Генеральный менеджер Courtyard by Marriott Tashkent о том, почему руководитель должен быть лидером и предпринимателем

Познакомились с генеральным менеджером первого отели сети Marriott в Узбекистане и узнали об особенностях работы бренда.





Александр Баканов, 40 лет, город — Ташкент, генеральный менеджер отеля Courtyard by Marriott Tashkent





О карьере и развитии





Я работаю в отельном бизнесе с 2003 года. Начинал в небольшом отеле, куда попал случайно, с позиции беллбоя. Проработал в компании 10 лет. Дошел до позиции руководителя службы размещения. Далее прошел годовое обучение в корпоративном образовательном центре сети отелей Azimut в роли стажера генерального директора. Получил огромный опыт, поработал в крупном отеле в разных департаментах, понял, как правильно взаимодействовать с персоналом. После окончания стажировки мне предложили остаться на позиции заместителя генерального директора.

Затем я оказался в Москве, где открывал четырехзвездочный отель. Вместе с командой занимался разработкой концепции и стандартов. Работал на другом проекте Azimut в Подмосковье. Возглавлял работу по открытию флагманского отеля этой же сети в Москве. Открывал Hilton Gardien в пригороде. Также работал в городе Хабаровск. А три года назад меня пригласили в Узбекистан.

Я присоединился к команде в процессе реализации отеля Courtyard by Marriott в городе Ташкент. Это первый отель сети Marriott в Узбекистане. В результате совместной работы у нас получился отличный проект, который успешно работает уже два года. Я занимаю позицию генерального менеджера.

Marriott — самая крупная международная сеть отелей







Marriott — самая крупная международная сеть отелей. В нее входит больше 7000 отелей по всему миру. Бренд входит в Топ-50 лучших отелей по версии Forbes. Взаимодействие с международной компанией — непростая задача. Чтобы получить франшизу, инвестору нужно выполнить массу требований. Во-первых, необходимо иметь профессиональную управляющую компанию. Поэтому инвестор собрал сильную команду, с помощью которой получил разрешение на развитие франшизы.

Мы открылись в декабре 2020 года, в период пандемии. Это было смелое и успешное решение инвесторов. В прошлом году мы вышли на операционный плюс уже на четвертом месяце работы. А теперь идем с еще большим приростом по отношению к 2021 году.

Внутри нашей отрасли есть инструмент, который замеряет, какую долю рынка занимает тот или иной бренд в своей категории. С сентября прошлого года мы находимся на первом месте этого рейтинга по загрузке отеля. Занимаем первое место по доходу на один доступный номер. Это отличные результаты.

О корпоративной культуре





Marriott работает практически в каждой стране. Это сильная сеть, внутри которой представлено более 30 брендов разного уровня. Всех их объединяет одна ценность — Put people first или «Люди в первую очередь». Речь идет не только о клиентах, но и о сотрудниках.





У бренда своя культура и история. Есть большая база для онлайн-обучения. Помимо первичных инструктажей, каждый новый сотрудник должен пройти 106 часов онлайн-тренингов. Это помогает полностью погрузиться в культуру и стандарты бренда. На выходе мы имеем члена команды, который синхронизирован с общей корпоративной культурой.

Мы регулярно поощряем лучших сотрудников, поддерживаем мотивацию к постоянному росту, растим приверженцев бренда.

Каким должен быть руководитель





Руководитель — это, в первую очередь, лидер. Отельный бизнес — это всегда про людей. Поэтому хороший лидер создает команду, ставит перед ней правильные цели, обучает коллег и ведет их к реализации поставленных задач.

Руководитель — это, в первую очередь, лидер







Руководитель — это предприниматель. Он должен подходить к ведению бизнеса как к собственному делу. Только тогда лидер сможет показывать хорошие результаты.

Важно не останавливаться на достигнутом, постоянно заниматься личным развитием, отслеживать тренды и учиться новому. Делиться своими знаниями с командой.

Еще одно важное качество — ответственность. Без нее практически невозможно управлять людьми.

Как руководитель я выбираю в команду зрелых, ответственных людей. Поэтому считаю, что не должен вмешиваться в работу департаментов. Выстраиваю работу так, чтобы я мог правильно поставить задачу и получить готовый результат, не погружаясь в нюансы ее исполнения.

Навыки, которые нужно развивать будущему менеджеру: тайм-менеджмент, ситуативный менеджмент, умение работать в команде и находить подход к любому человеку.

О преимуществах и сложностях





Существует много мнений о том, рождаются лидером или становятся. Но если не управляешь ты, то управляют тобой. Я предпочитаю управлять сам.

Моя работа предполагает общение с большим количеством людей. Мне нравится взаимодействовать с командой, делиться с сотрудниками опытом, получать от них полезную информацию.

Также мне нравится идея создания качественных услуг, в которых занято множество людей. Результаты нашей совместной работы приносят большое удовлетворение.

Сложностей в работе тоже много. И все они также связаны с людьми и особенностями управления.





Планировать рабочее и личное время мне помогает супруга. Семья для меня на первом месте. Она помогает мне быть дисциплинированным, планировать и организовывать свое время так, чтобы уделять родным людям достаточно внимания.

О планах





Компания Marriott будет развиваться в Узбекистане. Это уникальная страна, которая заслуживает внимания.

Ресторан отеля Courtyard by Marriott Tashkent уже стал лучшим среди заведений Ташкента. Мы занимаем первую тройку мест во всех внутренних метриках и рейтингах по региону. Будем поддерживать этот тренд. Постоянно увеличивать ключевые показатели и поддерживать высокий уровень удовлетворенности и лояльности гостей.

Как управляющая компания мы будем расширяться, помогать инвесторам разрабатывать концепции отелей, реализовывать их в Узбекистане и управлять ими.