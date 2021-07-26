Как молодые IT-специалисты из Центральной Азии находят работу в Google, Facebook и Amazon

Батырхан Орынкул, город — Маунтин-Вью, Software Engineer, Google





Я живу в США, в штате Калифорния и работаю программистом в Google.

Во время технических интервью, мне помогли навыки решения задач на алгоритмы и структуры данных. Один из эффективных способов развить этот навык — решать как можно больше задач. Есть много платформ с наборами задач и тестирующей системой, которая может моментально проверить предоставленное решение. Одна из самых популярных платформ — leetcode.com.

Также во время интервью большую роль играет умение выражать свои мысли и правильно объяснять решение задач. Научиться этому можно, практикуясь с другим человеком. Если у вас нет подходящих знакомых, можно так же воспользоваться специальными платформами.

Подробнее здесь.

Жарасхан Аман, город — Лондон, Software Engineer в Facebook, @ zharaskhan

Я переехал в Лондон в октябре 2020 года, после окончания программы бакалавриата в КБТУ.

Так получилось, что летом 2019 года я проходил стажировку в лондонском офисе Facebook. После успешного завершения стажировки, мне предложили приступить к работе на полную ставку по окончанию учебы.

Исходя из своего опыта, думаю, что немаловажную роль играет окружение. Намного легче проходить путь подачи заявки в компании совместно с кем-то. Поэтому полезно сформировать вокруг себя круг единомышленников.

Студентам и старшеклассникам я бы порекомендовал заниматься олимпиадным программированием, брать углубленные курсы алгоритмов, чтобы иметь хорошую базу.

Для подготовки к техническим интервью,советую сайт interviews.school, созданный нашим соотечественником. Он включает в себя темы по алгоритмам и структурам данных, задачи и многое другое.

Кроме того, важно прокачивать soft skills для того, чтобы уметь выражать мысли, достаточно ясно.

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Диана Абитова, город — Берлин, Software Engineer, eBay, @abv.diana

На четвертом курсе я решила пройти стажировку по профессии. Опыт в Казахстане у меня был, поэтому я хотела попробовать силы за рубежом. Существует много разных программ, но я подавала заявку через AIESEC. Сейчас я работаю инженером в eBay, в Германии. Помогаю строить высоконагруженные сервисы.

Когда я подавала документы на стажировки, мне много отказывали. В итоге у меня было два предложения, я думаю, самых лучших. Чтобы найти работу, важно развивать технические навыки. Для Tech индустрии — это алгоритмизация. Чем раньше вы начнете ее изучать, тем лучше. Также важно не бояться учиться новому. С таким мышлением на вас всегда будет спрос.

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Джемал Айтжанова, 26 лет, город — Сан-Франциско, программист, @jemalay

Я родилась в городе Ашхабад, Туркменистан. Потом мы с семьей переехали в Москву, где я провела все детство. Так как две мои сестры учились в США, после окончания школы я тоже переехала, чтобы поступить в университет. Живу здесь уже около десяти лет. Сейчас работаю программистом в Кремниевой Долине.

Во время учебы в университете я прошла три стажировки. Это помогло мне найти работу после окончания обучения.

При подаче документов и трудоустройстве в технические компании также помогают рекомендации от людей, которые уже там работают. Поэтому стоит заводить полезные знакомства, налаживать нетворкинг.

Помимо этого, рекомендую изучать алгоритмы и усиленно готовиться к техническим интервью. Для этого советую практиковаться на сайте leetcode.com. Эти навыки помогут вам быстрее занять желаемую должность в компании мечты.

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Адильбек Достияров, 24 года, город — Сиэтл, Software Development Engineer at Amazon Web Services, @ a _ dostiyarov

Я живу в городе Сиэтл на Северо-Западе США, штат Вашингтон. Здесь находится штаб-квартира компании Amazon. Работаю в облачном подразделении Amazon Web Services.

Еще во время учебы я начал искать стажировки по специальности. Прошел в Amazon Web Services в качестве стажера по разработке программного обеспечения. Конкуренция, конечно, намного серьезнее, чем в Казахстане. Но и возможностей так много, что на любой мозг можно найти что-то подходящее.

В США помимо опыта и знаний ценят soft-skills. Также всем посоветовал бы, изучать программирование. Так как лично сам вижу, как программистов здесь не хватает.

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