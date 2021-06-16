Жарасхан Аман о том, как в 23 года жить в Лондоне и работать в Facebook

Жарасхан Аман, 23 года, город — Лондон, Software Engineer в Facebook, @zharaskhan

О переезде

Я переехал в Лондон в октябре 2020 года, после окончания программы бакалавриата в КБТУ.

Так получилось, что летом 2019 года я проходил стажировку в лондонском офисе Facebook. После успешного завершения стажировки, мне предложили приступить к работе на полную ставку по окончанию учебы.





В детстве отец часто говорил, что мы должны получить образование за рубежом. Но, так как поучиться за границей не получилось, я решил там поработать. К тому же не хотелось упускать возможность проверить свои знания, и получить опыт в другой стране.

Об адаптации и сложностях

Великобритания — прогрессивная страна. В Лондоне меня поразил уровень развития инфраструктуры. В этом городе все работает словно по часам. Практически в любое место можно добраться на общественном транспорте. Ко всему этому, не может не радовать огромное количество парков и скверов по городу.

При переезде трудности вызывает языковой барьер. Например, я долгое время не понимал окружающих. Британский акцент давал о себе знать.

Также много времени и усилий отнимали бюрократические процессы страны. Как пример, я прождал полтора месяца, чтобы получить налоговый документ. Люди доверяют отправку важных документов по почте. Множество услуг происходит через доставку, и с этой задачей почта справляется неплохо. К примеру, я получал по почте банковскую карту, удостоверение личности.

А вот с поиском жилья и оформлением других документов при переезде проблем не возникло, так как мне помогал работодатель.

Мой совет — не бойтесь просить о помощи у других







Сложности возникали также с тем, что я прилетел в разгар пандемии. По правилам Великобритании приезжие из других стран должны провести 14 дней строгого карантина у себя дома. Нельзя выходить на улицу, в магазин, аптеку: только ты один в четырех стенах, на протяжении двух недель.

В начале декабря я купил билеты в Казахстан, чтобы провести дома новогодние праздники и отдохнуть. Но в этот момент начался локдаун по всей Великобритании, и как результат, мой рейс домой сорвался.

Мой совет — не бойтесь просить о помощи у других. Мне повезло, потому что тут живут мои друзья, которые переехали из Казахстана в Великобританию год назад. Они помогли во многих вопросах, в том числе и в рекомендациях по поиску квартиры в Лондоне. Благодаря им удалось обойти вопросы, с которыми они столкнулись при переезде.

Еще советую подписаться в Facebook или в других социальных сетях на группы вашего ЖК. Иногда там пишут полезную информацию.

О развитии и карьере

Когда я поступил в КТЛ, учитель информатики предложил мне углубленно изучать информатику и участвовать в олимпиадах. Несмотря на то, что я научился неплохо программировать, в школьные годы сталкивался с большим количеством вызовов и неудач. Иногда приходилось оставаться на выходные в лицее для подготовки к олимпиадам, учиться на каникулах. Наверное, благодаря страсти к программированию, настойчивости и мотивации тренеров из КБТУ я продолжил заниматься спортивным программированием и в университете. Два раза проходил в финал студенческого чемпионата мира по программированию ICPC.

В итоге у меня было около девяти лет опыта в олимпиадном программировании. Усилия, вложенные в участие в таких престижных олимпиадах, как ICPC, облегчили процесс подготовки к техническим интервью в зарубежных компаниях, так как формат, похожий.

После первого курса, я стажировался в казахстанской компании Codebusters. На втором курсе подавался на стажировку в зарубежные компании, но получил отказы. В результате попал в московский офис «Яндекс». А на третьем курсе меня взяли в Facebook.





Исходя из своего опыта, думаю, что немаловажную роль играет окружение. Намного легче проходить путь подачи заявки в компании совместно с кем-то. Поэтому полезно сформировать вокруг себя круг единомышленников.

Кроме того, важно учитывать ситуацию на рынке. Так как на данный момент пандемия внесла корректировки в работу многих компаний, возможно, где-то могут уменьшить набор сотрудников. И вам могут отказать, даже если вы подходите.

Студентам и старшеклассникам я бы порекомендовал заниматься олимпиадным программированием, брать углубленные курсы алгоритмов, чтобы иметь хорошую базу.

Для подготовки к техническим интервью,советую сайт interviews.school, созданный нашим соотечественником. Он включает в себя темы по алгоритмам и структурам данных, задачи и многое другое.

Кроме того, важно прокачивать soft skills для того, чтобы уметь выражать мысли, достаточно ясно.

О работе в Facebook

На данный момент я сотрудник Facebook в Лондоне. Разрабатываю внутренний сервис для оповещения сотрудников в случае неисправности и параллельно помогаю строить систему для хранения и обработки данных.

Facebook, в первую очередь, основана как социальная сеть. Поэтому в команде много процессов строится на общении. Мне нравятся еженедельные онлайн-сессии руководства, где можно задать интересующие вопросы или предложить какие-то идеи.

В моей команде десять человек и почти все из разных уголков мира





Более того, тут хорошо развита мультикультурность. В моей команде десять человек и почти все из разных уголков мира. Можно узнать людей с разным опытом, взглядами и идеями.

Как повлиял переезд

Я стал более терпеливым. Понял, как важно выделять время для общения с близкими, друзьями и семьей.