8 советов от председателя правления «FINCA Банк», которые помогут стать успешным руководителем

Опытный руководитель крупнейшего банка Кыргызстана поделился советами, которые помогут молодым специалистам построить карьеру.





Махмуд Саидахматов, 46 лет, город — Бишкек, Председатель правления «FINCA Банк», Linkedin

О себе

После поступления в колледж я твердо знал, что мое будущее будет связано с финансами. После окончания экономического факультета в Ташкентском Государственном Университете я несколько лет работал в одном из крупных банков Узбекистана. Как специалист по проектному финансированию много общался с разными людьми, изучал аспекты управления и планирования бизнеса.

Чтобы получить новые знания, поступил в Университет Манчестера в Великобритании и окончил его в 2002 году. После возвращения работал банковским консультантом в немецкой консалтинговой компании LFS Financial Systems GmbH. Мы реализовывали проекты в сфере микро- и малого финансирования в Узбекистане, Азербайджане и в Таджикистане.

Опыт, полученный в банке Узбекистана и немецкой компании, заложил основу для дальнейшего продвижения. В 2007 году я пришел в компанию FINCA. Работал руководителем FINCA в Азербайджане и Иордании, был в составе совета директоров компании в Таджикистане, Азербайджане и Пакистане. Теперь моя должность — Председатель правления «FINCA Банка» в Кыргызстане.

Карьерные советы

1. Оглядывайтесь назад.

Воспитайте привычку оглядываться на шесть-девять месяцев назад и задавать себе вопрос: «Смог ли я добиться изменений или развития в жизни за это время?».

Эти изменения могут быть связаны с работой, карьерой или личной жизнью. Они необязательно должны быть масштабными. Скорее, наоборот, небольшими, но указывающими на развитие вашей личности, знаний и способностей. Например, вы прочли книгу, научились кататься на лыжах, получили водительские права, обучились программе Excel или запомнили 50 новых слов на английском языке. Все это говорит о том, что вы не стоите на месте, а развиваетесь и двигаетесь вперед.

Привычка постоянно развиваться позволит преуспевать в работе и жизни, становиться более разносторонним и интересным для бизнес-партнеров, близких и родных.

2. Ограничивайте влияние токсичных пессимистов на вашу жизнь.

Бывают пессимисты и те, кто доказывает свою точку зрения окружающим как единственное и правильное мнение. Тем самым они лишают окружающих веры в успех и победу. Таких я называю «токсичными пессимистами».

Старайтесь окружать себя позитивными людьми и сотрудниками, которые не боятся перемен.

3. Поддерживайте команду в ошибках.

Старайтесь создавать в команде такую культуру, в которой сотрудники не боятся пробовать что-то новое и совершать ошибки в работе. Нулевой риск-аппетит к ошибкам может привести к стагнации компании и потере ее рыночных позиций. Я верю, что успех невозможен без ошибок и стараний. Поэтому, если люди в команде допускают ошибки, значит, они работают. Сотрудники пробуют что-то новое и готовы рисковать в рамках своих полномочий.

Ошибок не бывает только там, где никто ничем не занимается. А в динамичной и прогрессирующей работе всегда есть поле для просчетов. Такое отношение в работе нужно поддерживать. Каждая ошибка дает человеку колоссальный опыт и урок.

4. Не бойтесь брать к себе в команду людей, сильных знаниями и опытом.

Я часто видел ситуации, когда руководитель боится брать в команду сильного сотрудника или развивать навыки человека, потому что однажды он сможет создать конкуренцию.

Помните: ваши карьера и успех на 100% зависят от знаний, опыта и успеха ваших сотрудников и команды, которую вы создаете. Слабые сотрудники будут создавать слабые компании.

5. Старайтесь исключить в своей управленческой практике манеру обвинения и поиска виновника.

Это тяжелый момент для каждого руководителя. Мне самому не всегда легко обойти его.

Фокус внимания на поисках виновника, совершившего ошибку, вместо поиска путей ее решения, создает культуру недоверия в команде. Люди начинают перекладывать обвинения друг на друга и искать пути спасти только себя. В таких командах не бывает инноваций, новых идей, готовности реализовывать новые проекты, желания пробовать новые подходы и брать на себя ответственность.

Мне нравятся слова американского тренера по баскетболу Джона Вудена: «Вы можете совершать ошибки, но вы не неудачник до той поры, пока не начнете обвинять других в этих ошибках».

6. Создавайте культуру и ценности для вашей компании.

Условия работы, оснащенность офисов, рабочая форма — все это имеет определенную важность. Но для того чтобы сотрудник выбирал именно вас как лучшего работодателя, работал с полной отдачей и энтузиазмом, связывал будущее с вашей компанией, нужно думать о корпоративной культуре.

Эффективная корпоративная культура создает сплоченные команды, способные добиваться больших успехов. Ценности, методы коммуникации, бренд и герои компании, нормы этики и поведения, климат в коллективе — обо всем этом современный руководитель не должен забывать.

7. Старайтесь не принимать решения или отвечать на сообщения, когда вы чем-то встревожены.





Когда человек эмоционально встревожен или находится в гневе, вероятность принятия верного решения снижается до минимума. Не позволяйте эмоциям взять контроль. Самый верный путь в таких ситуациях — сделать паузу с ответом или решением. Можно сказать, что вы пока не готовы обсуждать вопрос и вернетесь к нему через несколько часов. В этом случае ваша реакция будет в разы эффективнее.

8. Уделяйте время здоровью и спорту.

Забота о своем здоровье — залог позитивных эмоций и энергии, которые необходимы для достижения успеха.

Уделяйте хотя бы несколько часов в неделю спорту и активным видам отдыха. Это поможет в развитии, достижении поставленных целей, поддержании нравственного и духовного здоровья.