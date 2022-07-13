Citibank, Bank of America и еще 4 американских банка, где экспат сможет открыть счет

Собрали список финансовых учреждении в США, где приезжие могут без труда открыть банковский счет.







Если в будущем вы планируете переезд в США, то уже сегодня нужно задуматься о возможных финансовых и бытовых вопросов. Особенно об открытии личного счета в одном из банков страны.

Банки США предлагают клиентам несколько видов счетов для частных лиц: расчетный счет checking account, депозитный счет saving account, кредитный счет credit account. Каждый из них предназначен для разных целей.

Каждое из финансовых учреждений устанавливает собственные правила регистрации банковского счета иностранцам. Например, Wells Fargo потребует у вас ID карту или водительское удостоверение, номер социального страхования. А в Bank Of America запрашивают ФИО, дату рождения, номер социального страхования, адрес проживания в США, номер телефона и email.

Citibank









Один из мировых лидеров в банковской сфере. Действует на территории более чем ста стран по миру. Предлагает широкий спектр услуг для частных лиц и бизнеса.

Физические лица могут открыть несколько видов счетов. Есть огромный выбор пластиковых карт: от дебетовых до кредитных.

Для открытия персонального счета в Citibank требуется следующий пакет документов: заграничный и гражданский паспорт клиента, CV клиента, подтверждение дохода, при наличии свидетельство ИНН.





JPMorgan Chase





Источник фотографии:

smefinanceforum.org



В течение долгого времени Chase Bank остается одним из лидеров банковской сферы США. Банк предлагает большое количество услуг для физических лиц: расчетные счета, депозитные счета, специальные пакеты для студентов и военных.

Для новых клиентов, открывающих счета в банке, предусмотрены бонусы и специальные предложения. Минимальный депозит не требуется. Услуги банка доступны как в отделениях — их более 4500 по стране, так и онлайн.





Wells Fargo









Wells Fargo входит в число пяти крупнейших банков страны, работает в США и Канаде. Помимо расчетных, депозитных счетов и счетов для пенсионных накоплений, банк предлагает кредитные пакеты, а также возможность взять ипотеку. Есть возможность удаленного управления счетами через интернет-банкинг и мобильное приложение.





Bank of America









Один из крупнейших банков страны предоставляет услуги как для бизнеса, так и для частных лиц. Преимущества наличия личного счета в Bank of America: возможность осуществления денежных международных переводов при минимальных убытках, возможность использования услуг американского банка и наличие почтового адреса, получение пластиковой платежной карты Visa и MasterCard от одного из западных банков.





Goldman Sachs Group









Источник фотографии: liquidity-provider.com

Американский многонациональный инвестиционный банк и компания, предоставляющая финансовые услуги со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Goldman Sachs предлагает услуги в области инвестиционного банкинга, управления активами и инвестициями.





TD Bank









Источник фотографии: fincyte.com

Банк работает в основном на Восточном побережье, в 15 штатах США. Для открытия счета вам понадобится паспорт, водительское удостоверение, подтверждение адреса — договор аренды жилья, местный номер телефона.



