7 советов от CEO red_mad_robot central asia, которые помогут построить карьеру мечты

Агиис Конкабаева поделилась принципами, которые помогут молодым специалистам достичь успеха в карьере.





Агиис Конкабаева, 38 лет, город — Алматы, CEO red_mad_robot central asia, @agiis_k

О себе

С раннего детства моим большим увлечением была математика. Я окончила физико-математический класс в школе и изучала прикладную математику в университете. В дальнейшем аналитическое мышление и умение решать сложные задачи помогли мне построить успешную карьеру в финансовом секторе. Более 16 лет я занимала различные позиции в банках Казахстана. Последняя роль в финансовой сфере — визионер цифрового развития продуктов для SME. Помимо этого, я накопила большой опыт в области цифровизации финтех-продуктов, цифровой трансформации офлайн-бизнеса и построении лучшего клиентского опыта.

Теперь я СЕО digital-компании red_mad_robot central asia. У нас большие планы по трансформации мышления рынка относительно аутсорс-компаний. Мы — трендсеттеры в продвижении модели работы бизнеса с цифровым партнером.

Карьерные советы

1. Занимайтесь тем, что дает энергию.







Выберите профессию или направление, которое сочетается с вашими интересами и вдохновляет вас. Если то, чем вы занимаетесь, не добавляет энергии и удовлетворения, следует остановиться и проанализировать, что можно изменить.

Вспомните состояние, когда вы были вдохновлены. Возможно, вы забыли про свои увлечения и страсти. К ним никогда не поздно вернуться.

Определите, чего вы действительно хотите добиться в своей карьере, и каждый день прикладывайте усилия для достижения ваших целей.

2. Будьте открыты новым знаниям и никогда не переставайте развиваться.

Чтобы быть первоклассным экспертом, нужно постоянно следить за последними тенденциями и повышать свою квалификацию. Если вы в курсе событий, изменений на рынке, новых трендов, сможете выделиться среди конкурентов.

Учитесь новым навыкам и технологиям, чтобы увеличить шансы на карьерный рост. Постоянно расширяйте свои знания, чтобы быть востребованным на рынке.

3. Коммуникативные навыки необходимы всем.

Умение общаться и взаимодействовать с другими людьми — важный аспект карьеры.

Поддерживайте хорошие взаимоотношения с коллегами и бизнес-партнерами, наращивайте профессиональную сеть и встречайтесь с людьми из разных профессиональных сообществ.

Слышать, понимать и уметь убеждать — важный фактор успеха в любой карьере.

4. Находите нестандартные пути решения задач.

Не бойтесь трудностей или проблем в работе. Успех не приходит без преодоления сложностей. Главное — не бойтесь искать нестандартные пути для достижения целей.

Предлагайте варианты решения проблем руководству. Такой подход покажет вашу инициативу и лидерские качества, даже если не все из предложенного будет реализовано.

Будьте готовы к рискам и упорно преодолевайте трудности. Не отступайте от своих целей.

5. Всегда помните о своих принципах и следуйте им.







На протяжении жизни вы будете сталкиваться с большим количеством развилок в развитии карьеры. В таких случаях ваши ценности и принципы должны быть определяющими.

Что для вас действительно важно? Как вы можете принести пользу обществу и повлиять на окружающий вас мир?

Ценности и соблюдение этики в ваших решениях позволят избежать ошибок в карьере и в жизни.

6. Находите наставников на протяжении всей карьеры.







Мне повезло встретить большое количество людей, которые в определенный этап моей жизни играли роль наставников или менторов.

Когда-то мы не знали понятия «ментор». Но если проанализировать весь мой путь от школы до настоящего времени, я могу назвать этих людей наставниками.

Ментор поможет вам улучшить навыки, вдохновит и поддержит в момент роста. Общение с таким человеком повышает мотивацию и уверенность в себе.

В какой-то момент все мы становимся наставниками для других. Поэтому важно делиться опытом и знаниями с молодыми специалистами.

7. Увеличивайте производительность за счет баланса.







Последний совет по списку, но не по значимости. Не забывайте о физическом и психологическом здоровье. Постоянная гонка и чувство напряжения могут привести вас стрессу.

Занимайтесь спортом, творчеством и любыми другими увлечениями. Поддерживайте теплые отношения с вашими близкими. Так вы сможете получить больше удовольствия и счастья от жизни. А значит, у вас будет больше энергии для работы.