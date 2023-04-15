Как быстро расти по карьерной лестнице: 30 крутых советов от опытных руководителей

Пообщались с CEO крупных компаний Центральной Азии и попросили их поделиться карьерными советами для молодых специалистов.





Как построить карьеру и стать хорошим руководителем: 5 советов от президента группы компаний «Шин-Лайн»

Андрей Антонович Шин, 50 лет, город — Алматы, президент группы компаний «Шин-Лайн»

1. Сохраняйте баланс.

В профессиональной жизни всегда есть стремление к идеализации внешних обстоятельств и чрезмерному контролю. Чтобы его придерживаться, нам требуется много эмоциональных ресурсов.

2. Стройте правильные коммуникации.

Здесь два ключевых аспекта.

Создайте удобный канал коммуникации. Доступность руководителя для обратной связи — ключевой фактор успеха. Если вы поддерживаете дистанцию власти, то рано или поздно окажетесь в информационном вакууме, перестанете принимать правильные тактические и стратегические управленческие решения.

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5 советов от CEO OSON для тех, кто хочет стать успешным руководителем

Фарход Махмудов, 42 года, город — Ташкент, Founder, CEO OSON, @farkhod__makhmudov





1. Учитесь

Учитесь много и эффективно. Пока это можно сделать на деньги родителей. Я убежден: то, что мы называем «удачей», на самом деле вовремя полученные знания.

2. Поймите, что вам нравится

Когда выбираете себе профессию, не смотрите туда, где модно. Важно разобраться в том, чем вы хотели бы заниматься каждый день, если у вас не было бы необходимости зарабатывать.

Еще три карьерных совета по ссылке.

6 советов от генерального директора «Альянс Продукт» для тех, кто хочет стать руководителем

Бакытбек Ускенбаев, 47 лет, город — Бишкек, генеральный директор «Альянс Продукт», @bakyt_uskenbaev





1. С самого начала работайте так, будто развиваете свой бизнес.







Лично я всегда так работал. Возможно, поэтому меня быстро продвигали по карьерной лестнице без всяких связей. Многие не понимают, зачем выкладываться на полную силу, если работаешь на «дядю». Но важно помнить, что со временем работать не в полную силу становится привычкой. И потом, если вы начнете свой бизнес, привычка работать на 100% и больше может уже и не появиться.

2. Если хотите со временем создать свой бизнес, лучше начать карьеру в средней или крупной компании.

Стремитесь поработать в разных отделах. Руководство любой компании заинтересовано в инициативных сотрудниках. Необходимо изучить все сферы работы предприятия, чтобы получить опыт. Ошибки в своем бизнесе могут стоить слишком дорого и даже оказаться фатальными. А ошибки в чужой компании будут стоить дешевле, даже если вас оштрафуют.

Еще четыре карьерных совета по ссылке.

7 советов от CEO red_mad_robot central asia, которые помогут построить карьеру мечты

Агиис Конкабаева, 38 лет, город — Алматы, CEO red_mad_robot central asia, @agiis_k

1. Занимайтесь тем, что дает энергию.

Выберите профессию или направление, которое сочетается с вашими интересами и вдохновляет вас. Если то, чем вы занимаетесь, не добавляет энергии и удовлетворения, следует остановиться и проанализировать, что можно изменить.

2. Будьте открыты новым знаниям и никогда не переставайте развиваться.

Чтобы быть первоклассным экспертом, нужно постоянно следить за последними тенденциями и повышать свою квалификацию. Если вы в курсе событий, изменений на рынке, новых трендов, сможете выделиться среди конкурентов.

Еще пять карьерных советов по ссылке.

8 советов от председателя правления «FINCA Банк», которые помогут стать успешным руководителем

Махмуд Саидахматов, 46 лет, город — Бишкек, Председатель правления «FINCA Банк», Linkedin





1. Оглядывайтесь назад.

Воспитайте привычку оглядываться на шесть-девять месяцев назад и задавать себе вопрос: «Смог ли я добиться изменений или развития в жизни за это время?».

Эти изменения могут быть связаны с работой, карьерой или личной жизнью. Они необязательно должны быть масштабными. Скорее, наоборот, небольшими, но указывающими на развитие вашей личности, знаний и способностей. Например, вы прочли книгу, научились кататься на лыжах, получили водительские права, обучились программе Excel или запомнили 50 новых слов на английском языке. Все это говорит о том, что вы не стоите на месте, а развиваетесь и двигаетесь вперед.

2. Ограничивайте влияние токсичных пессимистов на вашу жизнь.

Бывают пессимисты и те, кто доказывает свою точку зрения окружающим как единственное и правильное мнение. Тем самым они лишают окружающих веры в успех и победу. Таких я называю «токсичными пессимистами».