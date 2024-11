HUMO ARENA представляет ежегодный HUMO FEST

Humo Fest 2.0: легенды узбекского рэпа и новые таланты объединяются на крупнейшем хип-хоп событии годаЭтой зимой Humo Arena станет эпицентром хип-хоп культуры — фестиваль Humo Fest приглашает всех на уникальный концерт, где выступят легенды узбекского рэпа и яркие новые таланты. На одной сцене соберутся известные артисты из Узбекистана и Казахстана, такие как Shoxrux, Shaxriyor, Say Mo, Asl Wayne, Dj Doppi Twins, Millymallymoe, Ruxsora-Emm, Tair M, Toir Axmed и The 5ayz. Кроме того, на фестивале ожидаются и другие исполнители, которые зажгут своим уникальным стилем и драйвом.Humo Fest — это праздник хип-хопа, который объединит исполнителей с разным опытом и стилями, но одинаковой страстью к музыке. В программе — мощные треки, неожиданные коллаборации и энергетика, способная зарядить каждого зрителя. Фестиваль продемонстрирует, как развивается хип-хоп сцена Центральной Азии, представляя публике как любимых артистов, так и перспективные имена, которые обещают удивить.1 декабря 2024 года, 19:00Humo Arena, Ташкент— Shoxrux— Shaxriyor— Say Mo— Asl Wayne— Dj Doppi Twins— Millymallymoe— Ruxsora-Emm— Tair M— Toir Axmed— The 5ayzИ другие.+99894 800 55 55, +99890 318 43 93к Humo Fest и станьте частью истории узбекского хип-хопа!