Казахстанец о том, как стал сотрудником Amazon и почему в США надо выкладываться на 200%

Адильбек Достияров, 24 года, город — Сиэтл, Software Development Engineer at Amazon Web Services, @a_dostiyarov

О переезде

Я живу в городе Сиэтл на Северо-Западе США, штат Вашингтон. Здесь находится штаб-квартира компании Amazon. Работаю в облачном подразделении Amazon Web Services. Во время пандемии, в свободное время, удалено преподавал в Astana IT University.

Приехал в США осенью 2019 года на обучение в магистратуре в University of Washington. Учился по специальности Computer Science с направлением Data Science сразу после окончания бакалавра в Назарбаев Университете, где получил степень в области робототехники и мехатроники.

Выбрать страну мне помог старший брат, который тоже отучился в Штатах. Еще в 2013 году он пригласил меня к себе на лето. Тогда я впервые побывал в Сиэтле, и город мне сильно понравился.





University of Washington — один из лучших университетов в области компьютерных наук. Получив такой диплом, я планировал так же получить опыт в лидирующих IT-компаниях мира.

Об адаптации и сложностях

Каждый штат в США, как отдельная страна, в каждом есть своя культура. В штате Вашингтон, к примеру, хорошо относятся к иммигрантам, так как огромное количество населения — талантливые специалисты из других стран, которые работают в Google, Facebook, Amazon.

В штате Вашингтон хорошо относятся к иммигрантам

Первая сложность, с которой могут столкнуться люди из наших стран — цены. Из-за высоких зарплат у местного населения цены тут могут показаться завышенными, особенно за аренду квартиры и продукты. У недавно приехавших ребят, вряд ли есть такие деньги. Но как только начинаешь работать, становится намного комфортнее.

Здесь многое зависит от кредитной истории. Если ее нет или она маленькая, не сможешь арендовать хороший дом, машину сможешь купить только за наличные. Начинайте строить свою кредитную историю как можно раньше.

Меня больше всего удивляет, насколько трепетно здесь относятся к людям, к клиентам. Купили велосипед, а через полгода он разонравился? Не проблема, вернут деньги и дадут скидочный купон на будущую покупку. Курьер из doordash забыл положить напиток из вашего заказа? Не проблема, заказ бесплатно.





Скорее всего, вам будет одиноко после насыщенного общения с семьей, друзьями в Казахстане. Не бойтесь, это нормально. Тут полным-полно сообществ по интересам. Всегда можно найти компанию. Во время карантина, конечно, это немного сложно. Но я не растерялся и взял себе двух щенков.

О развитии и карьере

Еще во время учебы я начал искать стажировки по специальности. Прошел в Amazon Web Services в качестве стажера по разработке программного обеспечения. Конкуренция, конечно, намного серьезнее, чем в Казахстане. Но и возможностей так много, что на любой мозг можно найти что-то подходящее.

Возможностей так много, что на любой мозг можно найти что-то подходящее

В США помимо опыта и знаний ценят soft-skills. Также всем посоветовал бы, изучать программирование. Так как лично сам вижу, как программистов здесь не хватает.

Я создаю ПО по распределению облачных ресурсов для оптимальной нагрузки серверов в различных датацентрах мира. В свободное время стараюсь не растерять навыки, полученные в университете, и создаю алгоритмы для трейдинга криптовалют на основе искусственного интеллекта.





Ходят слухи, что Amazon из своих сотрудников выжимает все соки. К сожалению, а может и к счастью, это не просто слухи. Сфера облачных вычислений зародилась относительно недавно и здесь много чего еще нужно создавать. Более того, к числу наших клиентов ежегодно присоединяются новые, у которых есть свои запросы и предпочтения. Часто бывает такое, что клиентами Amazon становятся компании, которые делают то, чего до них никто никогда не делал. Соответственно и запросы у них необычные и оригинальные. Это позволяет придумывать решения, которые до этого никто в облаке не реализовывал. Особенность в том, что приходится учиться быстрее, чем развиваются технологии, потому что именно тебе и приходится развивать технологию в этой области.

Как повлиял переезд

Я стал ответственнее. Живя в другой стране, у тебя нет шансов на ошибку. Нет возможности расслабиться и, если что-то в жизни идет не так, поехать пожить у родителей.

Усилия вознаграждаются. Если ты профессионал и хорошо делаешь свою работу, то все у тебя получится. Не встречал тут несправедливости в карьерном плане.

Здесь не терпят лени. К примеру, в США в году десять праздничных дней, что почти в два раза меньше, чем в Казахстане. Если ты не выкладываешься на 100%, в очереди стоит миллион других людей, готовых выкладываться на все 200%.