Как IT-предпринимателю получить льготы в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане: опыт резидентов IT-хабов

Пообщались с резидентами трех крупных хабов в Центральной Азии и узнали, какие льготы предлагают компаниям в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.





IT Park, Узбекистан





Муродхужа Муратов, город — Ташкент, руководитель IT-компании United IT Company





О компании





Я руководитель United IT Company, которая более известна как UIC Group. Мы разрабатываем проекты под ключ.

Как команда мы сформировались в 2019 году. Цель — реализовать 1000 проектов для клиентов на региональном уровне и 500 на международном. В прошлом году мы разработали более 100 региональных и 20 международных проектов. Поэтому понимаем, что выбранной цели можно достичь.

Наша миссия — создать особую культуру IT-специалистов Узбекистана, возобновить ценность традиций Ustoz-shogird или мастер-ученик. Поэтому с первых дней открытия компании организовали бесплатное обучение для членов команды. Средний возраст сотрудников — 23 года. Больше 40 % из них — студенты. За год мы расширились в четыре раза, открыли три офиса. В нашей команде уже более 70 человек. В планах до конца года увеличить штат до 200 сотрудников и открыть представительство за рубежом. Например, в ОАЭ, Турции, Японии или Южной Корее.

Как быть резидентом IT Park





Мы приняли решение стать резидентами IT Park, так как они предлагают хорошие льготы. Мы можем экономить ресурсы и направлять их на развитие сотрудников. Сосредоточиться на работе, а не думать о том, как покрыть налоги.

Также мы открыли в лице IT Park регулятора, партнера, который во многом помогает. Совместно мы разработали много проектов, организовали несколько значимых IT-мероприятий. Каждая встреча с сотрудниками организации открывает перед нами новые возможности для сотрудничества.

IT Park также оказывает поддержку по части нетворкинга или, если нужно, по уточнению правовых аспектов того или иного процесса. Всегда выступают за нас. Мы чувствуем поддержку по поиску новых клиентов и кандидатов на вакансии. Особенно это стало заметно, когда в Узбекистан хлынула волна экспатов. Радует, что регулятор одинаково справедлив ко всем.

Нравится, что администрация принимает предложения по развитию и улучшению работы парка. Главное — работать сообща, поэтому ведется работа по налаживанию коммуникации между резидентами.

Рекомендации





Рекомендую IT Park всем, кто хочет начать бизнес в IT-сфере, в Узбекистане. Здесь вы найдете много возможностей.

Astana Hub, Казахстан





Жанайдар Кумекбаев, 32 года, город — Астана, co-founder проекта Saqtau, @zhanikast





О компании





Я получил образование в Suffolk University по специальности «Международный бизнес-менеджмент». Во время учебы в Штатах заметил, что у сокурсников была потребность в хранении вещей на период каникул. Там же впервые узнал о компании U-haul, которая предлагала клиентам индивидуальные камеры хранения.

После возвращения в Казахстан я работал в национальных и частных компаниях, в том числе связанных с логистикой. Познакомился с особенностями складского хранения и перевозки грузов.

В начале 2021 года создал проект Saqtau. Он родился на черновике. Не было ничего, кроме желания и веры в реализацию проекта. Мы начинали с 30 квадратных метров. Теперь, после восьми месяцев работы, оперируем более 600 квадратными метрами в Астане и Алматы.

Saqtau — сервис хранения вещей по принципу «облачное хранилище в офлайне». Объединяет IT-платформу, складские помещения и услуги логистики. Упаковка, погрузка, доставка на склад и возврат включены в стоимость услуги. Особенность в том, что сотрудники фотографируют все вещи и загружают их в личный кабинет. Клиент сервиса может выбрать нужный предмет и заказать возврат прямо в приложении.

Как быть резидентом Astana Hub





Резидентом Astana Hub мы стали посредством участия в программе финансирования стартапов Seed Money. За год работы привлекли 20 миллионов тенге, 10 миллионов из которых получили в рамках Seed Money, где наш проект занял третье место.

Статус резидента Astana Hub освобождает от уплаты таких налогов, как КПН, НДС, НДС на импорт товаров, налог на роялти, ИПН и социальный налог за нерезидентов, что уже сказывается на удобстве ведения бизнеса и его кратном масштабировании. Мы можем реинвестировать сэкономленные средства в развитие проекта.





Еще одна особенность — нетворкинг. Благодаря мероприятиям, программам и единому нетворкингу Astana Hub, наш проект стал узнаваем среди стартап-комьюнити, получил дополнительную экспертную поддержку.

Для получения статуса участника технопарка, достаточно собрать минимальный пакет документов и расписать подробный бизнес-план. Для нас, как для компании, которая привыкла работать с документацией и обращать внимание на мелочи, этот процесс не был сложным.

Рекомендации





Важно учитывать, что статус резидента Astana Hub — это отличная мера господдержки. Такими возможностями нужно пользоваться.

Я рекомендую резидентство тем, кто видит свое будущее в создании цифровых решений, которые будут нести высокую ценность для общества. Государство, помогая IT-компаниям через послабления в корпоративной части налогов, способствует становлению новых игроков на рынке, их выходу на экспорт. Тем самым возвращает в экономику страны вложенные инвестиции. В перспективе это положительная динамика для страны.

Парк Высоких Технологий, Кыргызстан





Абдуадыл Бердибаев, 23 года, город — Бишкек, Software Developer, CEO Zettasoft, linkedin.com





О компании





Я Software Developer. Также занимаюсь подбором команд в стартапы. Работаю в ZettaSoft как CEO — занимаюсь построением долгосрочных отношений с партнерами. Выступаю как Product Owner в казахстанском стартапе.

ZettaSoft зародилась в декабре 2021 года. Наша цель — продвигать поколение Zetta в IT-индустрию. Каждый сотрудник может сформировать свою команду в компании под стартап проект, а мы поможем их продвижению.

Как быть резидентом Парка Высоких Технологий





Мы стали резидентами Парка, так как видели в этом ряд преимуществ. В первую очередь, это классное комьюнити. А во-вторых, освобождение от налога на экспорт, от НДС, налога с продаж, налога на прибыль. Также предусмотрено снижение подоходного налога с 10% до 5% и социальных отчислений — с 27,5% до 12%.

Сложности были и будут везде. Самое главное — идти вперед не смотря ни на что.

Рекомендации





Рекомендую работу в ПВТ аутсорсинговым компаниям и стартапам, которые занимаются экспортом.