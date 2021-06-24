Диана Абитова о девушках в IT и работе в eBay в Германии

Диана Абитова, 24 года, город — Берлин, Software Engineer, eBay, @abv.diana

О переезде



На четвертом курсе я решила пройти стажировку по профессии. Опыт в Казахстане у меня был, поэтому я хотела попробовать силы за рубежом. Существует много разных программ, но я подавала заявку через AIESEC. Эта организация дает молодым людям возможность культурного обмена, развития лидерских навыков. Хочу отметить, что выбрать стажировку можно в любой стране мира и не только по технической профессии.





Сейчас я работаю инженером в eBay, в Германии. Помогаю строить высоконагруженные сервисы.

Об адаптации и сложностях

Сложности, с которыми можно столкнуться в Германии, самые стандартные: поиск квартиры, открытие счета в банке, получение медицинской страховки и вида на жительство. Также я бы хотела отметить, что тут может быть одиноко, поэтому важно завести хороших друзей. Культурный шок — это тоже нормально. Главное — не сдаваться и мыслить позитивно.

Мне повезло, что первое время меня поддерживали ребята из немецкого отделения AIESEC. Они помогли найти квартиру, встретили в аэропорту, проводили для меня и других ребят со всего мира интеграционные сессии, рассказывали, как справится с культурным шоком.

Меня удивило, что в Германии пакеты в супермаркетах нужно покупать, а бутылки, наоборот, сдавать и получать деньги. Это делается, чтобы люди более осознанно относились к экологии и природе. Думаю, нам есть чему поучиться. Я стараюсь даже в Казахстане сортировать мусор: пластик, бумага, отходы. В Германии и в Европе в целом понравилось, что молодежь рано хочет развиваться, быть независимыми, мыслит без рамок.

В Европе молодежь рано хочет развиваться, быть независимыми





Мой первый год в Германии был веселым. Я много работала, а в остальное время путешествовала с друзьями по Европе. Даже с моей небольшой зарплатой это было реально. Тем более, для студентов много скидок.

В Европе часто проходят tech конференции, которые оказывают студентам финансовую помощь, оплачивают билет и проживание. Teсh сообщество особенно помогает девушкам найти свой путь в IT. На таких конференциях я познакомилась с удивительными людьми, которые вдохновили меня заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Смотивировали изучать не только программирование, но и развивать навыки публичных выступлений. Важно не только то, какую инновационную технологию ты представляешь, но и умение удержать внимание публики. Большие tech события могут собирать до 10 000 человек.





Советую при переезде все планировать заранее. Здесь трудно что-то сделать в последнюю минуту. Лучше записываться как можно раньше. Заботиться о своем ментальном здоровье, не давить и не гнать себя слишком сильно. Не отчаиваться, если долго не получается найти хорошую квартиру или работу.

О развитии и карьере

Я работала в Казахстане со второго курса. Иногда мне за это не платили, но для меня гораздо важнее был опыт, и я действительно многому научилась. Бывали дни, когда я работала до поздних часов, но мне все было жутко интересно, я даже вела свой проект.

Когда я подавала документы на стажировки, мне много отказывали. В итоге у меня было два предложения, я думаю, самых лучших. Чтобы найти работу, важно развивать технические навыки. Для Tech индустрии — это алгоритмизация. Чем раньше вы начнете ее изучать, тем лучше. Также важно не бояться учиться новому. С таким мышлением на вас всегда будет спрос.

Когда моя стажировка подходила к концу, мне предложили продолжить работу, но я перешла в другую компанию. Мне нравится, что eBay старается заботиться о балансе работы и жизни. Поэтому сейчас я развиваю свои навыки программирования, изучаю новые языки, интересуюсь настройками умного дома.

В eBay заботятся о том, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно





В eBay заботятся о том, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно в независимости от внешних факторов. Для этого в компании часто проводят опросы и тренинги на разные темы. Например, одни из моих последних тренингов были связаны с ментальным здоровьем, как давать правильные фидбеки и почему важно, чтобы было больше девушек в IT. Мне нравится, что мы поднимаем такие темы.

Как повлиял переезд

Я стала больше заботиться об экологии и ценить время, проведенное дома, в Казахстане.