Где экспату открыть счет в ОАЭ. 7 международных и местных банков

Если вы собираетесь переехать в ОАЭ, но не уверены, какие банки предоставляют услуги открытия счета для нерезидентов страны, смотрите этот список.
Банковские счета в Дубае и других Эмиратах предлагают его владельцу ряд преимуществ, в том числе: стабильность, высокий уровень конфиденциальности, большое количество офисов. Банковская система Объединенных Арабских Эмиратов — одна из наиболее надежных в мире.
Тем, кто не является резидентом страны, достаточно сложно открыть счет именно в международных банках. Связано это с рядом жестких требований. Иностранцу удобнее и менее энергозатратно будет открыть счет именно в местных финансовых институтах.
Международные банки
Citibank
Citibank — франчайзинговая дочерняя компания Citigroup. Это многонациональная корпорация финансовых услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США. Своим клиентам банк предлагает широкий спектр финансовых продуктов и услуг: потребительский банкинг, кредитование, обмен валюты, кредитные карты.
С 2015 года Citibank требует от новых клиентов розничных банковских услуг поддержания минимального баланса в размере 35 000 дирхамов ОАЭ.
Standard Chartered
Это международный банк. Работает на рынках Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Имеет более 1700 филиалов в более чем 70 странах мира.
В Эмиратах Standard Chartered предлагает широкий ряд банковских услуг для частных клиентов и компаний. Для открытия счета для физического лица банк запрашивает:
- — Паспорт.
- — Выписку из личного счета с текущего банка физического лица, за последние три месяца.
- — Присутствие человека в банке.
- — Заполнение банковских форм.
Помимо этого, все документы должны быть на английском языке. Требования к размеру неснижаемого остатка на счету будут зависеть от выбранного тарифа.
HSBC
HSBC Bank Middle East Limited — крупнейший и наиболее широко представленный международный банк на Ближнем Востоке. Его головной офис находится в ОАЭ. Кроме того, у банка 24 филиала и офисов на территории Эмиратов.
Местные банки
Emirates NBD
Ведущая банковская группа в регионе — Emirates NBD была создана 16 октября 2007 года. Это крупный игрок на рынке корпоративных банковских услуг.
Требуемые документы для открытия личного счета в ОАЭ в Emirates NBD:
- — Оригинал заграничного паспорта, при посещении банка.
- — Резидентская виза ОАЭ. Не обязательно для сберегательного счета со статусом Priority.
- — Еmirates ID. Не обязательно для сберегательного счета со статусом Priority.
- — Заполненные заявления на открытие банковского счета.
По усмотрению банка могут потребоваться дополнительные документы.
Mashreq Bank
Это самый популярный банк в Объединенных Арабских Эмиратах. Более половины населения страны владеет банковскими счетами именно в этой организации. Сегодня Mashreq предоставляет традиционные и исламские персональные банковские услуги.
Mashreq имеет 12 зарубежных офисов в девяти странах, включая Европу, Соединенные Штаты, Азию и Африку.
Abu Dhabi Islamic Bank
ADIB — один из ведущих банков в ОАЭ и четвертый по величине исламский банк в мире по размеру активов. Штаб-квартира находится в Абу-Даби. Это также первый исламский банк в эмирате Абу-Даби.
В Арабских Эмиратах банк ADIB открыл около 130 филиалов и установил более 700 банкоматов. В одном только Дубае открыто около 30 филиалов банка и установлено более 200 банкоматов.
RAK Bank
RAK Bank работает с 1976 года. Организация входит в число банков, которые для открытия личного счета требуют от заявителя предоставить Emirates ID. Если у вас его еще нет, то есть возможность завести Saving Account. Это отличный вариант для тех, кто не имеет возможности заниматься вопросами резидентства.
Уже после того, как вы получите Emirates ID, у вас вместе со статусом налогового резидента открывается доступ ко всем услугам. Все разновидности личного счета требуют от заявителя предоставить в банк следующие документы:
- — заграничный паспорт
- — форму заявления
- — копии Emirates ID и резидентской визы ОАЭ
- — справку о зарплате.