могу требовать от людей того, что не могу или не хочу делать сам. Поэтому стараюсь быть с сотрудниками, понимать и решать их проблемы. Знаю, что когда потребуется совершить рывок, меня не подведут.

Управление — это отдельная профессия, которой нужно учиться и практиковаться. Все приходит с опытом. У меня отличная команда. Мы терпеливо относимся к ошибкам друг друга, учимся и растем вместе.

О преимуществах и сложностях





Ответственность всегда лежит на руководителе. На меня часто давит мысль, что моя неудача распространится на остальных. Цена ошибок руководителя значительно выше. Если ты не готов к этому, легко сломаться.





Но когда ты становишься руководителем, получаешь возможность транслировать свои мысли на широкую аудиторию, завоевывать умы и сердца. Переход в менеджмент позволил мне влиять на развитие IT-отрасли в стране. Вместе с командой мы берем много стажеров и обучаем их, преподаем в университетах, выполняя свой социальный долг. Также я стал Председателем Кыргызской Ассоциации Разработчиков Программного Обеспечения и Услуг, что тоже открывает передо мной новые горизонты.

Если раньше я что-то делал сам, то теперь могу научить 10 человек делать то же самое, контролировать их действия и тем самым кратно расширять свой потенциал. А когда люди начинают мыслить так же, как я, у нас начинается рост, который приводит к успеху. Это большое преимущество, если ты амбициозный человек.

Чтобы планировать время, нужно уметь делегировать. Это не только разгружает тебя, но и мотивирует сотрудников. Семья тоже помогает сохранять баланс.

О планах





Kanda Software CA растет как количественно, так и качественно. У нас огромные амбиции. В этом году мы открываем филиал в Алматы. В следующем году планируем открыть офис в Узбекистане.

Мы активно увеличиваем присутствие в социальной и технологической жизни стран Центральной Азии. Для нас важно развивать сообщества, в которых мы находимся.

Будем развивать внутренние процессы, вкладываться в HR-процедуры и HR-бренд. В планах — бороться за более интересные и качественные проекты.