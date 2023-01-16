Банковские услуги в Центральной Азии: 60 программ, чтобы выгодно купить квартиру, автомобиль или расширить бизнес

Банки Центрально-Азиатского региона предлагают большое количество полезных услуг, о которых могут знать не все. Рассказываем о возможностях, которые помогут купить жилье, машину или заняться предпринимательством.





Ипотека в Центральной Азии: 16 программ, чтобы выгодно приобрести жилье

Казахстан

«7-20-25»





Жилищная программа рассчитана на первичный рынок от застройщика, которого участник выбирает сам.

Условия:

— первоначальный взнос: 25%

— ставка по займу: 7%

— для Алматы, Астаны, Актау, Атырау и Шымкента максимальная стоимость жилья — 25 миллионов тенге, для Караганды — 20 миллионов. В остальных регионах сумма не должна превышать 15 миллионов тенге

— срок погашения займа: до 25 лет.

Требования:

— быть гражданином Казахстана

— не иметь прав на собственность на территории страны

— подтвердить наличие постоянного дохода

— не иметь ипотечных кредитов.

Кыргызстан

Приобретение готового жилья

Жилищная программа для людей, работающих в государственных органах и муниципальных организациях на приобретение квартиры или дома. Финансирование через банки «Айыл Банк», «РСК Банк» и «Бакай Банк».

Условия:

— первоначальный взнос: 10%

— ставка по займу: 4%

— срок: до 25 лет.

Требования:

— гражданин Кыргызстана в возрасте от 21 до 70 лет

— общий трудовой стаж не менее двух лет

— отсутствие собственного жилья на территории Кыргызстана.

Узбекистан



Государственная ипотечная программа

Жилищная ипотечная программа предоставляемая государством.

Условия:

— срок: 20 лет с шестимесячным льготным периодом

— первоначальный взнос: от 15%

— ставка по займу: 17-19% в зависимости от места проживания и выбранного банка.

Гражданам с невысоким уровнем дохода выделяются субсидии в размере 10% расчетной стоимости жилья.

Подробнее здесь.

Где хранить деньги: 12 депозитов в банках Центральной Азии с высоким процентом награждения

Казахстан

«TURBO Deposit Накопительный», Eurasian Bank





Сберегательный вклад без возможности пополнения предлагает максимальную ставку вознаграждения — 16%. Срок хранения — шесть месяцев.

Минимальная сумма, которая должна оставаться на счету, — 15 000 тенге. Максимальная — без ограничений.

Кыргызстан

«Накопительный депозит», FINCA Bank

Срок размещения депозита: от 3 до 36 месяцев. Минимальная сумма первоначального взноса — 1000 сомов или 20$, максимальная — 1 000 000 сомов или 15 000 $.

Максимальная сумма пополнения: 500 000 сомов или 7000 $. Выплата процентов ежемесячно или по истечению срока. Процентная ставка — до 14.5%.

Узбекистан

Shoshilmasdan 2.0, ANORBANK

Срок вклада — 370 дней. Минимальная начальная сумма: 100 000 сум. Процентная ставка растет со временем: от 19% в первый месяц до 27% с десятого.

Выплата процентов происходит ежемесячно. Пополнять вклад можно в течение первых трех месяцев.

Подробнее здесь.

Автокредиты в Центральной Азии: 12 программ, чтобы выгодно приобрести машину

Казахстан

Freedom Bank





Цифровое автокредитование позволяет оформить покупку машины за один день без необходимости посещать банк.

Условия:

— стоимость автомобиля: до 50 000 000 тг

— первоначальный взнос: от 20%

— срок кредитования: до семи лет

— ставка: от 19%

— возраст заемщика: от 21 до 63 лет

— нет комиссии за организацию займа

— авто из Европы, США, Южной Кореи и Японии должно быть не старше 15 лет к моменту окончания кредита, из СНГ и КНР — не более 3 лет.

Кыргызстан





В рамках программы можно приобрести машины от Asia Motors — официального дистрибьютера компаний Mitsubishi Motors, Das Auto, Mercedes-Benz, EGR, Mitsubishi Motors, Hyuindai в Кыргызстане.

Условия:

— стоимость автомобиля: до 7 000 000 сом

— первоначальный взнос: от 20%

— срок кредитования: до трех лет

— ставка: 0%

— необходимо наличие одного персонального поручителя.

Узбекистан

Saderat Bank Tashkent

Условия:

— стоимость автомобиля: до 600 000 000 сум

— первоначальный взнос: от 20%

— срок кредитования: до четырех лет

— ставка: 23%

— возраст заемщика: старше 24 лет

— ежемесячный доход заемщика должен составлять не менее 3 500 000 сум после ежемесячной оплаты

— кредит предоставляется клиентам с депозитным счетом, открытым не менее шести месяцев назад.

Подробнее здесь.

Кредиты для бизнеса в Центральной Азии: 12 программ, чтобы открыть свое дело или масштабироваться

Казахстан

Halyk Bank





Условия:

— сумма кредита: до 30 миллионов тенге

— возраст заемщика: от 21 до 65 лет

— ИП старше шести месяцев

— гражданство Казахстана

— срок: до 24 месяцев на развитие бизнеса, до 60 месяцев на инвестиции

— ставка: 17%

— без залога.

Кыргызстан

Банк «Бай-Tушум»

Условия:

— валюта: сом

— сумма: от 10 000 до 100 000 000 сомов

— ставка: от 24%

— срок кредитования: от 3 до 60 месяцев

— залог: движимое и недвижимое имущество.

Узбекистан









Условия:

— валюта: сум

— сумма: до 1 000 000 000 сумов

— срок: на оптовую торговлю — до 12 месяцев, на пополнение оборотных средств — до 18 месяцев, для приобретения основных средств — до 60 месяцев

— ставка: 27%.

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9 банков, которые оказывают брокерские услуги в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Казахстан

Halyk Finance





Брокерские услуги Halyk Finance доступны как индивидуальным лицам, так и институциональным инвесторам. Для удобства пользователей разработаны мобильное приложение и торговая платформа Halyk TradePro. Клиенты получают доступ к аналитике казахстанских и зарубежных эмитентов, сети контрагентов, позволяющих торговать на международных рынках и другим функциям.

Кыргызстан

«Коммерческий банк Кыргызстан»

«Коммерческий банк Кыргызстан» — первичный дилер на рынке государственных ценных бумаг страны. Он оказывает услуги посредника по приобретению и реализации государственных казначейских векселей и нот Национального банка.

Покупка и продажа ценных бумаг осуществляется от имени и за счет клиента. Сумма комиссии банка для операций с векселями — от 50 до 2000 сом, с нотами — от 10 до 100 сом.

Узбекистан

«Капиталбанк»

«Капиталбанк» осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника. Клиент может совершать операции на свое усмотрение, а также консультироваться со специалистами банка.

Кроме того банк оказывает услуги по андеррайтингу — оценке и анализу ценных бумаг эмитента для последующей продажи, инвестиционному консультированию, управлению инвестиционными активами.

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