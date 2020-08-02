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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как будет выглядеть сквер на улице Пушкина в Нур-Султане
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Сегодня в 10:21

Как будет выглядеть сквер на улице Пушкина в Нур-Султане

В Нур-Султане, на улице Пушкина, 15, реконструируют аллею и благоустраивают общественное пространство. На территории сквера организуют детскую игровую зону, площадку для настольных игр, установят торговый павильон, качели, малые архитектурные формы и уличную мебель.

До конца года в столице благоустроят 54 общественных пространства в парках, скверах, бульварах. Часть проектов уже реализована, работа над другими продолжается.

На улице Сарайшык, под мостом «Архар», появились инсталляции, клумбы, пешеходные, велосипедные пути и баскетбольные площадки.

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#нурсултан #реконструкция #улица
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