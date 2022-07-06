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10 банков Грузии, Армении и Азербайджана, где экспаты смогут открыть счет
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Сегодня в 15:45

10 банков Грузии, Армении и Азербайджана, где экспаты смогут открыть счет

Собрали список десяти банков Грузии, Армении и Азербайджана, где иностранцы смогут без проблем открыть банковский счет.

Грузия

Тбилиси


Процесс открытия личного счета в банках Грузии не сложный. Нужно лично подойти в филиал банка в Грузии. У вас не будут требовать наличие минимального депозита для открытия счета, а сборы за работу довольно низкие. Именно поэтому многие иностранцы отдают предпочтение местным финансовым институтам.

В стране функционируют десятки учреждений, однако на форумах экспаты отмечают несколько из них.


Bank of Georgia


Это один из крупнейших коммерческих банков Грузии. У него более 100 филиалов. Bank of Georgia наиболее популярен среди тех, кому нужны переводы SWIFT, поддерживает Apple Pay.

Для открытия счета требуется: загранпаспорт, анкета KYC, документы о подтверждении дохода, подтверждение адреса проживания в Грузии, квитанция об оплате регистрационного сбора за рассмотрение заявки. Процедура обычно занимает 3-5 дней.


TBC Bank


Один из банков-лидеров Грузии. В TBC Bank нерезиденты могут открыть мультивалютный счет для осуществления повседневных банковских операций. С его помощью они могут делать неограниченные переводы в разных валютах по всему миру, а также снимать наличные, обменивать валюту, платить за товары и услуги, пользоваться денежными средствами на счете в любое время.


Liberty Bank


Банк отличается более высокими ценами на тарифы. Для открытия счета понадобится: анкета-заявление, загранпаспорт, местная сим-карта, подтверждение дохода.

На сегодняшний день Liberty Bank — самый крупный частный банк в Грузии.


Credo Bank


Это небольшой банк, в котором экспаты могут открыть себе счет. Credo Bank предлагает три типа карт: универсальная, дебетовая и безымянная Mastercard.

Азербайджан

Баку

В ведущих банках страны иностранным гражданам с видом на жительство открывается счет в любых филиалах банка. Соответствующий документ нужно получить в Государственной миграционной службе. Однако согласно регламенту Центробанка Азербайджана, нерезидентам без разрешения на проживание на территории Азербайджана не разрешается открытие банковского счета и предоставление карты в банках страны.


VTB Azərbaycan

Универсальный банк предлагает комплекс современных продуктов и услуг международного уровня. Официальное открытие банка VTB Azərbaycan состоялось 23 ноября 2009 года.


Kapital Bank

Это коммерческий банк, основанный в 1874 году как Азербайджанский сберегательный банк. Kapital Bank имеет штаб-квартиру в Баку, у него более 10 филиалов и 20 отделений по всей стране.

Армения

Ереван

Нерезиденты не столкнуться с особыми сложностями во время открытия счета в местных банках. Стандартный пакет документов как для частных лиц, так и для открытия счета организации включает в себя: заграничный паспорт, справка НДФЛ-2, армянская сим-карта, договор об аренде жилья. В зависимости от требований банков могут потребоваться разные документы.

Если вы хотите подать услугу онлайн, стоит обратится напрямую в выбранный вами банк.


ID Bank


Банк делает упор на высокое качество обслуживания клиентов, инновации, новые подходы и цифровизацию. Их главная цель — стать лучшей новаторской финансовой структурой в Армении и выбором клиента №1. Но стоит учитывать, что банк один из самых дорогих в стране по величине комиссий за переводы и обслуживание счета.

Для открытия счета у вас не потребуют вид на жительство или аренду квартиры на шесть месяцев.


ConverseBank


Это динамично развивающийся банк, который предлагает различные услуги физическим и юридическим лицам. Банк руководствуется следующими корпоративными ценностями: ответственность за социальную и окружающую среду, репутация банка, профессионализм, инновации.


ArdshinBank


Банк был основан в 2002 году. Имеет более 60 отделении в Республике и одно представительство в Париже.

Для открытия счета вам понадобится: паспорт или заграничный паспорт, договор аренды. Карта поддерживает Apple Pay, а вероятность отказа низкая.


InecoBank


InecoBank предлагает полный спектр банковских услуг, включая цифровые банковские решения для физических лиц, малого и среднего бизнеса и корпоративных клиентов.

Банк был основан 7 февраля 1996 года, а с 1998 года сотрудничает с более чем 30 высокопоставленными международными финансовыми организациями.


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#грузия #банк #азербайджан #армения #закавказье
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