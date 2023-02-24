7 советов от CEO red_mad_robot central asia, которые помогут построить карьеру мечты

Агиис Конкабаева поделилась принципами, которые помогут молодым специалистам достичь успеха в карьере.
Агиис Конкабаева, 38 лет, город — Алматы, CEO red_mad_robot central asia, @agiis_k
О себе
С раннего детства моим большим увлечением была математика. Я окончила физико-математический класс в школе и изучала прикладную математику в университете. В дальнейшем аналитическое мышление и умение решать сложные задачи помогли мне построить успешную карьеру в финансовом секторе. Более 16 лет я занимала различные позиции в банках Казахстана. Последняя роль в финансовой сфере — визионер цифрового развития продуктов для SME. Помимо этого, я накопила большой опыт в области цифровизации финтех-продуктов, цифровой трансформации офлайн-бизнеса и построении лучшего клиентского опыта.
Теперь я СЕО digital-компании red_mad_robot central asia. У нас большие планы по трансформации мышления рынка относительно аутсорс-компаний. Мы — трендсеттеры в продвижении модели работы бизнеса с цифровым партнером.
Карьерные советы
1. Занимайтесь тем, что дает энергию.
Выберите профессию или направление, которое сочетается с вашими интересами и вдохновляет вас. Если то, чем вы занимаетесь, не добавляет энергии и удовлетворения, следует остановиться и проанализировать, что можно изменить.
Вспомните состояние, когда вы были вдохновлены. Возможно, вы забыли про свои увлечения и страсти. К ним никогда не поздно вернуться.
Определите, чего вы действительно хотите добиться в своей карьере, и каждый день прикладывайте усилия для достижения ваших целей.
2. Будьте открыты новым знаниям и никогда не переставайте развиваться.
Чтобы быть первоклассным экспертом, нужно постоянно следить за последними тенденциями и повышать свою квалификацию. Если вы в курсе событий, изменений на рынке, новых трендов, сможете выделиться среди конкурентов.
Учитесь новым навыкам и технологиям, чтобы увеличить шансы на карьерный рост. Постоянно расширяйте свои знания, чтобы быть востребованным на рынке.
3. Коммуникативные навыки необходимы всем.
Умение общаться и взаимодействовать с другими людьми — важный аспект карьеры.Поддерживайте хорошие взаимоотношения с коллегами и бизнес-партнерами, наращивайте профессиональную сеть и встречайтесь с людьми из разных профессиональных сообществ.
Слышать, понимать и уметь убеждать — важный фактор успеха в любой карьере.
4. Находите нестандартные пути решения задач.
Не бойтесь трудностей или проблем в работе. Успех не приходит без преодоления сложностей. Главное — не бойтесь искать нестандартные пути для достижения целей.Предлагайте варианты решения проблем руководству. Такой подход покажет вашу инициативу и лидерские качества, даже если не все из предложенного будет реализовано.
Будьте готовы к рискам и упорно преодолевайте трудности. Не отступайте от своих целей.5. Всегда помните о своих принципах и следуйте им.
На протяжении жизни вы будете сталкиваться с большим количеством развилок в развитии карьеры. В таких случаях ваши ценности и принципы должны быть определяющими.
Что для вас действительно важно? Как вы можете принести пользу обществу и повлиять на окружающий вас мир?
Ценности и соблюдение этики в ваших решениях позволят избежать ошибок в карьере и в жизни.6. Находите наставников на протяжении всей карьеры.
Мне повезло встретить большое количество людей, которые в определенный этап моей жизни играли роль наставников или менторов.
Когда-то мы не знали понятия «ментор». Но если проанализировать весь мой путь от школы до настоящего времени, я могу назвать этих людей наставниками.
Ментор поможет вам улучшить навыки, вдохновит и поддержит в момент роста. Общение с таким человеком повышает мотивацию и уверенность в себе.
В какой-то момент все мы становимся наставниками для других. Поэтому важно делиться опытом и знаниями с молодыми специалистами.7. Увеличивайте производительность за счет баланса.
Последний совет по списку, но не по значимости. Не забывайте о физическом и психологическом здоровье. Постоянная гонка и чувство напряжения могут привести вас стрессу.
Занимайтесь спортом, творчеством и любыми другими увлечениями. Поддерживайте теплые отношения с вашими близкими. Так вы сможете получить больше удовольствия и счастья от жизни. А значит, у вас будет больше энергии для работы.