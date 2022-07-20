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7 банков Турции, где экспаты смогут открыть счет
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Сегодня в 15:45

7 банков Турции, где экспаты смогут открыть счет

Рассказываем про семь банков Турции, в которых вы сможете открыть счет по приезде в страну.

Любой желающий может открыть счет в турецких банках. Но для этого необходимо личное присутствие. Получить данную услугу удаленно не получится. Турецкие счета годятся для Swift-переводов, оплаты онлайн-подписок и просто для поддержания платежеспособности в Турции.

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Сам процесс не отнимает много времени и сил, но вам могут отказать без веских на то причин. Дело в том, что не все банки рады иностранным жителям. Даже в разных отделениях одного банка вам могут в первом — отказать, а во втором — принять.

Из документов понадобится: загранпаспорт, паспорт, турецкий ИНН, симкарта и наличные деньги для депозита. По поводу ВНЖ нужно уточнять у каждого банка отдельно.


Garanti BBVA

Garanti Bank — второй по величине частный банк в Турции. Предоставляет услуги во всех сферах бизнеса, включая платежные системы, розничный, коммерческий, корпоративный и инвестиционный банкинг. Без проблем оформляют счета для экспатов, а карту присылают курьером или почтой.


Denizbank

ТУРЦИЯ БАНК

Основное преимущество этого банка — выгодные условия по депозитам с низкими ставками. Denizbank работают не только с гражданами Турции, но и делают акцент на иностранных инвесторах. Персонал со знанием английского языка и версия официального сайта на английском — приятный бонус.

Банк выдаст вам именную карту в день заявки.


Yapı Kredi

Финансовая организация представлена в разных странах мира. Клиентам доступен максимально полный пакет услуг и операций.


Isbank

ТУРЦИЯ БАНК

Основная деятельность банка направлена на услуги для иностранцев в Турции. Их филиалы также представлены в Китае, Великобритании и странах Ближнего Востока.


Akbank

Основное преимущество банка среди других учреждений — наличие обширной сети филиалов на территории Турции. Персонал также предоставляет услуги на английском языке.


HSBC

ТУРЦИЯ БАНК

В HSBC доступен спектр самых востребованных банковских услуг. Банк предлагает широкий спектр продуктов корпоративным, коммерческим и частным клиентам.


VakifBank

Это третий по размеру активов турецкий банк. Имеет три международных филиала, расположенных в Нью-Йорке, Бахрейне и Арбиле. VakifBank предлагает множество услуг: ипотечный кредит, оплата счетов онлайн, осуществление переводов Swift Code за пределы Турции, переводы средств в пределах Турции в другие банки.

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