5 советов от CEO OSON для тех, кто хочет стать успешным руководителем

Основатель крупнейшей платежной системы Узбекистана поделился советами для тех, кто только начинает карьеру.





Фарход Махмудов, 42 года, город — Ташкент, Founder, CEO OSON, @farkhod__makhmudov

О себе

Мой путь к карьере финансиста начался в Ташкентском финансовом институте. Мне с детства нравились цифры, и я не сомневался, кем стану в будущем. Во время моего студенчества не было такого направления, как финтех, поэтому я планировал работать в банке. Сразу после выпуска начал карьеру банкира. Спустя год осознал, что мне не нравится эта работа. Ушел в коммерцию, работал бухгалтером на частные компании. Параллельно занимался экспортом сельскохозяйственной продукции по СНГ. Позже страсть к цифрам дала понять, что я не смогу спрятаться от очевидного пути в бизнес. Туда, где цифры решают почти все, а хорошие аналитики строят империи.

С навыками финансиста, управленца и soft skills я быстро построил небольшое производство. Потом занимался оптовой торговлей. В этом бизнесе впервые создал свой IT-продукт — автоматизировал продажи. Строить собственное решение был интересно, а результат вывел на впечатляющие цифры.

В 2015 я начал строить проект в IT без привязки к офлайн-бизнесам. Одна из моих идей — сервис бронирования отелей — провалилась. Одновременно я занимался изучением архитектуры алгоритмов OSON. Эту компанию я не строил по принципам IT-проектов. Мы сфокусировались на разработке финансовых систем, схем транзакций.

Сейчас OSON — полноценная экосистема для электронных платежей. Мы строим сложные магистрали для денег, оказываем услуги практически полноценного банка без стандартных форм банковской деятельности.

Моя карьера подходит к пиковым показателям. Как СЕО я должен привести команду к IPO. Мы уже готовы к первым инвесторским раундам. Цель: Вырастить азиатского единорога с тюркско-арабскими корнями.

Карьерные советы

1. Учитесь

Учитесь много и эффективно. Пока это можно сделать на деньги родителей. Я убежден: то, что мы называем «удачей», на самом деле вовремя полученные знания.

2. Поймите, что вам нравится

Когда выбираете себе профессию, не смотрите туда, где модно. Важно разобраться в том, чем вы хотели бы заниматься каждый день, если у вас не было бы необходимости зарабатывать.

В моем случае это финансы. Мне нравится разрабатывать схемы, географию транзакций, следить за рынками и прогнозировать, что будет с деньгами через год.

3. Не идите по легкому пути

Совет для тех, кто решил создать свой бизнес: Не выбирайте легкие и короткие пути. Бизнес — игра в долгий срок. Легкие решения быстро разваливаются. Если хотите подняться высоко, нужно строить свою лестницу, а не идти по чужой.

4. Читайте книги

В моем графике всегда есть время для чтения. Книги круто переворачивают мозг.

5. Не торопитесь

Основательно подходите к каждому проекту. Любое здание будет дольше стоять с прочным фундаментом. В бизнесе такая же история.