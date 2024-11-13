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HUMO ARENA представляет ежегодный HUMO FEST
Новости Центральной Азии и мира

07.11.2024

HUMO ARENA представляет ежегодный HUMO FEST

Humo Fest 2.0: легенды узбекского рэпа и новые таланты объединяются на крупнейшем хип-хоп событии года

Этой зимой Humo Arena станет эпицентром хип-хоп культуры — фестиваль Humo Fest приглашает всех на уникальный концерт, где выступят легенды узбекского рэпа и яркие новые таланты. На одной сцене соберутся известные артисты из Узбекистана и Казахстана, такие как Shoxrux, Shaxriyor, Say Mo, Asl Wayne, Dj Doppi Twins, Millymallymoe, Ruxsora-Emm, Tair M, Toir Axmed и The 5ayz. Кроме того, на фестивале ожидаются и другие исполнители, которые зажгут своим уникальным стилем и драйвом.

Humo Fest — это праздник хип-хопа, который объединит исполнителей с разным опытом и стилями, но одинаковой страстью к музыке. В программе — мощные треки, неожиданные коллаборации и энергетика, способная зарядить каждого зрителя. Фестиваль продемонстрирует, как развивается хип-хоп сцена Центральной Азии, представляя публике как любимых артистов, так и перспективные имена, которые обещают удивить.

Дата: 1 декабря 2024 года, 19:00
Место проведения: Humo Arena, Ташкент

Участники:

— Shoxrux
— Shaxriyor
— Say Mo
— Asl Wayne
— Dj Doppi Twins
— Millymallymoe
— Ruxsora-Emm
— Tair M
— Toir Axmed
— The 5ayz

И другие.

Для дополнительной информации и сотрудничества:
+99894 800 55 55, +99890 318 43 93

Присоединяйтесь к Humo Fest и станьте частью истории узбекского хип-хопа!

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#узбекистан #фестиваль #рэп #таланты
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