Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

kak-bystro-rasti-po-kar-ernoy-lestnice-30-krutyh-sovetov-ot-opytnyh-rukovoditeley
Как быстро расти по карьерной лестнице: 30 крутых советов от опытных руководителей
16
Главный

15.04.2022

Как быстро расти по карьерной лестнице: 30 крутых советов от опытных руководителей

Пообщались с CEO крупных компаний Центральной Азии и попросили их поделиться карьерными советами для молодых специалистов.


Как построить карьеру и стать хорошим руководителем: 5 советов от президента группы компаний «Шин-Лайн»

Андрей Антонович Шин, 50 лет, город — Алматы, президент группы компаний «Шин-Лайн»

07121210.jpg

1. Сохраняйте баланс.

В профессиональной жизни всегда есть стремление к идеализации внешних обстоятельств и чрезмерному контролю. Чтобы его придерживаться, нам требуется много эмоциональных ресурсов.

2. Стройте правильные коммуникации.

Здесь два ключевых аспекта.

Создайте удобный канал коммуникации. Доступность руководителя для обратной связи — ключевой фактор успеха. Если вы поддерживаете дистанцию власти, то рано или поздно окажетесь в информационном вакууме, перестанете принимать правильные тактические и стратегические управленческие решения.

Еще три карьерных совета по ссылке.

5 советов от CEO OSON для тех, кто хочет стать успешным руководителем

Фарход Махмудов, 42 года, город — Ташкент, Founder, CEO OSON, @farkhod__makhmudov

IMG_6654.JPG

1. Учитесь

Учитесь много и эффективно. Пока это можно сделать на деньги родителей. Я убежден: то, что мы называем «удачей», на самом деле вовремя полученные знания.

2. Поймите, что вам нравится

Когда выбираете себе профессию, не смотрите туда, где модно. Важно разобраться в том, чем вы хотели бы заниматься каждый день, если у вас не было бы необходимости зарабатывать.

Еще три карьерных совета по ссылке.

6 советов от генерального директора «Альянс Продукт» для тех, кто хочет стать руководителем

Бакытбек Ускенбаев, 47 лет, город — Бишкек, генеральный директор «Альянс Продукт», @bakyt_uskenbaev

IMG_0180 (1).jpg

1. С самого начала работайте так, будто развиваете свой бизнес.

Лично я всегда так работал. Возможно, поэтому меня быстро продвигали по карьерной лестнице без всяких связей. Многие не понимают, зачем выкладываться на полную силу, если работаешь на «дядю». Но важно помнить, что со временем работать не в полную силу становится привычкой. И потом, если вы начнете свой бизнес, привычка работать на 100% и больше может уже и не появиться.

2. Если хотите со временем создать свой бизнес, лучше начать карьеру в средней или крупной компании.

Стремитесь поработать в разных отделах. Руководство любой компании заинтересовано в инициативных сотрудниках. Необходимо изучить все сферы работы предприятия, чтобы получить опыт. Ошибки в своем бизнесе могут стоить слишком дорого и даже оказаться фатальными. А ошибки в чужой компании будут стоить дешевле, даже если вас оштрафуют.

Еще четыре карьерных совета по ссылке.

7 советов от CEO red_mad_robot central asia, которые помогут построить карьеру мечты

Агиис Конкабаева, 38 лет, город — Алматы, CEO red_mad_robot central asia, @agiis_k

2022-12-02 12.33.32.jpg

1. Занимайтесь тем, что дает энергию.

Выберите профессию или направление, которое сочетается с вашими интересами и вдохновляет вас. Если то, чем вы занимаетесь, не добавляет энергии и удовлетворения, следует остановиться и проанализировать, что можно изменить.

2. Будьте открыты новым знаниям и никогда не переставайте развиваться.

Чтобы быть первоклассным экспертом, нужно постоянно следить за последними тенденциями и повышать свою квалификацию. Если вы в курсе событий, изменений на рынке, новых трендов, сможете выделиться среди конкурентов.

Еще пять карьерных советов по ссылке.

8 советов от председателя правления «FINCA Банк», которые помогут стать успешным руководителем

Махмуд Саидахматов, 46 лет, город — Бишкек, Председатель правления «FINCA Банк», Linkedin

Махмуд Саидахматов

1. Оглядывайтесь назад.

Воспитайте привычку оглядываться на шесть-девять месяцев назад и задавать себе вопрос: «Смог ли я добиться изменений или развития в жизни за это время?».

Эти изменения могут быть связаны с работой, карьерой или личной жизнью. Они необязательно должны быть масштабными. Скорее, наоборот, небольшими, но указывающими на развитие вашей личности, знаний и способностей. Например, вы прочли книгу, научились кататься на лыжах, получили водительские права, обучились программе Excel или запомнили 50 новых слов на английском языке. Все это говорит о том, что вы не стоите на месте, а развиваетесь и двигаетесь вперед.

2. Ограничивайте влияние токсичных пессимистов на вашу жизнь.

Бывают пессимисты и те, кто доказывает свою точку зрения окружающим как единственное и правильное мнение. Тем самым они лишают окружающих веры в успех и победу. Таких я называю «токсичными пессимистами».

Еще шесть карьерных советов по ссылке.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #предприниматели #карьера #центральнаяазия #сео
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Рекламисты и маркетологи из Центральной Азии о сложностях и вызовах профессии и о том...
3270
Глава Банка ЦентрКредит о том, как за три 3 года из традиционной организации сделали ...
4538
О том, как из банковского работника стать управляющей современного ТРЦ в Костанае
12729
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.