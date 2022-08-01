Как иностранцу открыть счет в Закавказье, ОАЭ, США и Турции: список подходящих банков

Собрали четыре статьи, которые помогут понять, в каких банках ОАЭ, Турции, Закавказья и США иностранец сможет открыть банковский счет.







Где экспату открыть счет в ОАЭ. 7 международных и местных банков









Банковские счета в Дубае и других Эмиратах предлагают его владельцу ряд преимуществ, в том числе: стабильность, высокий уровень конфиденциальности, большое количество офисов. Банковская система Объединенных Арабских Эмиратов — одна из наиболее надежных в мире.



Citibank — франчайзинговая дочерняя компания Citigroup. Это многонациональная корпорация финансовых услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США. Своим клиентам банк предлагает широкий спектр финансовых продуктов и услуг: потребительский банкинг, кредитование, обмен валюты, кредитные карты.



Это международный банк. Работает на рынках Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Имеет более 1700 филиалов в более чем 70 странах мира.

В Эмиратах Standard Chartered предлагает широкий ряд банковских услуг для частных клиентов и компаний.

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10 банков Грузии, Армении и Азербайджана, где экспаты смогут открыть счет









Процесс открытия личного счета в банках Грузии не сложный. Нужно лично подойти в филиал банка в Грузии. У вас не будут требовать наличие минимального депозита для открытия счета, а сборы за работу довольно низкие. Именно поэтому многие иностранцы отдают предпочтение местным финансовым институтам.



Это один из крупнейших коммерческих банков Грузии. У него более 100 филиалов. Bank of Georgia наиболее популярен среди тех, кому нужны переводы SWIFT, поддерживает Apple Pay.



Один из банков-лидеров Грузии. В TBC Bank нерезиденты могут открыть мультивалютный счет для осуществления повседневных банковских операций. С его помощью они могут делать неограниченные переводы в разных валютах по всему миру.

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Citibank, Bank of America и еще 4 американских банка, где экспат сможет открыть счет





Если в будущем вы планируете переезд в США, то уже сегодня нужно задуматься о возможных финансовых и бытовых вопросов. Особенно об открытии личного счета в одном из банков страны.

Банки США предлагают клиентам несколько видов счетов для частных лиц: расчетный счет checking account, депозитный счет saving account, кредитный счет credit account. Каждый из них предназначен для разных целей.



Один из мировых лидеров в банковской сфере. Действует на территории более чем ста стран по миру. Предлагает широкий спектр услуг для частных лиц и бизнеса.



В течение долгого времени Chase Bank остается одним из лидеров банковской сферы США. Банк предлагает большое количество услуг для физических лиц: расчетные счета, депозитные счета, специальные пакеты для студентов и военных.

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7 банков Турции, где экспаты смогут открыть счет









Любой желающий может открыть счет в турецких банках. Но для этого необходимо личное присутствие. Получить данную услугу удаленно не получится. Турецкие счета годятся для Swift-переводов, оплаты онлайн-подписок и просто для поддержания платежеспособности в Турции.



Garanti Bank — второй по величине частный банк в Турции. Предоставляет услуги во всех сферах бизнеса, включая платежные системы, розничный, коммерческий, корпоративный и инвестиционный банкинг. Без проблем оформляют счета для экспатов, а карту присылают курьером или почтой.



Основное преимущество этого банка — выгодные условия по депозитам с низкими ставками. Denizbank работают не только с гражданами Турции, но и делают акцент на иностранных инвесторах. Персонал со знанием английского языка и версия официального сайта на английском — приятный бонус.

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