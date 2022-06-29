Где экспату открыть счет в ОАЭ. 7 международных и местных банков

Если вы собираетесь переехать в ОАЭ, но не уверены, какие банки предоставляют услуги открытия счета для нерезидентов страны, смотрите этот список.





Банковские счета в Дубае и других Эмиратах предлагают его владельцу ряд преимуществ, в том числе: стабильность, высокий уровень конфиденциальности, большое количество офисов. Банковская система Объединенных Арабских Эмиратов — одна из наиболее надежных в мире.

Тем, кто не является резидентом страны, достаточно сложно открыть счет именно в международных банках. Связано это с рядом жестких требований. Иностранцу удобнее и менее энергозатратно будет открыть счет именно в местных финансовых институтах.

Международные банки





Citibank — франчайзинговая дочерняя компания Citigroup. Это многонациональная корпорация финансовых услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США. Своим клиентам банк предлагает широкий спектр финансовых продуктов и услуг: потребительский банкинг, кредитование, обмен валюты, кредитные карты.

С 2015 года Citibank требует от новых клиентов розничных банковских услуг поддержания минимального баланса в размере 35 000 дирхамов ОАЭ.





Это международный банк. Работает на рынках Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Имеет более 1700 филиалов в более чем 70 странах мира.

В Эмиратах Standard Chartered предлагает широкий ряд банковских услуг для частных клиентов и компаний. Для открытия счета для физического лица банк запрашивает:

— Паспорт.

— Выписку из личного счета с текущего банка физического лица, за последние три месяца.

— Присутствие человека в банке.

— Заполнение банковских форм.

Помимо этого, все документы должны быть на английском языке. Требования к размеру неснижаемого остатка на счету будут зависеть от выбранного тарифа.





HSBC Bank Middle East Limited — крупнейший и наиболее широко представленный международный банк на Ближнем Востоке. Его головной офис находится в ОАЭ. Кроме того, у банка 24 филиала и офисов на территории Эмиратов.

Местные банки





Ведущая банковская группа в регионе — Emirates NBD была создана 16 октября 2007 года. Это крупный игрок на рынке корпоративных банковских услуг.

Требуемые документы для открытия личного счета в ОАЭ в Emirates NBD:

— Оригинал заграничного паспорта, при посещении банка.

— Резидентская виза ОАЭ. Не обязательно для сберегательного счета со статусом Priority.

— Еmirates ID. Не обязательно для сберегательного счета со статусом Priority.

— Заполненные заявления на открытие банковского счета.

По усмотрению банка могут потребоваться дополнительные документы.





Это самый популярный банк в Объединенных Арабских Эмиратах. Более половины населения страны владеет банковскими счетами именно в этой организации. Сегодня Mashreq предоставляет традиционные и исламские персональные банковские услуги.

Mashreq имеет 12 зарубежных офисов в девяти странах, включая Европу, Соединенные Штаты, Азию и Африку.





ADIB — один из ведущих банков в ОАЭ и четвертый по величине исламский банк в мире по размеру активов. Штаб-квартира находится в Абу-Даби. Это также первый исламский банк в эмирате Абу-Даби.

В Арабских Эмиратах банк ADIB открыл около 130 филиалов и установил более 700 банкоматов. В одном только Дубае открыто около 30 филиалов банка и установлено более 200 банкоматов.





RAK Bank работает с 1976 года. Организация входит в число банков, которые для открытия личного счета требуют от заявителя предоставить Emirates ID. Если у вас его еще нет, то есть возможность завести Saving Account. Это отличный вариант для тех, кто не имеет возможности заниматься вопросами резидентства.

Уже после того, как вы получите Emirates ID, у вас вместе со статусом налогового резидента открывается доступ ко всем услугам. Все разновидности личного счета требуют от заявителя предоставить в банк следующие документы:

— заграничный паспорт

— форму заявления

— копии Emirates ID и резидентской визы ОАЭ