Как будет выглядеть сквер на улице Пушкина в Нур-Султане

В Нур-Султане, на улице Пушкина, 15, реконструируют аллею и благоустраивают общественное пространство. На территории сквера организуют детскую игровую зону, площадку для настольных игр, установят торговый павильон, качели, малые архитектурные формы и уличную мебель.

До конца года в столице благоустроят 54 общественных пространства в парках, скверах, бульварах. Часть проектов уже реализована, работа над другими продолжается.

На улице Сарайшык, под мостом «Архар», появились инсталляции, клумбы, пешеходные, велосипедные пути и баскетбольные площадки.