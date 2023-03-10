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6 советов от генерального директора «Альянс Продукт» для тех, кто хочет стать руководителем
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/
Профессии

Вчера в 13:45

6 советов от генерального директора «Альянс Продукт» для тех, кто хочет стать руководителем

Бакытбек Ускенбаев поделился рекомендациями, которые помогут молодым специалистам построить успешную карьеру.


Бакытбек Ускенбаев, 47 лет, город — Бишкек, генеральный директор «Альянс Продукт», @bakyt_uskenbaev

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О себе

В 1998 году я окончил Кыргызско-Российский Славянский университет в Бишкеке по специальности «Инженер-программист». Во время учебы и после нее работал в разных государственных и коммерческих организациях по найму. Практически сразу начал карьеру на руководящих должностях.

В 28 лет стал руководителем крупной коммерческой структуры. Получил большой опыт. Со временем понял, что могу заниматься собственным бизнесом.

Свой бизнес начал в 35 лет. К этому времени накопил небольшой стартовый капитал. Продал, что смог и создал дистрибьюторскую компанию.

Сегодня «Альянс Продукт» — это компания, которая крепко стоит на ногах и динамично развивается, со средним приростом около 50% год к году.


Карьерные советы


1. С самого начала работайте так, будто развиваете свой бизнес.

Лично я всегда так работал. Возможно, поэтому меня быстро продвигали по карьерной лестнице без всяких связей. Многие не понимают, зачем выкладываться на полную силу, если работаешь на «дядю». Но важно помнить, что со временем работать не в полную силу становится привычкой. И потом, если вы начнете свой бизнес, привычка работать на 100% и больше может уже и не появиться.

2. Если хотите со временем создать свой бизнес, лучше начать карьеру в средней или крупной компании.

Стремитесь поработать в разных отделах. Руководство любой компании заинтересовано в инициативных сотрудниках. Необходимо изучить все сферы работы предприятия, чтобы получить опыт. Ошибки в своем бизнесе могут стоить слишком дорого и даже оказаться фатальными. А ошибки в чужой компании будут стоить дешевле, даже если вас оштрафуют.

3. Берите на себя повышенную ответственность.

Особенно если это предлагает ваше руководство. Но это не значит работать за других. Это значит работать за себя на 100% и отвечать за результат. Ситуация с наличием ответственных сотрудников всегда напряженная. И таких людей любой грамотный руководитель будет продвигать и удерживать.

4. Помогайте коллегам.

Точнее, не отказывайте в помощи и не навязывайте другим свои услуги. Это не значит делать работу за других. Взаимовыручка — хорошее человеческое качество, которое помогло выжить людям. Даже если смотреть прагматично, ваш коллега может уйти на повышение, и с собой он может забрать того, кто ему помогал.

5. Будьте честным с самим собой.

Если допустили ошибки в работе, честно признайте их и не взваливайте ответственность на других или внешние обстоятельства. Это поможет найти истинные причины ошибок, исправить их и не допускать в будущем. Переложить ответственность на других — значит успокоить себя и не искать источник проблем. Любой современный руководитель обязательно будет продвигать и поощрять такого сотрудника.

6. Повышайте свой уровень квалификации.

Занимайтесь самообразованием. Не ждите, что компания, в которой вы работаете, должна обучать вас. Если вы нашли какие-то курсы, которые помогут вам работать лучше, но которые вам не по карману, можно обратиться за со-финансированием к работодателю.

Многие работодатели готовы участвовать в повышении вашей квалификации на таких условиях. Сотрудников, которые постоянно повышают свой уровень, обязательно продвигают.

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