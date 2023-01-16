Банковские услуги в Центральной Азии: 60 программ, чтобы выгодно купить квартиру, автомобиль или расширить бизнес

Банки Центрально-Азиатского региона предлагают большое количество полезных услуг, о которых могут знать не все. Рассказываем о возможностях, которые помогут купить жилье, машину или заняться предпринимательством.
Ипотека в Центральной Азии: 16 программ, чтобы выгодно приобрести жилье
Казахстан
Жилищная программа рассчитана на первичный рынок от застройщика, которого участник выбирает сам.
Условия:
— первоначальный взнос: 25%
— ставка по займу: 7%
— для Алматы, Астаны, Актау, Атырау и Шымкента максимальная стоимость жилья — 25 миллионов тенге, для Караганды — 20 миллионов. В остальных регионах сумма не должна превышать 15 миллионов тенге
— срок погашения займа: до 25 лет.
Требования:
— быть гражданином Казахстана
— не иметь прав на собственность на территории страны
— подтвердить наличие постоянного дохода
— не иметь ипотечных кредитов.
Кыргызстан
Жилищная программа для людей, работающих в государственных органах и муниципальных организациях на приобретение квартиры или дома. Финансирование через банки «Айыл Банк», «РСК Банк» и «Бакай Банк».
Условия:
— первоначальный взнос: 10%
— ставка по займу: 4%
— срок: до 25 лет.
Требования:
— гражданин Кыргызстана в возрасте от 21 до 70 лет
— общий трудовой стаж не менее двух лет
— отсутствие собственного жилья на территории Кыргызстана.
Узбекистан
Государственная ипотечная программа
Жилищная ипотечная программа предоставляемая государством.
Условия:
— срок: 20 лет с шестимесячным льготным периодом
— первоначальный взнос: от 15%
— ставка по займу: 17-19% в зависимости от места проживания и выбранного банка.
Гражданам с невысоким уровнем дохода выделяются субсидии в размере 10% расчетной стоимости жилья.
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Где хранить деньги: 12 депозитов в банках Центральной Азии с высоким процентом награждения
Казахстан
«TURBO Deposit Накопительный», Eurasian Bank
Сберегательный вклад без возможности пополнения предлагает максимальную ставку вознаграждения — 16%. Срок хранения — шесть месяцев.
Минимальная сумма, которая должна оставаться на счету, — 15 000 тенге. Максимальная — без ограничений.
Кыргызстан
«Накопительный депозит», FINCA Bank
Срок размещения депозита: от 3 до 36 месяцев. Минимальная сумма первоначального взноса — 1000 сомов или 20$, максимальная — 1 000 000 сомов или 15 000 $.
Максимальная сумма пополнения: 500 000 сомов или 7000 $. Выплата процентов ежемесячно или по истечению срока. Процентная ставка — до 14.5%.
Узбекистан
Shoshilmasdan 2.0, ANORBANK
Срок вклада — 370 дней. Минимальная начальная сумма: 100 000 сум. Процентная ставка растет со временем: от 19% в первый месяц до 27% с десятого.
Выплата процентов происходит ежемесячно. Пополнять вклад можно в течение первых трех месяцев.
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Автокредиты в Центральной Азии: 12 программ, чтобы выгодно приобрести машину
Казахстан
Цифровое автокредитование позволяет оформить покупку машины за один день без необходимости посещать банк.
Условия:
— стоимость автомобиля: до 50 000 000 тг
— первоначальный взнос: от 20%
— срок кредитования: до семи лет
— ставка: от 19%
— возраст заемщика: от 21 до 63 лет
— нет комиссии за организацию займа
— авто из Европы, США, Южной Кореи и Японии должно быть не старше 15 лет к моменту окончания кредита, из СНГ и КНР — не более 3 лет.
Кыргызстан
DemirBank
В рамках программы можно приобрести машины от Asia Motors — официального дистрибьютера компаний Mitsubishi Motors, Das Auto, Mercedes-Benz, EGR, Mitsubishi Motors, Hyuindai в Кыргызстане.
Условия:
— стоимость автомобиля: до 7 000 000 сом
— первоначальный взнос: от 20%
— срок кредитования: до трех лет
— ставка: 0%
— необходимо наличие одного персонального поручителя.
Узбекистан
Условия:
— стоимость автомобиля: до 600 000 000 сум
— первоначальный взнос: от 20%
— срок кредитования: до четырех лет
— ставка: 23%
— возраст заемщика: старше 24 лет
— ежемесячный доход заемщика должен составлять не менее 3 500 000 сум после ежемесячной оплаты
— кредит предоставляется клиентам с депозитным счетом, открытым не менее шести месяцев назад.
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Кредиты для бизнеса в Центральной Азии: 12 программ, чтобы открыть свое дело или масштабироваться
Казахстан
Условия:
— сумма кредита: до 30 миллионов тенге
— возраст заемщика: от 21 до 65 лет
— ИП старше шести месяцев
— гражданство Казахстана
— срок: до 24 месяцев на развитие бизнеса, до 60 месяцев на инвестиции
— ставка: 17%
— без залога.
Кыргызстан
Условия:
— валюта: сом
— сумма: от 10 000 до 100 000 000 сомов
— ставка: от 24%
— срок кредитования: от 3 до 60 месяцев
— залог: движимое и недвижимое имущество.
Узбекистан
Hamkorbank
Условия:
— валюта: сум
— сумма: до 1 000 000 000 сумов
— срок: на оптовую торговлю — до 12 месяцев, на пополнение оборотных средств — до 18 месяцев, для приобретения основных средств — до 60 месяцев
— ставка: 27%.
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9 банков, которые оказывают брокерские услуги в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане
Казахстан
Брокерские услуги Halyk Finance доступны как индивидуальным лицам, так и институциональным инвесторам. Для удобства пользователей разработаны мобильное приложение и торговая платформа Halyk TradePro. Клиенты получают доступ к аналитике казахстанских и зарубежных эмитентов, сети контрагентов, позволяющих торговать на международных рынках и другим функциям.
Кыргызстан
«Коммерческий банк Кыргызстан»
«Коммерческий банк Кыргызстан» — первичный дилер на рынке государственных ценных бумаг страны. Он оказывает услуги посредника по приобретению и реализации государственных казначейских векселей и нот Национального банка.
Покупка и продажа ценных бумаг осуществляется от имени и за счет клиента. Сумма комиссии банка для операций с векселями — от 50 до 2000 сом, с нотами — от 10 до 100 сом.
Узбекистан
«Капиталбанк» осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника. Клиент может совершать операции на свое усмотрение, а также консультироваться со специалистами банка.
Кроме того банк оказывает услуги по андеррайтингу — оценке и анализу ценных бумаг эмитента для последующей продажи, инвестиционному консультированию, управлению инвестиционными активами.
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