Джемал Айтжанова о работе в Oracle и как программистам трудоустроиться в США

Джемал Айтжанова, 26 лет, город — Сан-Франциско, программист, @jemalay





О переезде

Я родилась в городе Ашхабад, Туркменистан. Потом мы с семьей переехали в Москву, где я провела все детство. Так как две мои сестры учились в США, после окончания школы я тоже переехала, чтобы поступить в университет. Живу здесь уже около десяти лет. Сейчас работаю программистом в Кремниевой Долине.

Об адаптации и сложностях

Калифорния — самый дорогой штат Америки. Здесь иммигранты часто сталкиваются с финансовыми трудностями. В этом штате дорогое жилье, поэтому студенты обычно могут снять только комнату. Также здесь дорогое медицинское обслуживание.

При переезде, несмотря на то что я с первого класса усиленно изучала язык в английских школах, мне было трудно понять разговорную американскую речь. Американцы разговаривают слишком быстро. Конечно, я также испытала культурный шок. Все здесь устроено совершенно по-другому.





Меня удивило, что здесь на улице много бездомных людей и криминальных районов. Но мне понравилось, что в Калифорнии большое разнообразие культур, национальностей, религий и большое количество разной еды. Здорово, что люди с ограниченными возможностями в США имеют физический доступ в колледжи, кинотеатры, метро. Они живут полноценной жизнью.

Советую усиленно работать над собой, не прекращать верить в свою мечту. Также советую побольше общаться с соотечественниками за рубежом. Например, для меня было полезно участвовать в интернациональной ассоциации студентов. Я многому у них научилась и получила полезную информацию.

О развитии и карьере

Сначала я обучалась в муниципальном колледже. На третьем курсе перевелась в University of California, Berkeley на специальность Computer Science. Параллельно с этим подрабатывала в своем колледже.

Во время учебы в университете я прошла три стажировки. Это помогло мне найти работу после окончания обучения.





При подаче документов и трудоустройстве в технические компании также помогают рекомендации от людей, которые уже там работают. Поэтому стоит заводить полезные знакомства, налаживать нетворкинг.

Помимо этого, рекомендую изучать алгоритмы и усиленно готовиться к техническим интервью. Для этого советую практиковаться на сайте leetcode.com. Эти навыки помогут вам быстрее занять желаемую должность в компании мечты.

Я работаю в американской корпорации Oracle в качестве программиста





Сейчас я работаю в американской корпорации Oracle в качестве программиста. Мне нравится, что мы всегда работаем в командах. Менеджеры помогают сотрудникам в карьерном и профессиональном росте.

Процесс отбора в Oracle состоял из трех больших разделов. Первый этап — интервью с менеджером, где он рассказывает про свою команду, а вы рассказываете о себе. Если вы соответствуйте требованиям, вас приглашают на техническое интервью. Во время которого, вы снова рассказываете о себе, потом решаете одну или две технические задачи. На последнем этапе компания приглашает вас в офис, но я проходила его онлайн. Этот этап состоял из пяти интервью. Сначала вы разговариваете с менеджером о том, где и над какими проектами работали ранее. Остальные четыре интервью — технические. Интервьюеры смотрят можете ли вы решать технические проблемы, сравнивают ваш подход к решению задач с подходом других кандидатов. Во время решения нужно думать вслух, все объяснять.

Как повлиял переезд

Переезд в другую страну помог мне пересмотреть приоритеты. В США передо мной открылось еще больше возможностей для осуществления своей мечты. Я научилась работать над собой и развиваюсь как профессионал.