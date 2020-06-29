Как IT-компании из Центральной Азии выходят на международный рынок, находят клиентов и привлекают инвестиции

Kid Security





Асат Ашаманов, родной город — Астана, Kid Security, @kid.security

Талгат Аяпов, родной город — Астана, Kid Security





Мы создали сервис, который помогает родителям быть спокойнее за детей и нравится самим детям. Установив приложение на телефон ребенка, родители знают его местоположение и могут посмотреть, сколько времени он тратит на социальные сети и игры. Также видят количество зарядки на телефоне, историю передвижений. Есть функция дозвона, даже если телефон на беззвучном режиме.

Особенность Kid Security в том, что мы учитываем не только пользу со стороны родителей, но и со стороны ребенка. Дети любят приложение, потому что в нем есть система поощрений за успехи. Все достижения ребенка оцифровываются, за что он получает похвалу от родителей. Наше приложение не хотят удалять.

На сегодняшний день у приложения свыше 50 000 скачиваний — 70 % клиентов не из Казахстана. Мы нацелены на рынки России, Европы и США, где покупательная способность выше.

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Workly





Искандар Ганибоев, город — Ташкент, CEO Workly





Workly — это система учета рабочего времени, которая полезна для ритейла, HoReCa, здравоохранения и компаний, подразумевающих работу офисов.

Workly позволяет фиксировать приход-уход сотрудников. Мы можем видеть, кто опоздал, кто ушел раньше, кто уходит в отпуск, уезжает в командировку, топ дисциплинированных сотрудников. Можем вести в системе учет типов отсутствия, опоздания, причины. Всю информацию видим в отчетах.

Мы можем удовлетворить многие запросы. К примеру, у нас есть крупный клиент в России, сеть супермаркетов «Азбука вкуса». Это продвинутый клиент, который отправляет нам интересные запросы. Обрабатывая их, мы растем, к примеру, создаем новые типы рабочих графиков.

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CTOgram





Жандос Турсумбаев, родной город — Семей, «СТОgram», @ctogram





«СТОgram» — единая централизованная система для поиска СТО, запчастей, штрафов ПДД и других услуг в области автосервиса. Проект запустился в апреле 2017 года и восемь месяцев был бесплатным. Мы ждали реакции от пользователей и готовили продукт. Когда увидели, что приложение реально помогало людям выбирать СТО, а автосервисы получали больше клиентов, запустили платную версию.

Мы разрабатываем продукт под официальных дилеров, чтобы давать больший выбор. Хотим интегрироваться с крупным поставщиком запчастей и банком. Если в автосервисе у клиента нет денег на деталь, то банк переводит сумму, а клиент дальше платит рассрочку.

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Antidolg.Kz





Нурхан Искендир, 24 года, родной город — Астана, сооснователь проекта «Антидолг», @antidolg.kz





«Антидолг» — онлайн-сервис, который помогает снизить сумму долга заемщика. При обращении к нам человек получает необходимую информацию о займе, организации, процентах и долге. После этого весь материал переходит от менеджеров к юристам, которые загружают информацию в нейронную сеть. Сеть автоматически готовит документы искового характера и выгружает их в судебный кабинет. После этого мы ведем весь процесс, и договор признается недействительным.

В феврале привлекли инвестиции от частного инвестора и начали расти ежемесячно на 15 %. Пригласили в команду профессиональные кадры, которые выстроили систему. В августе привлекли второй раунд инвестиций от венчурного фонда по оценке в 2 000 000 $.

Мы работаем в Казахстане и решаем местную проблему. Уже протестировали другие рынки, узнали, что есть интерес в других странах.

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CodifyLab





Динара Руслан, родной город — Бишкек, директор по проектам и разработке продуктов в международной IT-компании Zensoft, сооснователь и управляющий партнер Codifylab, @dinaruslan00





Компания работает в пяти странах, а штат сотрудников вырос до 130 человек. Это было нелегко, пришлось испытать все сложности быстрого роста.

Мы выполняем проекты в разных сферах. Некоторые из клиентов входят в топ-100 компаний мира. Помогаем сотрудникам MIT Media lab строить Artificial Intelligence — искусственный интеллект. С нами работают биотехнологические и транспортные компании. У нас строятся системы для дронов, которые помогают оценить масштабы разрушений в автоматическом режиме. Мы работаем над системами для авиакомпаний, которые помогают прогнозировать и анализировать техническое состояние самолетов, разрабатываем систему блокчейн для компаний топ-3 ICO 2018 года.

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Growave





Эльдар Галиев, город — Бишкек, CEO Growave





Growave — это маркетинговая платформа для онлайн-магазинов, которая помогает продавцам получать лояльность клиентов. Мы предоставляем целый набор инструментов, который автоматизирует и облегчает жизнь продавцам при получении доверия клиентов, которые приходят к ним на сайт.

Чтобы установить Growave, нужно всего пара минут. Человек заходит на наш сайт, нажимает «Установить», выбирает тарифный план, и все — наш продукт уже есть на их веб-сайте.

Мы разработали Growave для клиентов платформы Shopify. Это платформа, которая позволяет создавать онлайн-магазины за пару минут. На данный момент на платформе Shopify запустились 1 200 000 магазинов.

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CRM Technologies





Улан Джумашев, 35 лет, родной город — Бишкек, генеральный директор CRM Technologies, Facebook





Мы относимся к компаниям, которых в узких IT-кругах называют IT-интеграторами.

Новинка для всего рынка — текстовые колл-центры — это наш сервис Chat2desk.kg. Он подключает в call-центр все текстовые каналы заказчика: Whatsapp, Instagram, Facebook, live chat, twitter и другие каналы связи. Их можно обрабатывать, получать статистику, распределять чаты между операторами и другое.

Наши клиенты — преимущественно компании среднего и большого размера: банки, страховые компании, телекоммуникации, крупный ритейл, производство и предприятия в сфере горнодобывающей промышленности.

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Nazzar





Бобур Рахимов, директор, основатель проекта @nazzar_official





Nazzar — система, построенная по принципу облачных технологий, которая позволяет применять дополненную реальность в различных областях. Одно из преимуществ — скорость добавления контента без необходимости выпускать новую версию приложения, а также кроссплатформенная работа.

В октябре 2018 года мы участвовали в международной выставке, где Nazzar стал победителем в номинации «Лучший инновационный проект». У нас появились клиенты и поддержка от государства.

В январе 2019 года я презентовал Nazzar президенту. Он предложил внедрить систему во всех крупных исторических памятниках страны. Первый smart-музей в Центральной Азии создала наша компания — им стал мавзолей Амира Тимура в Самарканде.

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Smart Satu





Болатбек Оспанов, 35 лет, основатель Smart Satu





Мы резиденты Парка высоких технологий, а это один из крупных и развивающихся IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе. Через четыре месяца мы создали продукт, который начал работать на рынке Казахстана. И следующие инвестиции в проект составили 3,3 миллиона долларов. В нашей команде работают разработчики из Казахстана, Беларуси и России.

Название простое — умные продажи. Особенность в том, что любой человек мира может спокойно произнести наше название, слова легко читаются. Мы поставили перед собой задачу — стать успешной казахстанской компанией.

По Казахстану у нас есть франшизные партнеры, главный офис находится в Алматы и Москве. Наша система работает в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане и Беларуси.

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Platonus





Болат Башеев, 33 года, родной город — Петропавловск, председатель правления Arlan Ventures, platonus.kz





Platonus — автоматизированная информационная система для вузов и колледжей. Внедрение этой образовательной платформы способствовало эффективной организации учебного процесса.

При линейной системе обучения план был понятен и готов, ничего не надо было считать. А при введении новой системы, когда 10-20 тысяч студентов выбирают по 70 предметов наперед, нужно было составить группы и расписание. Вручную это сложно посчитать.

Это был наш первый проект, который успешно состоялся. 90 % рынка вузов и больше половины колледжей используют эту систему. Из года в год он становится только лучше, система постоянно развивается. В соответствии с запросами Platonus совершенствуется. Это один из самых успешных отечественных проектов, который помогает миллионам людей. В Platonus зарегистрировано полтора миллиона пользователей.

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Robo Wunderkind





Рустем Акишбеков, родной город — Алматы, CEO & Founder Robo Wunderkind





Мы обучаем детей робототехнике и программированию с помощью нашего продукта. Robo Wunderkind — это образовательный инструмент в виде игрушки. Каждому, кто заказывает у нас один из наборов, приходит коробка с модулями и руководством по тому, как собирать разные проекты.

Как только вы собрали своего робота, пользуясь инструкцией, его нужно подключить к своему смартфону через Wi-Fi или Bluetooth. Затем скачиваете одно из наших приложений RoboPlayApp или Robo Programming App. Первое приложение позволяет просто играться с роботом, его функционал достаточно ограничен. А второе уже научит вашего ребенка программированию. С помощью этого приложения возможно запрограммировать робота под любые действия, которые вы только захотите. В наборе есть датчики приближения, движения, температуры, модули с встроенной камерой, микрофоном и динамиками.

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