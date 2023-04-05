Как построить карьеру и стать хорошим руководителем: 5 советов от президента группы компаний «Шин-Лайн»

«Шин-Лайн» — один из самых крупных производителей мороженого в Центральной Азии. Мы попросили президента группы компаний поделиться своим опытом и дать несколько советов тем, кто только начинает карьеру.





Андрей Антонович Шин, 50 лет, город — Алматы, президент группы компаний «Шин-Лайн»





О себе

В 1995 году я основал небольшое семейное предприятие по производству мороженого.

Сегодня, спустя 25 лет, компания «Шин-Лайн» — крупнейший производитель холодного лакомства в Центральной Азии и первый экспортер казахстанского мороженого на зарубежные рынки. Нашу продукцию знают и любят не только в Казахстане, но и в других странах.





Карьерные советы

1. Сохраняйте баланс.

В профессиональной жизни всегда есть стремление к идеализации внешних обстоятельств и чрезмерному контролю. Чтобы его придерживаться, нам требуется много эмоциональных ресурсов. Сложно работать долго в таком режиме. Избыточная идеализация несет вместе с собой разочарование и ощущение бесконтрольности событий. Неожиданные события влекут эмоциональное и профессиональное выгорание, утрату интереса и мотивации. Опускаются руки и падают личные результаты.

Я рекомендую создавать точку приложения сил и баланса. Например, поставить определенный KPI или создать «дорожную карту» результата. Это придает чувство контроля над ситуацией. Даже отклонения не выбьют вас с правильного направления. Вы всегда можете корректировать эту систему. С ростом осознанности приходит чувство сбалансированности: ощущение контроля и наличия сил для этого контроля.

Из моих личных наблюдений: Первыми выгорают несистемные и неорганизованные люди. Даже те, кто демонстрировал большую личную энергию.

Антипрактика: заниматься «тушением пожаров», игнорирование неопределенности будущего и отсутствие желания его упорядочить.

2. Стройте правильные коммуникации.

Здесь два ключевых аспекта.

Создайте удобный канал коммуникации. Доступность руководителя для обратной связи — ключевой фактор успеха. Если вы поддерживаете дистанцию власти, то рано или поздно окажетесь в информационном вакууме, перестанете принимать правильные тактические и стратегические управленческие решения.

От своих руководителей я требую быть не только в офисе, но и говорить с людьми, знать текущие события «на земле». Важно составить картину из мнений всех сотрудников: рабочих, водителей, фасовщиц, охранников фабрики, сотрудников офиса, торговых представителей. Ведь от всех этих людей зависит эффективность компании в целом, а значит, результат работы руководителя.

Тренируйте умение слышать собеседника. Слушать и слышать — два разных навыка. Последнее — самый важный навык в моем личном рейтинге.

Антипрактика: делить собеседников по статусу.

3. Следите за профессиональным ростом.

Компании позволительно отставать от профессионального уровня сотрудника. В ней всегда должны быть «переростки», которые тянут всех в правильное будущее.

Но сотрудник никогда не должен отставать от профессионального уровня компании. Он обязан расти вместе с ней. Если вы видите дисбаланс, значит, можно ждать замедления темпов роста.

Медленно растущие сотрудники принимают на работу такие же кадры. Постепенно могут образоваться подразделения работников, которые не соответствуют амбициям компании. В этой ситуации стоит помнить: «Скорость каравана равна скорости последнего верблюда». Позитивно, когда сотрудник «драйвит» рост, личным примером показывает будущее.

Антипрактика: фразы: «Мы всегда так работали» и «Я не намерен меняться».

4. Развивайте лидерские качества.







Есть много подходов к лидерству. Я бы выделил одно важное качество — волю к достижению результата. Часто в долгосрочных проектах команды теряют фокус, происходят внутренние конфликты, потеря энергии к достижениям.

Лидерство — это, прежде всего, способность снова собрать команду, задать мотивацию, показать практики организационного менеджмента. Волевые качества — главный двигатель любого лидера.

Антипрактика: не доводить дело до логического завершения, распыляться, раствориться в команде и отказаться от роли лидера.

5. Выходите за рамки.

Для меня личный успех — это выход из предписанной социальной и профессиональной роли. Проблема менеджеров — установка на работу в узких границах профессии. Это устаревший подход. Бизнес настолько усложнился, что нельзя делать ставку на сотрудника, который понимает только в производстве. Обязательно потребуется, чтобы он понимал в бюджетировании, планировании, документообороте, проектировании, имел знания о продуктах своих конкурентов и так далее.

Я по первому образованию врач. В процессе работы пришлось учиться экономике и праву. А становление производственного предприятия научило меня работе технологов пищевой промышленности, инженеров, конструкторов оборудования и многому другому.

Рецепт для первого шага прост: интересуйтесь, как работает ваш партнер или смежное подразделение. Например, несложно понять сроки и приоритеты подрядчика, его квалификацию и ключевых лиц. Поняв внутреннюю кухню, вы сможете управлять его эффективностью, приобретете независимость от недобросовестных подрядчиков, получите влияние на ситуацию и повысите свою эффективность.

Антипрактика: пассивность — потребность «сидеть и ждать у моря погоды».